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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Сириус
0:0
Первый тайм: 13'
Юргорден
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Юргорден
4.71
4.01
3.65
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
4
Да
Грака
Кристофер
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
8
Стенссон
Даниэль
21
Видгрен
Деннис
19
Хейер
Мелкер
20
Перссон
Хоаким
28
Коструп
Магнус
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
Сириус
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Юргорден

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
9.5%
57.2%
7 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:1
ТМК
3:3
А
4:0
А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

2.56
1.92

Среднее время на гол

35
46

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.81
1.52

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
59

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3
Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Юргорден
4.71
4.01
3.65
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Где смотреть матч Сириус 0:0 Юргорден онлайн

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Сириус
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