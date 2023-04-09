Тур: 2. Стадион: Студентернас.
0'
32' Желтая карточкаШуллер Расмус
51' Красная карточкаЗеттерстрем Якоб Видель
71' Желтая карточкаСтенссон Даниэль
79' Желтая карточкаВидгрен Деннис
90'+11
Ход матча
32'
71'
79'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
664 Количество передач 382
-
63 Владение мячом, % 37
19
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Эзкан Эмиль
-
33 Tim Olsson
-
31 Malcolm Jeng
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Сириус
Юргорден
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
9.5%
57.2%
7 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
2.56
1.92
Среднее время на гол
35
46
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.81
1.52
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
59
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3
Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3