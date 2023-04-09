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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Сириус
0:0
Конец матча
Юргорден
0'
32' Желтая карточка
Шуллер Расмус
51' Красная карточка
Зеттерстрем Якоб Видель
71' Желтая карточка
Стенссон Даниэль
79' Желтая карточка
Видгрен Деннис
90'+11

Ход матча

32'
 
Шуллер Расмус
46'
Мэтьюз Ташрик
Перссон Хоаким
 
51'
 
Зеттерстрем Якоб Видель
53'
 
Пикорнелл Андре
Викхейм Густав
67'
 
Бергстрем Якоб
Эдвардсен Виктор
68'
 
Грасия Карлос
Берг Оливер
71'
Стенссон Даниэль
 
79'
Видгрен Деннис
 
81'
Алсанати Андре
Коструп Магнус
 
81'
Силисуфай Эди
Да Грака Кристофер
 
90'
 
Сабович Бесард
Лёфгрен Йеспер

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 664 Количество передач 382
  • 63 Владение мячом, % 37
30
Тоннандер
Якоб
4
Да
Грака
Кристофер
2
Нвадике
Патрик
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
8
Стенссон
Даниэль
21
Видгрен
Деннис
19
Хейер
Мелкер
20
Перссон
Хоаким
28
Коструп
Магнус
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
11
Берг
Оливер
23
Викхейм
Густав
Сириус
3-4-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Юргорден

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
9.5%
57.2%
7 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
А
0:1
ТМК
3:3
А
4:0
А
1:0
А
5:1
ТМК
2:6
А
4:0
А
0:2
А
4:0
ТМК
1:2
А
0:2
А
1:0
А
1:5
А
2:0
А
0:2
КШ
2:1
ТМС
1:2
ТМС
1:1
ШК
4:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

2.56
1.92

Среднее время на гол

35
46

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.81
1.52

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
59

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Норрчёпинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3
Мьельбю - Сириус 3:2 Сириус - Далкурд 4:0 Оскаршамнс АИК - Сириус 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сириус - Вернаму 2:3
Юргорден
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3
Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Броммапойкарна 2:1 Эребру - Юргорден 1:2 Юргорден - Ландскруна 6:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Мальмё - Юргорден 2:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сириус 0:0 Юргорден онлайн

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