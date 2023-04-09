Тур: 27. Стадион: Ревирпауэрштадион. Главный судья: Вилленборг Франк
0'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
14 Мвумпа СиласНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
История личных встреч
Бохум
Штутгарт
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
0.63
0.71
Среднее время на гол
144
126
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|7
|0.26
|Машович Эрхан
|4
|0.15
|Цоллер Симон
|3
|0.11
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.07
|Фёрстер Филипп
|2
|0.07
|Асано Такума
|2
|0.07
|Штёгер Кевин
|2 (1)
|0.07
|Хольтманн Геррит
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|1
|0.04
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.04
|Брошински Мориц
|1
|0.04
|Лосилья Антони
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|6 (1)
|0.22
|Мвумпа Силас
|4 (1)
|0.15
|Фюрих Крис
|4 (1)
|0.15
|Эндо Ватару
|3
|0.11
|Соса Борна
|2
|0.07
|Томаш Тьягу
|2
|0.07
|Ахамада Науиру
|2
|0.07
|Мавропанос Константинос
|2
|0.07
|Диаш Жиль
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|1
|0.04
|Переа Хуан
|1
|0.04
|Калайджич Саша
|0
|0
|Харагути Генки
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|4
|1
|Данило Соарес
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|9
|0
|Мавропанос Константинос
|6
|0
|Соса Борна
|5
|0
|Ахамада Науиру
|3
|1
|Ито Хироки
|4
|0
|Гирасси Серу
|2
|1
|Пеллегрино Матараццо
|2
|1
|Антон Вальдемар
|3
|0
|Мвумпа Силас
|3
|0
|Мийо Энцо
|3
|0
|Пфайффер Лука
|1
|1
|Вагноман Жоша
|1
|1
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Фюрих Крис
|2
|0
|Харагути Генки
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Мола Клинтон
|1
|0
|Томаш Тьягу
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
3
14
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
34
10
Волевые поражения
4
14
Бохум
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Штутгарт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
40
10
Волевые поражения
7
28
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
21
28
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
6
21%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
10
48%
6
21%
76-90
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
4
36%
4
25%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Пропущено
35
16
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
20%
4
25%
1-15
8
23%
3
19%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
17%
3
19%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
5
14%
3
19%
76-90
Забито
29
30
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
7
24%
7
23%
61-75
3
10%
7
23%
76-90
Пропущено
56
44
27 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
9
16%
10
23%
1-15
10
18%
7
16%
16-30
8
14%
6
14%
31-45
9
16%
9
20%
46-60
5
9%
3
7%
61-75
15
27%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1
Результаты матчей
Бохум
Штутгарт
Точный счет
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
3:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бохум
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
94
57
49
39
211
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
94
311
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1511
Больше Меньше
188
818
818
323
224
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 33
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|42 - 44
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|0:0 Заявка
|27
|8
|3
|16
|28 - 57
|27
|15.
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|35 - 46
|25
|16.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 50
|22
|17.
|0:0 Заявка
|27
|4
|9
|14
|29 - 45
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|0:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 21
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|16.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|0:0 Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|0:0 Заявка
|14
|0
|6
|8
|13 - 29
|6
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 0:0 Штутгарт
Исход игры
Бохум
50% (61)
Ничья
32% (39)
Штутгарт
18% (22)
Тотал 2.5
Больше
42.24% (49)
Меньше
57.76% (67)
Обе команды забьют
Да
71.55% (83)
Нет
28.45% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.9% (34)
2:1 Бохум
25.4% (31)
1:0 Бохум
16.4% (20)
1:2 Штутгарт
9.8% (12)
2:0 Бохум
5.7% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Штутгарт
4.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!