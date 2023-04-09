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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Бохум
0:0
Первый тайм: 11'
Штутгарт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 122
Бохум 50% (61)
X 32% (39)
Штутгарт 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Штутгарт
3.28
3.44
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
3
Данило
Соарес
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
24
Соса
Борна
9
Гирасси
Серу
22
Фюрих
Крис
Бохум
4-3-3
Штутгарт
3-5-2

История личных встреч

Бохум
Штутгарт

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.71

Среднее время на гол

144
126

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 7 0.26
Машович Эрхан 4 0.15
Цоллер Симон 3 0.11
Антви-Аджей Кристофер 2 0.07
Фёрстер Филипп 2 0.07
Асано Такума 2 0.07
Штёгер Кевин 2 (1) 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.04
Кунде Пьер 1 0.04
Шлоттербек Кевен 1 0.04
Брошински Мориц 1 0.04
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 6 (1) 0.22
Мвумпа Силас 4 (1) 0.15
Фюрих Крис 4 (1) 0.15
Эндо Ватару 3 0.11
Соса Борна 2 0.07
Томаш Тьягу 2 0.07
Ахамада Науиру 2 0.07
Мавропанос Константинос 2 0.07
Диаш Жиль 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Кулибали Танги 1 0.04
Переа Хуан 1 0.04
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Ито Хироки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 4 1
Данило Соарес 5 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Машович Эрхан 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Мавропанос Константинос 6 0
Соса Борна 5 0
Ахамада Науиру 3 1
Ито Хироки 4 0
Гирасси Серу 2 1
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мвумпа Силас 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Харагути Генки 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Кулибали Танги 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Бохум
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

3
14
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

4
14
Бохум
70.8%
29.2%
17 побед 7 поражений
Первый тайм
54% (14)
31% (8)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Штутгарт
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
15% (4)
54% (14)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
38% (10)
38% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

40
10

Волевые поражения

7
28

Голы по времени матча

Забито

18
14
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
17 Не забивали 16
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
22%
4
29%
61-75
2
11%
3
21%
76-90

Пропущено

21
28
7 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
6
21%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
3
14%
4
14%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
1
5%
2
7%
61-75
10
48%
6
21%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
4
36%
4
25%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Пропущено

35
16
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
20%
4
25%
1-15
8
23%
3
19%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
17%
3
19%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
5
14%
3
19%
76-90

Забито

29
30
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
6
21%
4
13%
1-15
4
14%
4
13%
16-30
5
17%
6
20%
31-45
4
14%
2
7%
46-60
7
24%
7
23%
61-75
3
10%
7
23%
76-90

Пропущено

56
44
27 В 1-м тайме 23
29 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 24
9
16%
10
23%
1-15
10
18%
7
16%
16-30
8
14%
6
14%
31-45
9
16%
9
20%
46-60
5
9%
3
7%
61-75
15
27%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1

Результаты матчей

Бохум
Штутгарт

Точный счет

0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

3:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бохум
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
2
11
1
11
3.5
1
12
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
11
0.5
Больше Меньше
18
8
8
18
1.5
8
18
3
23
2.5
2
24
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Бохум
 0:0 Заявка 27 8 3 16 28 - 57 27
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 27 4 9 14 29 - 45 21
18.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 0:0 Заявка 13 6 2 5 18 - 21 20
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 0:0 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 0:0 Заявка 14 0 6 8 13 - 29 6
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • 13'
    Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 13'
    Данило Соарес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 12'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Вагноман Жоша нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 10'
    Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 6'
      Гирасси Серу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Бохум: 69%, Штутгарт: 31%.
    • 4'
      Ито Хироки выиграл воздушное противоборство у Асано Такума.
    • 4'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Бохум контролирует мяч.
    • 2'
      Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 2'
      Ордец Иван из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 1'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Бохум начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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    Прогнозы 122
    Бохум 50% (61)
    X 32% (39)
    Штутгарт 18% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Штутгарт
    3.28
    3.44
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бохум 0:0 Штутгарт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 0:0 Штутгарт

    Исход игры
    Бохум
    50% (61)
    Ничья
    32% (39)
    Штутгарт
    18% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    71.55% (83)
    Нет
    28.45% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (34)
    2:1 Бохум
    25.4% (31)
    1:0 Бохум
    16.4% (20)
    1:2 Штутгарт
    9.8% (12)
    2:0 Бохум
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Штутгарт
    4.1% (5)
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