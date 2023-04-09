  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Бохум
2:3
Конец матча
Штутгарт
0'
0:1
14' Гол
Ито Хироки
36' Желтая карточка
Антви-Аджей Кристофер
37' Желтая карточка
Гирасси Серу
1:1
58' Пенальти
Штёгер Кевин
1:2
60' Гол
Гирасси Серу
1:3
63' Гол
Вагноман Жоша
2:3
85' Гол
Хофманн Филипп
90' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
90' Желтая карточка
Бредлов Фабиан
90'+8
2:3. Гол Филиппа Хофмана (видео)...
1:3. Гол Йоши Вагномана (видео)....
1:2. Гол Серу Гирасси (видео). Ч...
1:1. Гол Кевина Штегера с пеналь...
0:1. Гол Хироки Ито (видео). Чем...

Ход матча

14'
0:1
Ито Хироки
36'
Антви-Аджей Кристофер
 
37'
 
Гирасси Серу
46'
Фёрстер Филипп
Патрик Остерхаге
 
58'
Штёгер Кевин
1:1
60'
1:2
Гирасси Серу
(Соса Борна)
63'
1:3
Вагноман Жоша
(Мийо Энцо)
66'
Хольтманн Геррит
Стафилидис Костас
 
69'
 
Пфайффер Лука
Гирасси Серу
70'
 
Харагути Генки
Мийо Энцо
76'
 
Мвумпа Силас
Фюрих Крис
78'
Брошински Мориц
Штёгер Кевин
 
85'
Хофманн Филипп
(Фёрстер Филипп)
2:3
88'
Кунде Пьер
Лосилья Антони
 
90'
 
Загаду Дан-Аксель
Соса Борна
90'
 
Мавропанос Константинос
90'
 
Бредлов Фабиан

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 122
Бохум 50% (61)
X 32% (39)
Штутгарт 18% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
3
Данило
Соарес
7
Штёгер
Кевин
8
Лосилья
Антони
6
Патрик
Остерхаге
11
Асано
Такума
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
8
Мийо
Энцо
24
Соса
Борна
9
Гирасси
Серу
22
Фюрих
Крис
Бохум
4-3-3
Штутгарт
3-5-2

История личных встреч

Бохум
Штутгарт

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

6.7%
46.7%
46.6%
1 победа 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:1
Б
0:0
Б2
0:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
ТМК
0:0
К
2:0
К
2:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
0.71

Среднее время на гол

144
126

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 8 0.3
Машович Эрхан 4 0.15
Цоллер Симон 3 0.11
Штёгер Кевин 3 (2) 0.11
Фёрстер Филипп 2 0.07
Антви-Аджей Кристофер 2 0.07
Асано Такума 2 0.07
Хольтманн Геррит 1 0.04
Кунде Пьер 1 0.04
Шлоттербек Кевен 1 0.04
Брошински Мориц 1 0.04
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 7 (1) 0.26
Мвумпа Силас 4 (1) 0.15
Фюрих Крис 4 (1) 0.15
Эндо Ватару 3 0.11
Соса Борна 2 0.07
Томаш Тьягу 2 0.07
Ахамада Науиру 2 0.07
Мавропанос Константинос 2 0.07
Ито Хироки 1 0.04
Диаш Жиль 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Вагноман Жоша 1 0.04
Кулибали Танги 1 0.04
Переа Хуан 1 0.04
Калайджич Саша 0 0
Харагути Генки 0 0
Штенцель Паскаль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Мийо Энцо 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 4 1
Данило Соарес 5 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Машович Эрхан 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Антви-Аджей Кристофер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 9 0
Мавропанос Константинос 7 0
Соса Борна 5 0
Гирасси Серу 3 1
Ахамада Науиру 3 1
Ито Хироки 4 0
Пеллегрино Матараццо 2 1
Антон Вальдемар 3 0
Мвумпа Силас 3 0
Мийо Энцо 3 0
Пфайффер Лука 1 1
Вагноман Жоша 1 1
Загаду Дан-Аксель 2 0
Фюрих Крис 2 0
Харагути Генки 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Мола Клинтон 1 0
Томаш Тьягу 1 0
Кулибали Танги 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Бохум
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Штутгарт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

5
14
Бохум
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Штутгарт
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

34
10

Волевые поражения

4
14
Бохум
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (14)
30% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Штутгарт
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

40
12

Волевые поражения

9
28

Голы по времени матча

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 16
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
5
25%
4
24%
31-45
3
15%
2
12%
46-60
4
20%
5
29%
29%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Пропущено

24
30
8 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
13%
6
20%
1-15
2
8%
4
13%
16-30
3
13%
4
13%
31-45
4
17%
7
23%
46-60
2
8%
2
7%
61-75
10
42%
7
23%
76-90

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
4
36%
4
25%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Пропущено

35
16
20 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
7
20%
4
25%
1-15
8
23%
3
19%
16-30
5
14%
2
13%
31-45
6
17%
3
19%
46-60
4
11%
1
6%
61-75
5
14%
3
19%
76-90

Забито

31
33
15 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
10 Не забивали 7
6
19%
5
15%
1-15
4
13%
4
12%
16-30
5
16%
6
18%
31-45
5
16%
3
9%
46-60
7
23%
8
24%
61-75
4
13%
7
21%
76-90

Пропущено

59
46
28 В 1-м тайме 23
31 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
10
17%
10
22%
1-15
10
17%
7
15%
16-30
8
14%
6
13%
31-45
10
17%
10
22%
46-60
6
10%
3
7%
61-75
15
25%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Вердер - Бохум 3:0 Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1
Штутгарт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Нюрнберг - Штутгарт 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1
Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1 Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1

Результаты матчей

Бохум
Штутгарт

Точный счет

0:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
3:0
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
7 раз 26%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бохум
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
19
8
9
18
1.5
9
18
3
24
2.5
3
24
1
26
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 27 5 8 14 32 - 47 23
17.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
18.
Шальке 04
 0:0 Заявка 27 4 10 13 21 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 23 15
18.
Шальке 04
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 0:0 Заявка 13 1 6 6 7 - 17 9
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Антон Вальдемар из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Контроль мяча: Бохум: 54%, Штутгарт: 46%.
    • 91'
      Риман Мануэль делает важнейший сейв!
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Мвумпа Силас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Штутгарт пытается что-то создать.
    • 89'
      Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Бохум 50% (61)
    X 32% (39)
    Штутгарт 18% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бохум 2:3 Штутгарт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:3 Штутгарт

    Исход игры
    Бохум
    50% (61)
    Ничья
    32% (39)
    Штутгарт
    18% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.24% (49)
    Меньше
    57.76% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    71.55% (83)
    Нет
    28.45% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (34)
    2:1 Бохум
    25.4% (31)
    1:0 Бохум
    16.4% (20)
    1:2 Штутгарт
    9.8% (12)
    2:0 Бохум
    5.7% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Штутгарт
    4.1% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     