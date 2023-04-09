Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Штутгарт имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Бохум

43' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Бохум

41' Удар от ворот произведет Бохум

40' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Соса Борна создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ордец Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гирасси Серу получает желтую карточку за неспортивное поведение

37' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

35' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Асано Такума нанес удар головой, но Фабиан Бредлоу спокойно отбил мяч.

28' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Соса Борна из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Штутгарт

21' Лосилья Антони не смог попасть в створ ударом издали

20' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Антви-Аджей Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Ито Хироки левой ногой классно пробил с лета.

13' Штёгер Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Данило Соарес из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Машович Эрхан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Мийо Энцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Мийо Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Штёгер Кевин из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Матч возобновлен

7' Мийо Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Штутгарт

2' Ордец Иван из команды Бохум наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бохум начинает с центра поля