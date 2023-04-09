  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Кальмар
2:0
Конец матча
Гётеборг
0'
29' Желтая карточка
Шёстедт Расмус
1:0
31' Гол
Скрабб Симон
62' Желтая карточка
Карлен Адам
90' Желтая карточка
Хуммет Денис
2:0
90' Гол
Хуммет Денис
90'+6

Ход матча

29'
Шёстедт Расмус
 
31'
Скрабб Симон
(Нетабай Нахом Гирмай)
1:0
36'
 
Бенедиктссон Адам-Инги
Дальберг Понтус
62'
 
Карлен Адам
62'
 
Эрикссон Себастьян
Хаген Элиас
63'
 
Hussein Carneil
Норлин Густаф
63'
Хуммет Денис
Шамун Ноа
 
82'
 
Абдуллахи Сулейман
Марковик Эман
83'
Дженсен Кевин
Скрабб Симон
 
85'
Ольссон Элиас
Нетабай Нахом Гирмай
 
90'
Хуммет Денис
 
90'
Хуммет Денис
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 10
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 536 Количество передач 368
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
15
Хауснер
Себастиан
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
21
Карлен
Адам
11
Марковик
Эман
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
Кальмар
4-3-3
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Кальмар
Гётеборг

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
0:0
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
1:1
А
2:1
А
1:3
А
1:0
А
3:0
ТМК
1:1
А
4:2
А
1:1
А
2:2
А
0:2
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
КШ
0:1
А
3:0
А
1:1
ШК
3:4
А
0:0
А
2:0
А
3:1
ШК
3:3
А
0:3
А
2:1
А
2:1
С
1:0
А
0:1
ШК
0:0
А
3:2
С
3:1

Голы

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.12
1.35

Среднее время на гол

80
66

Всего голов

38
14

Голов в среднем за матч

1.9
0.82

Среднее время на гол

47
109

Всего голов

57
41

Голов в среднем за матч

1.54
1.11

Тотал матчей

2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

58
81

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0
Кальмар - Хельсинборг 4:1 Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1
Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кальмар 2:0 Гётеборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     