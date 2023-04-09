Тур: 2. Стадион: Guldfaageln Arena.
0'
29' Желтая карточкаШёстедт Расмус
1:0
31' ГолСкрабб Симон
62' Желтая карточкаКарлен Адам
90' Желтая карточкаХуммет Денис
2:0
90' ГолХуммет Денис
90'+6
Ход матча
29'
31'
62'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
4 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
536 Количество передач 368
-
57 Владение мячом, % 43
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Юлятупа СакуНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Alai Ghasem
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
История личных встреч
Кальмар
Гётеборг
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.2%
57.9%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.7%
27%
43.3%
11 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.12
1.35
Среднее время на гол
80
66
Всего голов
38
14
Голов в среднем за матч
1.9
0.82
Среднее время на гол
47
109
Всего голов
57
41
Голов в среднем за матч
1.54
1.11
Тотал матчей
2.5
34
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
58
81
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0
Кальмар - Хельсинборг 4:1 Онсала - Кальмар 0:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Кальмар - Хеккен 1:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1
Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 ГАИС - Гётеборг 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3