"Ливерпуль" в последних четырёх матчах не побеждал, забив в них всего 1 гол. В такой ситуации сложно рассчитывать, что команда Юргена Клоппа здесь сможет совершить камбек.

В то же время не стоит забивать, что 4 последних матча "красные" играли на выезде, а в последнем своём домашнем поединке они победили "Манчестер Юнайтед" со счётом 7:0.

Дружно поют лондонские болельщики в гостевом фан-секторе. Ливерпульские же любители футбола сейчас только посвистывают, так как мяч продолжает контролироваться "Арсеналом".

Зинченко подключился к атаке и плотно пробил метров с 25 в правый угол ворот - Алиссон с трудом в броске сумел парировать мяч на угловой.

После подачи корнера хозяевам поля удалось отбиться, а атака "канониров" вторым темпом закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".

Микель Артета выглядит спокойным и уверенным у кромки поля, сложив руки на груди. Пока что ситуация на поле соответствует его сценарию, но впереди ещё много игрового времени.

"Ливерпуль" никак не может успокоиться после пропущенного гола, из-за чего допускает многовато ошибок в простых ситуациях, но они не критические. Надо немного успокоиться команде Юргена Клоппа.

9' ГО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Габриэл Мартинелли!!!

Вроде бы "Ливерпуль" только начал перехватывать инициативу на поле, как пропустил. Сака разгонял контратаку по правому флангу, сыграл в центр на Мартинелли, который в касание пасовал вперёд на Мартинелли, а тот, просочившись между двух соперников, носком ткнул мяч мимо Алиссона в левый нижний угол ворот.

8' Гакпо с левого фланга сместился в центр и из неудобного положения пробивал с линии штрафной площади - получилось достаточно мощно, но мяч полетел на пару метров выше ворот.

7' Хендерсон с правого фланга выполнял навес в район полукружия штрафной площади соперника, но там всё было пол контролем центрбеков "Арсенала".

6' Жота в контратаке с левого фланга смещался в штрафную площадку, но в борьбе с соперником немного споткнулся, из-за чего контроль над мячом был потерян португальцем.

5' Мяч пока что получше держится под контролем "Арсенала". Несмотря на статус гостевой команды, команда Микеля Артеты стремится играть первым номером.

4' Достаточно сумбурно проходят первые минуты матча. Обе команды активно работают в прессинге, но вот особого конструктива в атаках пока не наблюдается.

3' Первый угловой с левого фланга подали гости, но хозяева смогли отбиться и провели контратаку правым флангом, но Салах не сумел пройти Зинченко, смещаясь в штрафную площадку.