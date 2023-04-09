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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 16'
Арсенал

Ход матча

8'
0:1
Мартинелли Габриэл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 148
Ливерпуль 38.5% (57)
X 27.7% (41)
Арсенал 33.8% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Арсенал
5.00
4.50
2.69
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
20
Жота
Диогу
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
Ливерпуль
4-3-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

40 матчей

35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

2.58
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.53

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

79
59

Голов в среднем за матч

1.98
1.48

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 0.41
Фирмино Роберто 8 0.28
Нуньес Дарвин 8 0.28
Гакпо Коди 4 0.14
Диас Луис 3 0.1
Ван Дейк Виргил 3 0.1
Карвалью Фабиу 2 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.03
Эллиотт Харви 1 0.03
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.03
Байчетич Стефан 1 0.03
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Жота Диогу 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 13 0.43
Сака Букайо 12 (2) 0.4
Эдегор Мартин 10 0.33
Жезус Габриэл 7 (1) 0.23
Джака Гранит 5 0.17
Нкетиа Эдди 4 0.13
Нелсон Райс 3 0.1
Парти Томас 3 0.1
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Матип Жоэль 3 0
Гомес Джо 3 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 5 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Уайт Бен 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
2
Ливерпуль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

9
42
Ливерпуль
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
46% (13)
7% (2)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

13
44

Голы по времени матча

Забито

30
25
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
13%
4
16%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
7
23%
1
4%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

16
43
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
25%
2
5%
1-15
3
19%
5
12%
16-30
3
19%
7
16%
31-45
2
13%
12
28%
46-60
1
6%
9
21%
61-75
3
19%
8
19%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
7
32%
4
24%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

46
68
23 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
8
17%
6
9%
1-15
6
13%
11
16%
16-30
9
20%
11
16%
31-45
6
13%
18
26%
46-60
7
15%
13
19%
61-75
10
22%
9
13%
76-90

Пропущено

35
29
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
7
20%
4
14%
31-45
8
23%
5
17%
46-60
5
14%
9
31%
61-75
5
14%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Арсенал

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
5
1.5
12
3
4
9
2.5
10
5
2
11
3.5
5
10
2
11
4.5
1
14
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
8
6
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
27
2
13
15
1.5
20
9
5
23
2.5
15
14
2
26
3.5
7
22
2
26
4.5
1
28
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 30 24 3 3 71 - 27 75
2.
Манчестер Сити
 Заявка 29 21 4 4 75 - 27 67
3.
Ньюкасл
 Заявка 29 15 11 3 48 - 21 56
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 29 17 5 7 44 - 37 56
5.
Тоттенхэм
 Заявка 30 16 5 9 55 - 42 53
6.
Астон Вилла
 Заявка 30 14 5 11 41 - 40 47
7.
Брайтон
 Заявка 28 13 7 8 52 - 36 46
8.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 29 12 7 10 48 - 34 43
9.
Брентфорд
 Заявка 30 10 13 7 47 - 40 43
10.
Фулхэм
 Заявка 29 11 6 12 39 - 40 39
11.
Челси
 Заявка 30 10 9 11 29 - 31 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 30 8 9 13 29 - 40 33
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 30 8 7 15 24 - 42 31
14.
Вест Хэм
 Заявка 29 8 6 15 27 - 39 30
15.
Борнмут
 Заявка 30 8 6 16 28 - 57 30
16.
Лидс
 Заявка 30 7 8 15 39 - 54 29
17.
Эвертон
 Заявка 30 6 9 15 23 - 43 27
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 30 6 9 15 24 - 54 27
19.
Лестер
 Заявка 30 7 4 19 40 - 52 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 30 6 5 19 24 - 51 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 11 3 1 27 - 8 36
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 11 0 4 31 - 17 33
5.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 14 9 3 2 34 - 10 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 15 7 6 2 29 - 16 27
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 8 2 5 25 - 19 26
9.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 15 6 4 5 21 - 21 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 15 5 5 5 21 - 24 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 6 2 7 13 - 19 20
17.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
18.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
19.
Лестер
 Заявка 15 3 3 9 17 - 20 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 2 4 9 15 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 15 12 1 2 29 - 9 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 9 3 3 28 - 13 30
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
4.
Брайтон
 Заявка 14 6 4 4 27 - 22 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 15 4 4 7 13 - 19 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 3 4 8 15 - 21 13
14.
Ливерпуль
 0:1 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Борнмут
 Заявка 15 3 2 10 13 - 38 11
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
17.
Вест Хэм
 Заявка 14 2 3 9 8 - 20 9
18.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
19.
Эвертон
 Заявка 15 1 6 8 10 - 26 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 1 3 11 5 - 36 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 30 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 23 (2)
Брентфорд Тони Айвен 18 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (4)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    "Ливерпуль" никак не может успокоиться после пропущенного гола, из-за чего допускает многовато ошибок в простых ситуациях, но они не критические. Надо немного успокоиться команде Юргена Клоппа.
  • 16'
    Микель Артета выглядит спокойным и уверенным у кромки поля, сложив руки на груди. Пока что ситуация на поле соответствует его сценарию, но впереди ещё много игрового времени.
  • Угловой
    15'
    После подачи корнера хозяевам поля удалось отбиться, а атака "канониров" вторым темпом закончилась свистком арбитра, который зафиксировал положение "вне игры".
  • Опасный момент
    14'
    Зинченко подключился к атаке и плотно пробил метров с 25 в правый угол ворот - Алиссон с трудом в броске сумел парировать мяч на угловой.
  • 13'
    Дружно поют лондонские болельщики в гостевом фан-секторе. Ливерпульские же любители футбола сейчас только посвистывают, так как мяч продолжает контролироваться "Арсеналом".
  • 12'
    В то же время не стоит забивать, что 4 последних матча "красные" играли на выезде, а в последнем своём домашнем поединке они победили "Манчестер Юнайтед" со счётом 7:0.
  • 11'
    "Ливерпуль" в последних четырёх матчах не побеждал, забив в них всего 1 гол. В такой ситуации сложно рассчитывать, что команда Юргена Клоппа здесь сможет совершить камбек.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Габриэл Мартинелли!!!
    Вроде бы "Ливерпуль" только начал перехватывать инициативу на поле, как пропустил. Сака разгонял контратаку по правому флангу, сыграл в центр на Мартинелли, который в касание пасовал вперёд на Мартинелли, а тот, просочившись между двух соперников, носком ткнул мяч мимо Алиссона в левый нижний угол ворот.
  • 8'
    Гакпо с левого фланга сместился в центр и из неудобного положения пробивал с линии штрафной площади - получилось достаточно мощно, но мяч полетел на пару метров выше ворот.
  • 7'
    Хендерсон с правого фланга выполнял навес в район полукружия штрафной площади соперника, но там всё было пол контролем центрбеков "Арсенала".
  • 6'
    Жота в контратаке с левого фланга смещался в штрафную площадку, но в борьбе с соперником немного споткнулся, из-за чего контроль над мячом был потерян португальцем.
  • 5'
    Мяч пока что получше держится под контролем "Арсенала". Несмотря на статус гостевой команды, команда Микеля Артеты стремится играть первым номером.
  • 4'
    Достаточно сумбурно проходят первые минуты матча. Обе команды активно работают в прессинге, но вот особого конструктива в атаках пока не наблюдается.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой с левого фланга подали гости, но хозяева смогли отбиться и провели контратаку правым флангом, но Салах не сумел пройти Зинченко, смещаясь в штрафную площадку.
  • Фол, нарушение
    2'
    Первый фол Тирни уже зафиксировал в средней зоне со стороны "Ливерпуля". Левым флангом после этого "канониры" провели первую активную атаку, но до удара по воротам она всё-таки не дошла.
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    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 19.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    38% (57)
    Ничья
    27.3% (41)
    Арсенал
    34.7% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (78)
    Меньше
    33.9% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    87.29% (103)
    Нет
    12.71% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    19.3% (29)
    1:1 Ничья
    16.7% (25)
    1:2 Арсенал
    14.7% (22)
    2:2 Ничья
    8.7% (13)
    1:0 Ливерпуль
    5.3% (8)
    3:2 Ливерпуль
    4% (6)
    0:1 Арсенал
    3.3% (5)
    2:3 Арсенал
    2% (3)
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