История личных встреч
Ливерпуль
Арсенал
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
40 матчей
35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
2.58
1.43
Среднее время на гол
34
63
Всего голов
30
29
Голов в среднем за матч
1.43
1.53
Среднее время на гол
63
58
Всего голов
79
59
Голов в среднем за матч
1.98
1.48
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|12
|0.43
|Фирмино Роберто
|8
|0.29
|Нуньес Дарвин
|8
|0.29
|Гакпо Коди
|4
|0.14
|Диас Луис
|3
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.11
|Карвалью Фабиу
|2
|0.07
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.04
|Байчетич Стефан
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|13
|0.45
|Сака Букайо
|12 (2)
|0.41
|Эдегор Мартин
|10
|0.34
|Жезус Габриэл
|7 (1)
|0.24
|Джака Гранит
|5
|0.17
|Нкетиа Эдди
|4
|0.14
|Нелсон Райс
|3
|0.1
|Парти Томас
|3
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Уайт Бен
|2
|0.07
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|7
|0
|Матип Жоэль
|3
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Цимикас Костас
|2
|0
|Джонс Кёртис
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|5
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Уайт Бен
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Джака Гранит
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
Результаты матчей
Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
4
2
Ливерпуль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
9
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
9
42
Ливерпуль
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
46% (13)
7% (2)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
13
44
Голы по времени матча
Забито
30
25
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
13%
4
16%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
7
23%
1
4%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
16
43
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
25%
2
5%
1-15
3
19%
5
12%
16-30
3
19%
7
16%
31-45
2
13%
12
28%
46-60
1
6%
9
21%
61-75
3
19%
8
19%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
7
32%
4
24%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
46
68
23 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
8
17%
6
9%
1-15
6
13%
11
16%
16-30
9
20%
11
16%
31-45
6
13%
18
26%
46-60
7
15%
13
19%
61-75
10
22%
9
13%
76-90
Пропущено
35
29
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
7
20%
4
14%
31-45
8
23%
5
17%
46-60
5
14%
9
31%
61-75
5
14%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2
Результаты матчей
Ливерпуль
Арсенал
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ливерпуль
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
141
85
123
49
105
211
510
211
114
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
510
86
114
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
272
1315
209
523
1514
226
722
226
128
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|14
|11
|3
|46 - 20
|53
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|42 - 37
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|53 - 41
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|51 - 34
|46
|7.
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 40
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|46 - 38
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|29 - 30
|39
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|26 - 39
|27
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 41
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|24 - 52
|27
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 57
|27
|19.
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|40 - 51
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 8
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 19
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 20
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|5 - 34
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал
Исход игры
Ливерпуль
45.5% (20)
Ничья
29.5% (13)
Арсенал
25% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
27.3% (12)
1:1 Ничья
20.5% (9)
1:2 Арсенал
9.1% (4)
1:0 Ливерпуль
9.1% (4)
2:2 Ничья
6.8% (3)
2:3 Арсенал
4.5% (2)
3:2 Ливерпуль
4.5% (2)
0:1 Арсенал
4.5% (2)
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