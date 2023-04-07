  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Ливерпуль
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 43
Ливерпуль 44.2% (19)
X 30.2% (13)
Арсенал 25.6% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Арсенал
3.90
3.82
2.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ливерпуль
Арсенал

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
35%
14 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

40 матчей

35%
35%
30%
14 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

35%
40%
25%
14 побед 16 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
КЛ
0:2
КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

2.58
1.43

Среднее время на гол

34
63

Всего голов

30
29

Голов в среднем за матч

1.43
1.53

Среднее время на гол

63
58

Всего голов

79
59

Голов в среднем за матч

1.98
1.48

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
17
Больше 43%
Меньше 58%
23
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 0.43
Фирмино Роберто 8 0.29
Нуньес Дарвин 8 0.29
Гакпо Коди 4 0.14
Диас Луис 3 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.11
Карвалью Фабиу 2 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.04
Байчетич Стефан 1 0.04
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Жота Диогу 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинелли Габриэл 13 0.45
Сака Букайо 12 (2) 0.41
Эдегор Мартин 10 0.34
Жезус Габриэл 7 (1) 0.24
Джака Гранит 5 0.17
Нкетиа Эдди 4 0.14
Нелсон Райс 3 0.1
Парти Томас 3 0.1
Габриэль дос Сантос 3 0.1
Уайт Бен 2 0.07
Салиба Вильям 2 0.07
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Матип Жоэль 3 0
Гомес Джо 3 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Цимикас Костас 2 0
Джонс Кёртис 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Конате Ибраима 1 0
Эллиотт Харви 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 5 0
Эдегор Мартин 4 0
Жезус Габриэл 4 0
Уайт Бен 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Зинченко Александр 2 0
Парти Томас 2 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

4
2
Ливерпуль
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
9

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

9
42
Ливерпуль
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
46% (13)
7% (2)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
31% (9)
41% (12)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

13
44

Голы по времени матча

Забито

30
25
13 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
13%
4
16%
1-15
3
10%
6
24%
16-30
6
20%
4
16%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
7
23%
1
4%
76-90

Пропущено

13
12
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
4
33%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

16
43
10 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 29
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
25%
2
5%
1-15
3
19%
5
12%
16-30
3
19%
7
16%
31-45
2
13%
12
28%
46-60
1
6%
9
21%
61-75
3
19%
8
19%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
7
32%
4
24%
46-60
4
18%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Забито

46
68
23 В 1-м тайме 28
23 Во 2-м тайме 40
13 Забивали первыми 19
8 Не забивали 2
8
17%
6
9%
1-15
6
13%
11
16%
16-30
9
20%
11
16%
31-45
6
13%
18
26%
46-60
7
15%
13
19%
61-75
10
22%
9
13%
76-90

Пропущено

35
29
17 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 19
6
17%
3
10%
1-15
4
11%
3
10%
16-30
7
20%
4
14%
31-45
8
23%
5
17%
46-60
5
14%
9
31%
61-75
5
14%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3
Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Ливерпуль
Арсенал

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
2:4
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
2
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
3
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
6 раз 21%
2
5 раз 17%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
14
1
8
5
1.5
12
3
4
9
2.5
10
5
2
11
3.5
5
10
2
11
4.5
1
14
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
8
6
1
14
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
27
2
13
15
1.5
20
9
5
23
2.5
15
14
2
26
3.5
7
22
2
26
4.5
1
28
2
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 28 14 11 3 46 - 20 53
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 16 5 7 42 - 37 53
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 15 5 9 53 - 41 50
6.
Брайтон
 Заявка 27 13 7 7 51 - 34 46
7.
Астон Вилла
 Заявка 29 13 5 11 39 - 40 44
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 Заявка 29 10 13 6 46 - 38 43
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 29 10 9 10 29 - 30 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
15.
Вест Хэм
 Заявка 28 7 6 15 26 - 39 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 6 9 14 23 - 41 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 9 14 24 - 52 27
18.
Борнмут
 Заявка 29 7 6 16 27 - 57 27
19.
Лестер
 Заявка 29 7 4 18 40 - 51 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 10 3 1 25 - 8 33
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Вест Хэм
 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 14 3 3 8 17 - 19 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 14 6 6 2 23 - 11 24
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 26 - 20 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 1 3 10 5 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.42. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.42 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 43
    Ливерпуль 44.2% (19)
    X 30.2% (13)
    Арсенал 25.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Арсенал
    3.90
    3.82
    2.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль - Арсенал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Арсенал

    Исход игры
    Ливерпуль
    45.5% (20)
    Ничья
    29.5% (13)
    Арсенал
    25% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    27.3% (12)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    1:2 Арсенал
    9.1% (4)
    1:0 Ливерпуль
    9.1% (4)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    2:3 Арсенал
    4.5% (2)
    3:2 Ливерпуль
    4.5% (2)
    0:1 Арсенал
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Арсенал
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     