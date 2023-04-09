Тур: 32. Стадион: Морис Дюфран.
0'
1:0
33' ГолСинкернагель Филип
36' Желтая карточкаПресиадо Анхело
2:0
39' ПенальтиСинкернагель Филип
Ход матча
33'
36'
39'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Доннум
Арон
10
Noah
Ohio
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Доннум АронПолузащитник
- Нападающий
-
10 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Перица СтипеНападающий
-
-
61 Cihan Canak
-
17 Osher Davida
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Стандард
Генк
30 матчей
80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.7%
46.7%
17 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед
54 матча
44.4%
25.9%
29.7%
24 победы 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.5%
46.3%
22.2%
17 побед 25 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
35.2%
25.9%
21 победа 19 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.59
1.07
Среднее время на гол
56
83
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.7
Среднее время на гол
69
127
Всего голов
78
48
Голов в среднем за матч
1.44
0.89
Тотал матчей
2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 72%
Меньше 28%
15
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
62
101
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Синкернагель Филип
|9 (3)
|0.29
|Баликвиша Вильям
|5
|0.16
|Дюссенн Ноэ
|5 (2)
|0.16
|Noah Ohio
|4
|0.13
|Перица Стипе
|4
|0.13
|Амалла Селим
|4 (3)
|0.13
|Драгус Денис
|4
|0.13
|Доннум Арон
|3
|0.1
|Фосси Марлон
|3
|0.1
|Альсате Стивен
|2
|0.06
|Раскин Николас
|1
|0.03
|Cihan Canak
|1
|0.03
|Лайфис Константинос
|1
|0.03
|Эмон Рено
|1
|0.03
|Тапсоба Абдул
|1
|0.03
|Бокади Мервей
|0
|0
|Бодар Арно
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.5
|Пейнтсил Джозеф
|12
|0.38
|Хейнен Бриан
|10 (3)
|0.31
|Ндайишимий Майк
|8
|0.25
|Муньос Даниэль
|7
|0.22
|Саматта Мбвана
|4
|0.13
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.09
|Грошовски Патрик
|2
|0.06
|Артеага Херардо
|2
|0.06
|Сор Коллинс
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Мохаммед Азиз
|1
|0.03
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Nicolas Castro
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайфис Константинос
|6
|1
|Синкернагель Филип
|4
|2
|Цимирот Гойко
|5
|1
|Амалла Селим
|3
|1
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Девале Жиль
|4
|0
|Мелегони Филиппо
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Драгус Денис
|4
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|2
|1
|Перица Стипе
|3
|0
|Бокади Мервей
|3
|0
|Альсате Стивен
|3
|0
|Фосси Марлон
|3
|0
|Cihan Canak
|3
|0
|Бодар Арно
|1
|1
|Калут Александро
|1
|1
|Раскин Николас
|2
|0
|Osher Davida
|2
|0
|Noah Ohio
|2
|0
|Nathan Ngoy
|2
|0
|Болевич Александар
|1
|0
|Эмон Рено
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Даниэль
|9
|0
|Артеага Херардо
|7
|1
|Пейнтсил Джозеф
|7
|0
|Куэста Карлос
|5
|0
|Пресиадо Анхело
|3
|1
|Хейнен Бриан
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Маккензи Марк
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Мохаммед Азиз
|2
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Генк
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
9
Волевые поражения
8
8
Стандард
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Генк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
3
Волевые поражения
15
38
Стандард
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Генк
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
16
12
Волевые поражения
23
46
Голы по времени матча
Забито
24
31
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
17%
4
13%
1-15
1
4%
10
32%
16-30
8
33%
3
10%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
3
13%
4
13%
61-75
6
25%
5
16%
76-90
Пропущено
16
19
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
4
25%
3
16%
61-75
5
31%
4
21%
76-90
Забито
21
39
11 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
3
14%
11
28%
1-15
5
24%
5
13%
16-30
3
14%
8
21%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
2
10%
4
10%
61-75
8
38%
8
21%
76-90
Пропущено
26
13
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 11
2
8%
1
8%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
1
4%
5
38%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
6
23%
0
0%
76-90
Забито
45
70
24 В 1-м тайме 41
21 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 22
7 Не забивали 3
7
16%
15
21%
1-15
6
13%
15
21%
16-30
11
24%
11
16%
31-45
2
4%
8
11%
46-60
5
11%
8
11%
61-75
14
31%
13
19%
76-90
Пропущено
42
32
18 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 24
4
10%
3
9%
1-15
6
14%
6
19%
16-30
8
19%
7
22%
31-45
3
7%
8
25%
46-60
10
24%
4
13%
61-75
11
26%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0
Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2
Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2
Результаты матчей
Стандард
Генк
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
5 раз 17%
4
1 раз 3%
2
9 раз 29%
3
7 раз 23%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
3 раза 10%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Стандард
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
142
95
115
311
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
610
114
313
510
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
283
1515
229
624
1318
129
625
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|5.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|6.
|2:0
|31
|14
|7
|10
|51 - 42
|49
|7.
|32
|14
|7
|11
|60 - 52
|49
|8.
|31
|14
|5
|12
|43 - 42
|47
|9.
|31
|13
|7
|11
|46 - 36
|46
|10.
|32
|11
|11
|10
|44 - 43
|44
|11.
|32
|11
|9
|12
|49 - 46
|42
|12.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|32 - 36
|42
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|0:1
|32
|6
|6
|20
|35 - 67
|24
|17.
|32
|5
|9
|18
|43 - 74
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 17
|27
|8.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|2:0
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|18 - 31
|11
|17.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|17 - 38
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10