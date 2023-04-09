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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Стандард
2:0
Конец матча
Генк
0'
1:0
33' Гол
Синкернагель Филип
36' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
2:0
39' Пенальти
Синкернагель Филип
71' Желтая карточка
Хейнен Бриан
86' Желтая карточка
Cihan Canak
87' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
89' Желтая карточка
Артеага Херардо
90' Желтая карточка
Бокади Мервей
90'+7
16
Бодар
Арно
6
Дюссенн
Ноэ
20
Бокади
Мервей
34
Лайфис
Константинос
13
Фосси
Марлон
14
Альсате
Стивен
8
Цимирот
Гойко
11
Доннум
Арон
22
Баликвиша
Вильям
10
Noah
Ohio
77
Синкернагель
Филип
26
Вандервоордт
Маартен
5
Артеага
Херардо
2
Маккензи
Марк
46
Куэста
Карлос
77
Пресиадо
Анхело
17
Грошовски
Патрик
34
Эль-Ханнус
Билаль
8
Хейнен
Бриан
11
Ндайишимий
Майк
14
Сор
Коллинс
28
Пейнтсил
Джозеф
Стандард
3-4-3
Генк
4-3-3

История личных встреч

Стандард
Генк

30 матчей

80%
20%
24 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.7%
46.7%
17 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
23.3%
6.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 14 побед

54 матча

44.4%
25.9%
29.7%
24 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.5%
46.3%
22.2%
17 побед 25 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
35.2%
25.9%
21 победа 19 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
1:3
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
0:0
ПОЗЧТ
1:3
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
1:0
К
0:1
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
1:1
К
2:0
ЛП
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
3:1
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:0
КБ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
2:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
С
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
2:1
ПЛ
4:2
PU
1:1
PU
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
С
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.59
1.07

Среднее время на гол

56
83

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.3
0.7

Среднее время на гол

69
127

Всего голов

78
48

Голов в среднем за матч

1.44
0.89

Тотал матчей

2.5
49
Больше 91%
Меньше 9%
5
39
Больше 72%
Меньше 28%
15
20
Больше 37%
Меньше 63%
34
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
4
Больше 7%
Меньше 93%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

62
101

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Синкернагель Филип 9 (3) 0.29
Баликвиша Вильям 5 0.16
Дюссенн Ноэ 5 (2) 0.16
Noah Ohio 4 0.13
Перица Стипе 4 0.13
Амалла Селим 4 (3) 0.13
Драгус Денис 4 0.13
Доннум Арон 3 0.1
Фосси Марлон 3 0.1
Альсате Стивен 2 0.06
Раскин Николас 1 0.03
Cihan Canak 1 0.03
Лайфис Константинос 1 0.03
Эмон Рено 1 0.03
Тапсоба Абдул 1 0.03
Бокади Мервей 0 0
Бодар Арно 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.5
Пейнтсил Джозеф 12 0.38
Хейнен Бриан 10 (3) 0.31
Ндайишимий Майк 8 0.25
Муньос Даниэль 7 0.22
Саматта Мбвана 4 0.13
Дессерс Сириль 3 (1) 0.09
Грошовски Патрик 2 0.06
Артеага Херардо 2 0.06
Сор Коллинс 2 0.06
Немет Ондраш 1 0.03
Арокодаре Толуваласе 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Мохаммед Азиз 1 0.03
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Nicolas Castro 0 0
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайфис Константинос 6 1
Синкернагель Филип 4 2
Цимирот Гойко 5 1
Дюссенн Ноэ 5 0
Амалла Селим 3 1
Девале Жиль 4 0
Бокади Мервей 4 0
Мелегони Филиппо 4 0
Доннум Арон 4 0
Драгус Денис 4 0
Cihan Canak 4 0
Лаурсен Якоб-Баррет 2 1
Баликвиша Вильям 2 1
Перица Стипе 3 0
Альсате Стивен 3 0
Фосси Марлон 3 0
Бодар Арно 1 1
Калут Александро 1 1
Раскин Николас 2 0
Osher Davida 2 0
Noah Ohio 2 0
Nathan Ngoy 2 0
Болевич Александар 1 0
Эмон Рено 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 8 1
Муньос Даниэль 9 0
Пейнтсил Джозеф 7 0
Хейнен Бриан 5 0
Куэста Карлос 5 0
Пресиадо Анхело 3 1
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Грошовски Патрик 3 0
Онуачу Пол 3 0
Маккензи Марк 3 0
Саматта Мбвана 2 0
Matias Galarza 2 0
Мохаммед Азиз 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0

Результаты матчей

Стандард
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Генк
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
9

Волевые поражения

8
8
Стандард
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Генк
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

15
3

Волевые поражения

15
38
Стандард
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Генк
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (8)
38% (12)
38% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

16
12

Волевые поражения

23
46

Голы по времени матча

Забито

26
31
15 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
4
15%
4
13%
1-15
1
4%
10
32%
16-30
10
38%
3
10%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
6
23%
5
16%
76-90

Пропущено

16
21
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
5
31%
4
19%
76-90

Забито

21
39
11 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 13
20 Не забивали 18
3
14%
11
28%
1-15
5
24%
5
13%
16-30
3
14%
8
21%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
2
10%
4
10%
61-75
8
38%
8
21%
76-90

Пропущено

26
13
13 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 11
2
8%
1
8%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
6
23%
3
23%
31-45
1
4%
5
38%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
6
23%
0
0%
76-90

Забито

47
70
26 В 1-м тайме 41
21 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 22
7 Не забивали 4
7
15%
15
21%
1-15
6
13%
15
21%
16-30
13
28%
11
16%
31-45
2
4%
8
11%
46-60
5
11%
8
11%
61-75
14
30%
30%
13
19%
76-90

Пропущено

42
34
18 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 25
4
10%
3
9%
1-15
6
14%
6
18%
16-30
8
19%
9
26%
31-45
3
7%
8
24%
46-60
10
24%
4
12%
61-75
11
26%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Остенде - Стандард 1:3 Стандард - Зульте-Варегем 2:2 Брюгге - Стандард 2:0 Стандард - Вестерло 2:0
Андерлехт - Стандард 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:4 Стандард - Кортрейк 0:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Стандард - Эйпен 3:1 Антверпен - Стандард 4:1 Стандард - Мехелен 2:0 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Ювентус - Стандард 1:1 Гент - Стандард 0:0 Антверпен - Стандард 4:0 Стандард - Валансьен 0:1 Ницца - Стандард 4:1 Жирона - Стандард 1:0 Олимпиакос - Стандард 3:3
Генк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Сент-Трейден - Генк 2:2
Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1 Андерлехт - Генк 0:2

Результаты матчей

Стандард
Генк

Точный счет

2:0
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
7 раз 23%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
2
9 раз 28%
3
7 раз 22%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Стандард
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
2
10
5
1.5
11
5
3
12
2.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
11
5
3
13
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
28
4
16
15
1.5
22
10
6
25
2.5
13
19
1
30
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
6.
Стандард
 31 14 7 10 51 - 42 49
7.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
8.
Шарлеруа
 31 14 5 12 43 - 42 47
9.
Андерлехт
 31 13 7 11 46 - 36 46
10.
Серкль Брюгге
 32 11 11 10 44 - 43 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 32 11 9 12 36 - 36 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 32 6 6 20 35 - 71 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Стандард
 15 8 3 4 29 - 17 27
8.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 17 (3)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
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