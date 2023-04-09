Тур: 32. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
11'
1:0
22'
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
20
Бауэр
Роберт
77
Бока
Эрик
13
Райтц
Рокко
27
Бойя
Франк
91
Бруно
Джанни
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
88
Родин
Матай
27
Капон
Брехт
29
Д'Хасе
Робби
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
- Основной состав
-
21 Шмидт ДэниелВратарь
-
16 Matte SmetsЗащитник
- Защитник
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Райтц РоккоПолузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
-
91 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
-
33 Танье АнтонЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Полузащитник
-
16 Девале СибенПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
17 Ivan Durdov
-
36 Siebe Wylin
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Сент-Трейден
Остенде
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
16
4
Голов в среднем за матч
1.23
0.36
Среднее время на гол
73
247
Всего голов
33
17
Голов в среднем за матч
1.38
0.71
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
127
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|15 (2)
|0.47
|Хаяси Даити
|7
|0.22
|Окадзаки Синджи
|2
|0.06
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.06
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.03
|Ляйстнер Тони
|1
|0.03
|Бойя Франк
|1
|0.03
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
|Бока Эрик
|0
|0
|Бауэр Роберт
|0
|0
|Конате Мори
|0
|0
|Хара Таити
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амброз Тьерри
|7 (3)
|0.22
|Хорнби Фрэйзер
|7 (1)
|0.22
|Бэтцнер Ник
|5
|0.16
|Атанга Давид
|5
|0.16
|Макгихан Кэмерон
|4
|0.13
|Матам Тео Ндика
|2
|0.06
|Аразе Кельвин
|1
|0.03
|Боонен Инди
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Д'Хасе Робби
|1
|0.03
|Медли Зех
|1
|0.03
|Сакамото Тацухиро
|0
|0
|Юбер Гийом
|0
|0
|Mohamed Berte
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конате Мори
|5
|2
|Койта Абубакари
|3
|2
|Янсенс Вольке
|6
|0
|Бойя Франк
|6
|0
|Бауэр Роберт
|4
|1
|Аль-Дахиль Амин
|4
|1
|Бруно Джанни
|4
|0
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Хаяси Даити
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Ван Дессел Стан
|2
|0
|Кая Фатих
|0
|1
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Тейшейра Жорже
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Хара Таити
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
|Дюмон Оливье
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урогиде Осазе
|6
|2
|Амброз Тьерри
|7
|0
|Роша Кенни
|7
|0
|Танье Антон
|5
|1
|Альбанезе Алессандро
|2
|2
|Хорнби Фрэйзер
|5
|0
|Макгихан Кэмерон
|4
|0
|Амаде Альфонс
|4
|0
|Медли Зех
|4
|0
|Атанга Давид
|2
|1
|Кателарис Фанос
|2
|1
|Родин Матай
|3
|0
|Матам Тео Ндика
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Девале Сибен
|2
|0
|Сакамото Тацухиро
|2
|0
|Andy Musayev
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|0
|1
|Dapo Mebude
|0
|1
|Филлипс Диллон
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
|Гейе Махтар
|1
|0
|Mohamed Berte
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Остенде
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
15
Сент-Трейден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Остенде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
26
Волевые поражения
13
11
Сент-Трейден
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Остенде
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
16
27
Волевые поражения
20
26
Голы по времени матча
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
5
31%
7
39%
76-90
Пропущено
17
36
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
3
8%
1-15
2
12%
3
8%
16-30
6
35%
9
25%
31-45
2
12%
8
22%
46-60
4
24%
5
14%
61-75
3
18%
8
22%
76-90
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
13%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
5
28%
76-90
Пропущено
19
29
4 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
5
17%
1-15
1
5%
8
28%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
6
32%
4
14%
61-75
7
37%
8
28%
76-90
Забито
31
36
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
3
10%
6
17%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
4
13%
6
17%
61-75
10
32%
12
33%
76-90
Пропущено
36
65
12 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
2
6%
8
12%
1-15
3
8%
11
17%
16-30
7
19%
12
18%
31-45
4
11%
9
14%
46-60
10
28%
9
14%
61-75
10
28%
16
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Остенде
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Остенде - Стандард 1:3 Дейнзе - Остенде 3:1 Остенде - Вестерло 1:2 Эйпен - Остенде 4:4
Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
Остенде
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Остенде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
96
412
510
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
2110
922
922
328
427
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|32
|22
|5
|5
|71 - 33
|71
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|5.
|32
|15
|10
|7
|54 - 36
|55
|6.
|2:0
|31
|14
|7
|10
|51 - 42
|49
|7.
|32
|14
|7
|11
|60 - 52
|49
|8.
|31
|14
|5
|12
|43 - 42
|47
|9.
|31
|13
|7
|11
|46 - 36
|46
|10.
|32
|11
|11
|10
|44 - 43
|44
|11.
|32
|11
|9
|12
|49 - 46
|42
|12.
|1:0
|32
|11
|9
|12
|32 - 36
|42
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|32
|7
|7
|18
|39 - 63
|28
|16.
|0:1
|32
|6
|6
|20
|35 - 67
|24
|17.
|32
|5
|9
|18
|43 - 74
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|13
|1
|2
|39 - 13
|40
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|5.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|6.
|16
|7
|7
|2
|28 - 17
|28
|7.
|2:0
|15
|8
|3
|4
|29 - 17
|27
|8.
|16
|8
|3
|5
|40 - 26
|27
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|1:0
|16
|6
|4
|6
|16 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|0:1
|16
|5
|1
|10
|18 - 29
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|21 - 28
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|16
|7
|4
|5
|21 - 22
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|21 - 16
|24
|6.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|7.
|16
|6
|4
|6
|21 - 21
|22
|8.
|2:0
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|1:0
|16
|5
|5
|6
|16 - 18
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|15.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|16.
|16
|2
|5
|9
|18 - 31
|11
|17.
|0:1
|16
|1
|5
|10
|17 - 38
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10