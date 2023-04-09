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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Сент-Трейден
1:0
Первый тайм: 25'
Остенде
0'
1:0
11' Гол
Тейшейра Жорже
22' Желтая карточка
Бока Эрик

Ход матча

11'
Тейшейра Жорже
(Бруно Джанни)
1:0
22'
Бока Эрик
 
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Остенде
2.40
4.50
6.80
Все Коэффициенты
21
Шмидт
Дэниел
16
Matte
Smets
26
Тейшейра
Жорже
20
Бауэр
Роберт
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
30
Окадзаки
Синджи
13
Райтц
Рокко
27
Бойя
Франк
8
Хаяси
Даити
91
Бруно
Джанни
28
Юбер
Гийом
33
Танье
Антон
88
Родин
Матай
27
Капон
Брехт
7
Матам
Тео
Ндика
29
Д'Хасе
Робби
8
Макгихан
Кэмерон
16
Девале
Сибен
34
Бэтцнер
Ник
18
Сакамото
Тацухиро
9
Хорнби
Фрэйзер
Сент-Трейден
5-3-2
Остенде
3-4-2-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Остенде

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

45.8%
33.3%
20.9%
11 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДАТЗПВЛЕПО
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ПДА
2:2
ПДА
2:0
К
2:0
ПДА
1:0
ЛП
3:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
1:1
БВЛ
1:0
БВЛ
3:1
2ЙК
1:0
2ЙК
0:3

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

1.23
0.36

Среднее время на гол

73
247

Всего голов

33
17

Голов в среднем за матч

1.38
0.71

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
127

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 15 (2) 0.47
Хаяси Даити 7 0.22
Окадзаки Синджи 2 0.06
Кагава Синдзи 2 (1) 0.06
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.03
Ляйстнер Тони 1 0.03
Бойя Франк 1 0.03
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
Бока Эрик 0 0
Бауэр Роберт 0 0
Конате Мори 0 0
Хара Таити 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброз Тьерри 7 (3) 0.22
Хорнби Фрэйзер 7 (1) 0.22
Бэтцнер Ник 5 0.16
Атанга Давид 5 0.16
Макгихан Кэмерон 4 0.13
Матам Тео Ндика 2 0.06
Аразе Кельвин 1 0.03
Боонен Инди 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Д'Хасе Робби 1 0.03
Медли Зех 1 0.03
Сакамото Тацухиро 0 0
Юбер Гийом 0 0
Mohamed Berte 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конате Мори 5 2
Койта Абубакари 3 2
Янсенс Вольке 6 0
Бойя Франк 6 0
Бауэр Роберт 4 1
Аль-Дахиль Амин 4 1
Бруно Джанни 4 0
Кагава Синдзи 3 0
Ляйстнер Тони 3 0
Хасиока Даики 3 0
Хаяси Даити 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Ван Дессел Стан 2 0
Кая Фатих 0 1
Окадзаки Синджи 1 0
Тейшейра Жорже 1 0
Jo Coppens 1 0
Хара Таити 1 0
Бока Эрик 1 0
Дюмон Оливье 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урогиде Осазе 6 2
Амброз Тьерри 7 0
Роша Кенни 7 0
Танье Антон 5 1
Альбанезе Алессандро 2 2
Хорнби Фрэйзер 5 0
Макгихан Кэмерон 4 0
Амаде Альфонс 4 0
Медли Зех 4 0
Атанга Давид 2 1
Кателарис Фанос 2 1
Родин Матай 3 0
Матам Тео Ндика 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Девале Сибен 2 0
Сакамото Тацухиро 2 0
Andy Musayev 2 0
Д'Хасе Робби 0 1
Dapo Mebude 0 1
Филлипс Диллон 1 0
Боонен Инди 1 0
Гейе Махтар 1 0
Mohamed Berte 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Остенде
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
15
Сент-Трейден
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Остенде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
26

Волевые поражения

13
11
Сент-Трейден
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Остенде
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

16
27

Волевые поражения

20
26

Голы по времени матча

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 3
23 Не забивали 22
1
6%
2
11%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
5
31%
7
39%
76-90

Пропущено

17
36
8 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
3
8%
1-15
2
12%
3
8%
16-30
6
35%
9
25%
31-45
2
12%
8
22%
46-60
4
24%
5
14%
61-75
3
18%
8
22%
76-90

Забито

15
18
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
13%
4
22%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
5
33%
5
28%
76-90

Пропущено

19
29
4 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
11%
5
17%
1-15
1
5%
8
28%
16-30
1
5%
3
10%
31-45
2
11%
1
3%
46-60
6
32%
4
14%
61-75
7
37%
8
28%
76-90

Забито

31
36
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
3
10%
6
17%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
4
13%
6
17%
61-75
10
32%
12
33%
76-90

Пропущено

36
65
12 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 34
16 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
2
6%
8
12%
1-15
3
8%
11
17%
16-30
7
19%
12
18%
31-45
4
11%
9
14%
46-60
10
28%
9
14%
61-75
10
28%
16
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 1:0
Сент-Трейден - Генк 2:2 Шарлеруа - Сент-Трейден 1:0 Сент-Трейден - Вестерло 0:1 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:3 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Эйпен - Сент-Трейден 0:2 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 2:0 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 2:0 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Сент-Трейден - Вестерло 3:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:1
Остенде
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Остенде - Стандард 1:3 Дейнзе - Остенде 3:1 Остенде - Вестерло 1:2 Эйпен - Остенде 4:4
Остенде - Брюгге 3:0 Генк - Остенде 3:0 Остенде - Шарлеруа 0:0 Зульте-Варегем - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Кортрейк - Остенде 2:2 Остенде - Серкль Брюгге 1:2 Остенде - Антверпен 0:3 Мехелен - Остенде 2:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Остенде 2:1 Фейеноорд - Остенде 2:0 Остенде - Лилль 2:2 ПЕК Зволле - Остенде 0:1 Вестерло - Остенде 6:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
Остенде

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Остенде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
10
1.5
4
12
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
6
4
12
1.5
5
10
2
14
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
21
10
9
22
1.5
9
22
3
28
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:2 32 22 5 5 71 - 33 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
5.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
6.
Стандард
 2:0 31 14 7 10 51 - 42 49
7.
Вестерло
 32 14 7 11 60 - 52 49
8.
Шарлеруа
 31 14 5 12 43 - 42 47
9.
Андерлехт
 31 13 7 11 46 - 36 46
10.
Серкль Брюгге
 32 11 11 10 44 - 43 44
11.
АХ Лёвен
 32 11 9 12 49 - 46 42
12.
Сент-Трейден
 1:0 32 11 9 12 32 - 36 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 32 7 7 18 39 - 63 28
16.
Остенде
 0:1 32 6 6 20 35 - 67 24
17.
Зульте-Варегем
 32 5 9 18 43 - 74 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:2 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Стандард
 2:0 15 8 3 4 29 - 17 27
8.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 1:0 16 6 4 6 16 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 0:1 16 5 1 10 18 - 29 16
16.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 0:2 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 2:0 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
Сент-Трейден
 1:0 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
16.
Зульте-Варегем
 16 2 5 9 18 - 31 11
17.
Остенде
 0:1 16 1 5 10 17 - 38 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    22'
    Эрик Бока получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Бруно Джанни сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Тейшейра Жорже бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
Остенде
2.40
4.50
6.80
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