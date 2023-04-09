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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Йолленбек Маттиас
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 11'
Шальке 04
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 122
Хоффенхайм 77% (94)
X 16.4% (20)
Шальке 04 6.6% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Шальке 04
2.00
4.10
4.08
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
20
Беккер
Финн
11
Анхелиньо
Хосе
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
4
Ёсида
Мая
41
Матричани
Хеннинг
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
20
Скарке
Тим
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
26
Фрай
Микаэль
Хоффенхайм
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Шальке 04

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
5:1
Б
0:3
Б
4:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
К
1:3
Б
3:3
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:1

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

2
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 8 (2) 0.3
Баумгартнер Кристоф 6 0.22
Даббур Мунас 5 0.19
Сков Роберт 3 (2) 0.11
Бебу Ила 3 0.11
Кабак Озан 2 0.07
Рюттер Жоржиньо 2 0.07
Гайгер Деннис 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Прёмель Гриша 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Нсоки Стенли 1 0.04
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.04
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 7 (3) 0.26
Дрекслер Доминик 3 0.11
Теродде Симон 3 0.11
Полтер Себастьян 1 0.04
Саласар Родриго 1 0.04
Молле Флоран 1 0.04
Караман Кенан 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 9 2
Фогт Кевин 8 0
Акпогума Кевин 8 0
Гайгер Деннис 8 0
Баумгартнер Кристоф 6 0
Даббур Мунас 2 1
Брукс Джон 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Нсоки Стенли 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Краусс Том 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Дженц Мориц 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Уронен Йере 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Шальке 04
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

8
5
Хоффенхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Шальке 04
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
25

Волевые поражения

10
9
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
50% (13)
31% (8)
Шальке 04
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

24
26

Волевые поражения

18
14

Голы по времени матча

Забито

19
6
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
16 Не забивали 20
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
32%
5
83%
76-90

Пропущено

22
18
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
4
18%
4
22%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
6
27%
7
39%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
4
31%
31-45
6
35%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

23
32
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
17%
5
16%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
7
22%
76-90

Забито

36
19
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
6 Не забивали 12
4
11%
2
11%
1-15
4
11%
2
11%
16-30
10
28%
4
21%
31-45
9
25%
2
11%
46-60
1
3%
1
5%
61-75
8
22%
8
42%
76-90

Пропущено

45
50
23 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 20
8
18%
5
10%
1-15
7
16%
4
8%
16-30
8
18%
11
22%
31-45
5
11%
10
20%
46-60
4
9%
6
12%
61-75
13
29%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Шальке 04

Точный счет

1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:6
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:6
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
12 раз 46%
1
8 раз 31%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
5
9
3
10
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
8
1.5
1
11
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
14
12
9
17
1.5
6
20
5
21
2.5
1
25
1
25
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 27 7 5 15 35 - 46 26
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 27 5 8 14 32 - 47 23
17.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
18.
Шальке 04
 0:0 Заявка 27 4 10 13 21 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 14 4 3 7 18 - 23 15
18.
Шальке 04
 0:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 0:0 Заявка 13 1 6 6 7 - 17 9
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
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    Прогнозы 122
    Хоффенхайм 77% (94)
    X 16.4% (20)
    Шальке 04 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Шальке 04
    2.00
    4.10
    4.08
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Шальке 04 онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Шальке 04

    Исход игры
    Хоффенхайм
    77% (94)
    Ничья
    16.4% (20)
    Шальке 04
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (69)
    Меньше
    40% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    73.04% (84)
    Нет
    26.96% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    43.4% (53)
    1:0 Хоффенхайм
    18% (22)
    1:1 Ничья
    12.3% (15)
    2:0 Хоффенхайм
    5.7% (7)
    1:2 Шальке 04
    4.1% (5)
    3:1 Хоффенхайм
    4.1% (5)
    3:2 Хоффенхайм
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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    Хоффенхайм
    Шальке 04
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