Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Айдин Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

91' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Кадержабек Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Ёсида Мая выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Шальке 04 идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Keke Topp навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Латца Данни пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

86' Теродде Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Оооо... вот это был удар! Том Бисхоф должен был забить с этой позиции.

86' Шанс! Том Бисхоф из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо

85' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Анхелиньо Хосе не смог попасть в створ ударом издали

85' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Хорошую попытку сделал Крал Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Бюльтер Мариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матричани Хеннинг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Бебу Ила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Игрок из команды Шальке 04 делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

73' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

73' Ёсида Мая наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

72' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Г О О О О О Л - Бебу Ила из команды Хоффенхайм забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ральф Ферман прыгнул не в ту сторону.

70' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Хоффенхайм пробила пенальти.

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' СПАСЕНО - Бебу Ила пробил пенальти, но Ральф Ферман отбивает!

68' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

64' Тактическая замена. Крамарич Андрей уходит с поля и его заменяет Том Бисхоф

64' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

63' Краусс Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Беккер Финн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Айдин Мехмет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

61' Ферманн Ральф взял и забрал мяч на выходе

58' Саласар Родриго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ёсида Мая выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

53' Крамарич Андрей бьет ударом через себя, но Ральф Ферман блокирует удар!

53' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Крал Алекс нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

52' Шальке 04 совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

51' Матч возобновлен

51' Матч остановлен

47' Шальке 04 совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника