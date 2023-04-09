  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 30150 Главный судья: Йолленбек Маттиас
Хоффенхайм
2:0
Конец матча
Шальке 04
0'
16' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
1:0
22' Гол в свои ворота
Крал Алекс
40' Желтая карточка
Гайгер Деннис
70' Undefined phrase: football_event_
Бебу Ила
2:0
70' Пенальти
Бебу Ила
90' Желтая карточка
Кабак Озан
90'+8
2:0. Гол Иласа Бебу с пенальти (...
1:0. Гол Финна Беккера (видео). ...

Ход матча

16'
Баумгартнер Кристоф
 
22'
Крал Алекс
1:0
36'
 
Айдин Мехмет
Оуведжан Томас
40'
Гайгер Деннис
 
46'
Кабак Озан
Фогт Кевин
 
64'
Руди Себастьян
Гайгер Деннис
 
64'
Бишоф Том
Крамарич Андрей
 
70'
Бебу Ила
 
70'
Бебу Ила
2:0
71'
 
Keke Topp
Скарке Тим
71'
 
Латца Данни
Краусс Том
71'
 
Теродде Симон
Фрай Микаэль
78'
Тохумджу Умут
Бебу Ила
 
79'
 
Дрекслер Доминик
Саласар Родриго
90'
Штиллер Анджело
Беккер Финн
 
90'
Кабак Озан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Хоффенхайм 77.2% (95)
X 16.3% (20)
Шальке 04 6.5% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
20
Беккер
Финн
11
Анхелиньо
Хосе
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
1
Ферманн
Ральф
27
Бруннер
Седрик
4
Ёсида
Мая
41
Матричани
Хеннинг
2
Оуведжан
Томас
6
Краусс
Том
30
Крал
Алекс
20
Скарке
Тим
10
Саласар
Родриго
11
Бюльтер
Мариус
26
Фрай
Микаэль
Хоффенхайм
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Шальке 04

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

29 матчей

44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

К
5:1
Б
0:3
Б
4:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:0
К
1:3
Б
3:3
Б
3:0
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:1

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.07
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.93
1.21

Среднее время на гол

46
74

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

2
1.28

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 8 (2) 0.3
Баумгартнер Кристоф 6 0.22
Даббур Мунас 5 0.19
Бебу Ила 4 (1) 0.15
Сков Роберт 3 (2) 0.11
Кабак Озан 2 0.07
Рюттер Жоржиньо 2 0.07
Гайгер Деннис 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Прёмель Гриша 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Нсоки Стенли 1 0.04
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.04
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюльтер Мариус 7 (3) 0.26
Дрекслер Доминик 3 0.11
Теродде Симон 3 0.11
Полтер Себастьян 1 0.04
Саласар Родриго 1 0.04
Молле Флоран 1 0.04
Караман Кенан 1 0.04
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Краусс Том 1 0.04
Фрай Микаэль 0 0
Мор Тобиас 0 0
Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 10 2
Гайгер Деннис 9 0
Фогт Кевин 8 0
Акпогума Кевин 8 0
Баумгартнер Кристоф 7 0
Даббур Мунас 2 1
Брукс Джон 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Нсоки Стенли 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теродде Симон 4 0
Бюльтер Мариус 4 0
Краусс Том 4 0
Дрекслер Доминик 2 1
Ёсида Мая 3 0
Бруннер Седрик 3 0
Баланта Эдер 3 0
Крал Алекс 3 0
Саласар Родриго 3 0
Дженц Мориц 3 0
Полтер Себастьян 2 0
Фрай Микаэль 2 0
Караман Кенан 2 0
Граймль Лео 2 0
Тиав Малик 2 0
Латца Данни 1 0
Шволов Александер 1 0
Уронен Йере 1 0
Молле Флоран 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Ван дер Берг Сепп 1 0
Кодзуки Соитиро 1 0
Флик Флориан 1 0
Матричани Хеннинг 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Шальке 04
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

8
6
Хоффенхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Шальке 04
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
25

Волевые поражения

10
9
Хоффенхайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Шальке 04
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

25
26

Волевые поражения

18
15

Голы по времени матча

Забито

20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
5
71%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
26%
7
37%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
4
31%
31-45
6
35%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90

Пропущено

23
32
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
17%
5
16%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
7
22%
76-90

Забито

37
20
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 12
4
11%
2
10%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
10
27%
4
20%
31-45
9
24%
2
10%
46-60
2
5%
1
5%
61-75
8
22%
8
40%
76-90

Пропущено

46
51
24 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
8
17%
5
10%
1-15
8
17%
4
8%
16-30
8
17%
11
22%
31-45
5
11%
10
20%
46-60
4
9%
7
14%
61-75
13
28%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1

Результаты матчей

Хоффенхайм
Шальке 04

Точный счет

1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:6
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
5
8
1.5
1
12
2
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
14
13
10
17
1.5
6
21
5
22
2.5
1
26
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 27 17 7 3 77 - 29 58
2.
Боруссия Д
 Заявка 27 18 2 7 59 - 36 56
3.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 27 14 6 7 50 - 33 48
5.
Фрайбург
 Заявка 27 13 8 6 39 - 36 47
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 27 11 8 8 48 - 40 41
8.
Майнц
 Заявка 27 11 8 8 45 - 38 41
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 27 9 8 10 42 - 44 35
11.
Вердер
 Заявка 27 9 5 13 42 - 52 32
12.
Кёльн
 Заявка 27 7 10 10 36 - 45 31
13.
Аугсбург
 Заявка 27 8 5 14 35 - 50 29
14.
Хоффенхайм
 Заявка 27 8 4 15 37 - 46 28
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 27 5 8 14 32 - 47 23
17.
Герта
 Заявка 27 5 7 15 31 - 50 22
18.
Шальке 04
 Заявка 27 4 9 14 21 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
15.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
16.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
17.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
12.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
13.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
14.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (4)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Хоффенхайм 77.2% (95)
    X 16.3% (20)
    Шальке 04 6.5% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"