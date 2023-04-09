Тур: 27. Стадион: Презеро Арена. Зрители: 30150 Главный судья: Йолленбек Маттиас
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
1:0
22' Гол в свои воротаКрал Алекс
40' Желтая карточкаГайгер Деннис
70' Undefined phrase: football_event_Бебу Ила
2:0
70' ПенальтиБебу Ила
90' Желтая карточкаКабак Озан
90'+8
Бонусы букмекеров
Ход матча
22'
1:0
40'
46'
70'
70'
2:0
71'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
20
Беккер
Финн
9
Бебу
Ила
30
Крал
Алекс
20
Скарке
Тим
26
Фрай
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Крал АлексПолузащитник
-
20 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
33 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Райс Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Шальке 04
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
29 матчей
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
48.3%
20.7%
31%
14 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.07
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.93
1.21
Среднее время на гол
46
74
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
2
1.28
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|8 (2)
|0.3
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.22
|Даббур Мунас
|5
|0.19
|Бебу Ила
|4 (1)
|0.15
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.11
|Кабак Озан
|2
|0.07
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Прёмель Гриша
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Нсоки Стенли
|1
|0.04
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.04
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюльтер Мариус
|7 (3)
|0.26
|Дрекслер Доминик
|3
|0.11
|Теродде Симон
|3
|0.11
|Полтер Себастьян
|1
|0.04
|Саласар Родриго
|1
|0.04
|Молле Флоран
|1
|0.04
|Караман Кенан
|1
|0.04
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Краусс Том
|1
|0.04
|Фрай Микаэль
|0
|0
|Мор Тобиас
|0
|0
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|10
|2
|Гайгер Деннис
|9
|0
|Фогт Кевин
|8
|0
|Акпогума Кевин
|8
|0
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Брукс Джон
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Руди Себастьян
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Нсоки Стенли
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Бебу Ила
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теродде Симон
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|4
|0
|Краусс Том
|4
|0
|Дрекслер Доминик
|2
|1
|Ёсида Мая
|3
|0
|Бруннер Седрик
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Крал Алекс
|3
|0
|Саласар Родриго
|3
|0
|Дженц Мориц
|3
|0
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Караман Кенан
|2
|0
|Граймль Лео
|2
|0
|Тиав Малик
|2
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Молле Флоран
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Ван дер Берг Сепп
|1
|0
|Кодзуки Соитиро
|1
|0
|Флик Флориан
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Шальке 04
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
8
6
Хоффенхайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Шальке 04
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
25
Волевые поражения
10
9
Хоффенхайм
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Шальке 04
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
25
26
Волевые поражения
18
15
Голы по времени матча
Забито
20
7
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
16 Не забивали 20
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
29%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
6
30%
5
71%
76-90
Пропущено
23
19
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
3
16%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
1
4%
2
11%
61-75
6
26%
7
37%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
4
31%
31-45
6
35%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
12%
3
23%
76-90
Пропущено
23
32
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
17%
5
16%
1-15
4
17%
1
3%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
1
4%
6
19%
46-60
3
13%
5
16%
61-75
7
30%
7
22%
76-90
Забито
37
20
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 12
4
11%
2
10%
1-15
4
11%
3
15%
16-30
10
27%
4
20%
31-45
9
24%
2
10%
46-60
2
5%
1
5%
61-75
8
22%
8
40%
76-90
Пропущено
46
51
24 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 31
15 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 21
8
17%
5
10%
1-15
8
17%
4
8%
16-30
8
17%
11
22%
31-45
5
11%
10
20%
46-60
4
9%
7
14%
61-75
13
28%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Вердер - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Байер Л 0:3 Аугсбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Бохум - Шальке 04 0:2
Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Унион Берлин - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Вердер 0:1 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Оснабрюк - Шальке 04 2:2 Хайдук - Шальке 04 4:3 Рапид Вена - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Бавария 0:2 Шальке 04 - Майнц 1:0 Вердер - Шальке 04 2:1
Результаты матчей
Хоффенхайм
Шальке 04
Точный счет
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:6
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
3:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:6
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
59
59
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
1413
1017
621
522
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|17
|7
|3
|77 - 29
|58
|2.
|Заявка
|27
|18
|2
|7
|59 - 36
|56
|3.
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|42 - 30
|51
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|50 - 33
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 36
|47
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|48 - 40
|41
|8.
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|45 - 38
|41
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|42 - 44
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|42 - 52
|32
|12.
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|36 - 45
|31
|13.
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|35 - 50
|29
|14.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|37 - 46
|28
|15.
|Заявка
|27
|8
|2
|17
|30 - 60
|26
|16.
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|32 - 47
|23
|17.
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|31 - 50
|22
|18.
|Заявка
|27
|4
|9
|14
|21 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|23 - 23
|16
|17.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|12.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|17 - 23
|11
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|14.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|17.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (4)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9