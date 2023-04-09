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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23.
Аль-Файха
0:0
Первый тайм: 29'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
1:0
21' Гол

Ход матча

21'
1:0
Прогнозы 120
Аль-Файха 4.2% (5)
X 2.5% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд 93.3% (112)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Файха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.50
9.70
1.35
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
88
Стойкович
Владимир
33
Аль-Шуваиш
Хусейн
4
Аль-Хайбари
Сами
22
Аль-Бакави
Мохаммед
3
Аль-Мутаири
Бандер
2
Аль-Рашиди
Мохер
7
Трайковски
Александар
10
Руис
Виктор
III
18
Паулиньо
III
27
Мадаш
Султан
9
Нвакаеме
Энтони
44
Аль-Акиди
Наваф
13
Конан
Гислен
21
Альваро
Гонсалес
Соберон
5
Аль-Амри
Абдулела
2
Аль-Ганам
Султан
17
Аль-Хайбари
Абдулла
18
Густаво
Диас
29
Гариб
Абдуррахман
23
Яхья
Айман
94
Талиска
Андерсон
7
Роналду
Криштиану
Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Файха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нвакаеме Энтони 8 (2) 0.36
Паулиньо Жозе 5 0.23
Мадаш Султан 4 0.18
Трайковски Александар 2 0.09
Руис Виктор III 2 (2) 0.09
Павков Милан 1 0.05
Рикардо Риллер 1 0.05
Зидан Сауд 1 0.05
Аль-Халаф Осама 0 0
Аль-Мутаири Бандер 0 0
Аль-Шуваиш Хусейн 0 0
Аль-Заган Али 0 0
Аль-Сафари Абдулрахман 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.7
Роналду Криштиану 11 (4) 0.48
Гариб Абдуррахман 4 0.17
Густаво Диас 4 0.17
Яхья Айман 4 0.17
Абубакар Венсан 4 0.17
Аль-Наджи Сами 2 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Маду Абдулла 1 0.04
Маран Мохаммад 1 0.04
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Файха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 5 0
Рикардо Риллер 5 0
Аль-Халаф Осама 4 0
Стойкович Владимир 3 0
Зидан Сауд 3 0
Абусабаан Мохаммед 2 0
Аль-Шуваиш Хусейн 2 0
Аль-Бакави Мохаммед 2 0
Руис Виктор III 2 0
Мадаш Султан 2 0
Аль-Мутаири Бандер 2 0
Аль-Хайбари Сами 2 0
Аль-Сафари Абдулрахман 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Фридж Мослем 1 0
Маджраши Мохаммед Яхья 1 0
Аль-Кайдхи Моханад 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Талиска Андерсон 2 1
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Альваро Гонсалес Соберон 2 0
Маду Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Яхья Айман 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Файха
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
2
Аль-Файха
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

12
23
Аль-Файха
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

11
26
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
36%
10
43%
76-90

Пропущено

20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Забито

25
49
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
8%
3
6%
1-15
2
8%
9
18%
16-30
7
28%
9
18%
31-45
5
20%
7
14%
46-60
2
8%
5
10%
61-75
7
28%
15
31%
76-90

Пропущено

33
12
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
2
6%
2
17%
1-15
4
12%
3
25%
16-30
11
33%
0
0%
31-45
2
6%
2
17%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
9
27%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Файха
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Файха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Файха - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Файха 3:2
Аль-Файха - Абха 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Дамак - Аль-Файха 1:1 Аль-Файха - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Файха 2:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Файха 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Файха - Аль-Батин 2:2 Аль-Фатех - Аль-Файха 0:2 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Аль-Халидж - Аль-Файха 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Файха - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Адаль - Аль-Файха 2:1 Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0

Результаты матчей

Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
4
5 раз 23%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
6
5
1
10
3.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
4
8
13
1.5
15
7
1
20
2.5
9
13
1
20
3.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 22 16 5 1 43 - 7 53
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 23 16 5 2 49 - 12 53
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 22 14 5 3 46 - 20 47
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 22 13 6 3 41 - 20 45
5.
Аль-Таавун Бурайда
 0:1 Заявка 23 10 6 7 30 - 28 36
6.
Аль-Фатех
 Заявка 22 11 2 9 37 - 30 35
7.
Дамак
 Заявка 22 7 7 8 26 - 28 28
8.
Аль-Таи
 Заявка 22 8 3 11 31 - 34 27
9.
Абха
 1:0 Заявка 23 8 3 12 27 - 37 27
10.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 22 7 5 10 29 - 35 26
11.
Аль-Иттифак
 1:0 Заявка 22 7 5 10 19 - 26 26
12.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 22 6 7 9 25 - 33 25
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 22 5 7 10 18 - 31 22
14.
Аль-Халидж
 22 5 2 15 15 - 35 17
15.
Аль-Адаль
 Заявка 22 4 5 13 17 - 44 17
16.
Аль-Батин
 0:1 Заявка 23 3 3 17 16 - 49 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 7 29
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 12 9 2 1 27 - 6 29
3.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 2 1 21 - 2 26
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 11 7 2 2 22 - 9 23
5.
Аль-Фатех
 Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6.
Абха
 1:0 Заявка 12 5 3 4 15 - 18 18
7.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 4 5 2 13 - 14 17
8.
Аль-Таи
 Заявка 11 5 1 5 18 - 14 16
9.
Дамак
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
10.
Аль-Иттифак
 1:0 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
11.
Аль-Халидж
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13.
Аль-Таавун Бурайда
 0:1 Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
14.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 11 3 2 6 15 - 21 11
15.
Аль-Адаль
 Заявка 11 3 2 6 9 - 21 11
16.
Аль-Батин
 0:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:0 Заявка 12 7 3 2 26 - 5 24
3.
Аль-Таавун Бурайда
 0:1 Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 11 6 4 1 19 - 11 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Аль-Фатех
 Заявка 10 5 1 4 18 - 14 16
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
8.
Дамак
 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Аль-Файха
 0:0 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
10.
Аль-Иттифак
 1:0 Заявка 12 3 3 6 7 - 14 12
11.
Аль-Таи
 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
12.
Абха
 1:0 Заявка 11 3 0 8 12 - 19 9
13.
Аль-Адаль
 Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 1 2 8 5 - 17 5
15.
Аль-Халидж
 11 1 0 10 2 - 21 3
16.
Аль-Батин
 0:1 Заявка 12 0 2 10 5 - 26 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 16 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Хамдалла Абдерразак 15
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 3
Аль-Таи Фай Коллинс 6
Аль-Адаль Хамди Халид 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    С правого фланга в контратаке следовала подача в штрафную площадку в направлении Роналду, но своего звёздного партнёра по команде опередил Яхья, который подрезал мяч в дальний угол ворот, но немного промахнулся.
  • Опасный момент
    30'
    Паулиньо ворвался на правый край штрафной площади под прессингом защитника и плотно пробивал с полного хода  мяч полетел выше цели.
  • 29'
    В последние минуты игровое и территориальное преимущество на стороны "Аль-Файха". Ничего пока что "Аль-Насру" не удаётся с этим поделать.
  • 28'
    Нвакаеме наносил удар без подготовки с левого края чужой штрафной площади. По силе получилось прилично, но вместо ворот мяч последовал к дальнему угловому флажку.
  • 27'
    С правого фланга диагональный навес следовал на Паулиньо, но немного сильным был, пас, так что 18-му номеру хозяев не удалось удержать мяч в пределах поля.
  • Угловой
    26'
    Трайковский заработал угловой для хозяев на левом фланге. Подача последовала от флажка Виктором Руисом на дальний угол вратарской площади, откуда Нвакаеме попытался пробить с лёту, но получилось слабо, так что аль-Акиди спокойно поймал мяч.
  • 25'
    Очень возрастная команда "Аль-Файха", но гости пока что не пытаются подключать высокие скорости и изматывать своего противника.
  • 24'
    "Аль-Насру" сегодня обязательно надо побеждать, чтобы не отпускать в отрыв "Аль-Иттихад". Чемпионат постепенно выходит на финишную прямую, так что терять очки, разумеется, никак нельзя.
  • Офсайд
    23'
    ГО-О-ОЛ!!! Трайковски мощно пробил с 24 метров точно в левую "девятку". Однако во время атаки хозяев был офсайд, так что судьи справедливо отменяют взятие ворот.
  • Травма, повреждение
    22'
    Медицинская помощь потребовалась аль-Шуваишу по итогам предыдущего эпизода, но медики достаточно оперативно "починили" пострадавшего.
  • Желтая карточка
    21'
    Первая жёлтая карточка в матче показана Талиске, который грубовато в середине поля сыграл в колено аль-Шуваишу.
  • 20'
    Нвакаеме принял мяч после заброса из глубины поля на левом краю штрафной площади, немного потанцевал, изображая финты, после чего пробил прямо в защитника.
  • 19'
    С левого фланга следовала диагональная планирующая подача в центр штрафной площади гостей, но там мяч стал простой добычей для аль-Акиди, который сработал на выходе.
  • 18'
    Пасуются сейчас хозяева поперёк поля в центральной зоне, не встречая никакого прессинга со стороны оппонентов.
  • 17'
    Роналду выполнил скидку на Яхья, который решил за счёт дриблинга протащить мяч в штрафную площадку по центральной оси, но не преуспел в этом начинании.
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    • Фол, нарушение
      16'
      После подачи углового гостями прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил со стороны Роналду. Криштиану, разумеется, недоволен.
    • Угловой
      15'
      Роналду на линии штрафной площади получил мяч, не решившись пробить в касание. На замахе он убрал двух соперников, но третий защитник сумел всё-таки отбить мяч на угловой.
    • Видеоповтор
      14'
      Система VAR присутствует на этом матче, но после выхода мяча в аут никто не вмешался, так что повода для назначения пенальти по итогам прошлого эпизода не было.
    • Судья
      13'
      Талиска теперь выполнял пас в штрафную площадку по центральной оси, но её прервал защитник. Бразилец апеллирует к судье, показывая, что была игра рукой.
    • 12'
      Конан в ответной атаке выполнил навес в район 11-метровой отметки на Талиску, который пытался с левой ноги пробить с лёту, но промахнулся по мячу.
    • Опасный момент
      11'
      После прострела с левого фланга аль-Бакави мощно пробивал с ходу с линии штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      10'
      Аль-Амри на чужой половине поля откровенно держал за футболку убегающего от него соперника. Непонятно, почему это просто фол без жёлтой карточки.
    • Угловой
      9'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали игроки "Аль-Насра". От флажка последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда Роналду выполнял головой скидку в центр, но защитники хозяев там разобрались.
    • 8'
      Аль-Ганам в своей штрафной площади запаниковал и выбил мяч точно в своего партнёра по команде. Едва не было игры рукой, но обошлось для "Аль-Файха".
    • 7'
      Роналду по центральной оси врывался в штрафную площадку с мячом, но защитник не позволил ему нанести удар, а выскочивший из ворот Стойкович в броске забрал мяч в ногах португальца.
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! После прострела с левого фланга Яхья пробил в касание с пяти метров, но Стойкович продемонстрировал невероятную реакцию и ногой сумел парировать мяч.
    • 5'
      Аль-Ганам протащил мяч на правый фланг атаки гостей, откуда выполнял навес в центр в направлении Роналду, но низко летел мяч, так что аль-Шуваиш сумел головой отбить мяч.
    • 4'
      Левым флангом "Аль-Файха" провела свою первую атаку, но доставить мяч в штрафную площадку хозяевам поля не удалось.
    • Офсайд
      3'
      Талиска с дальней дистанции решил нанести первый удар, но попал в защитника, от которого мяч срикошетил на левый край штрафной площади на Роналду, однако тот находился в очевидном офсайде.
    • 2'
      В достаточно спокойном ритме начался этот матч. Обе команды просто присматриваются друг к другу и привыкают к газону.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая матча 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Файха" сыграет дома с "Аль-Насром". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:2 – на это поставили 32.5% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Аль-Файха 4.2% (5)
    X 2.5% (3)
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.3% (112)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Файха
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.50
    9.70
    1.35
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
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    Прогнозы на матч Аль-Файха 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Файха
    4.2% (5)
    Ничья
    2.5% (3)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.3% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    47.32% (53)
    Нет
    52.68% (59)
    Популярный счёт
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    32.5% (39)
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    28.3% (34)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    10% (12)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.7% (8)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    6.7% (8)
    1:0 Аль-Файха
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.7% (2)
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    Аль-Наср Эр-Рияд
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