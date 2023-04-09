Очень возрастная команда "Аль-Файха", но гости пока что не пытаются подключать высокие скорости и изматывать своего противника.

Трайковский заработал угловой для хозяев на левом фланге. Подача последовала от флажка Виктором Руисом на дальний угол вратарской площади, откуда Нвакаеме попытался пробить с лёту, но получилось слабо, так что аль-Акиди спокойно поймал мяч.

С правого фланга диагональный навес следовал на Паулиньо, но немного сильным был, пас, так что 18-му номеру хозяев не удалось удержать мяч в пределах поля.

Нвакаеме наносил удар без подготовки с левого края чужой штрафной площади. По силе получилось прилично, но вместо ворот мяч последовал к дальнему угловому флажку.

В последние минуты игровое и территориальное преимущество на стороны "Аль-Файха". Ничего пока что "Аль-Насру" не удаётся с этим поделать.

Паулиньо ворвался на правый край штрафной площади под прессингом защитника и плотно пробивал с полного хода мяч полетел выше цели.

С правого фланга в контратаке следовала подача в штрафную площадку в направлении Роналду, но своего звёздного партнёра по команде опередил Яхья, который подрезал мяч в дальний угол ворот, но немного промахнулся.

Роналду выполнил скидку на Яхья, который решил за счёт дриблинга протащить мяч в штрафную площадку по центральной оси, но не преуспел в этом начинании.

Пасуются сейчас хозяева поперёк поля в центральной зоне, не встречая никакого прессинга со стороны оппонентов.

С левого фланга следовала диагональная планирующая подача в центр штрафной площади гостей, но там мяч стал простой добычей для аль-Акиди, который сработал на выходе.

Нвакаеме принял мяч после заброса из глубины поля на левом краю штрафной площади, немного потанцевал, изображая финты, после чего пробил прямо в защитника.

Первая жёлтая карточка в матче показана Талиске, который грубовато в середине поля сыграл в колено аль-Шуваишу.

ГО-О-ОЛ!!! Трайковски мощно пробил с 24 метров точно в левую "девятку". Однако во время атаки хозяев был офсайд, так что судьи справедливо отменяют взятие ворот.

"Аль-Насру" сегодня обязательно надо побеждать, чтобы не отпускать в отрыв "Аль-Иттихад". Чемпионат постепенно выходит на финишную прямую, так что терять очки, разумеется, никак нельзя.

16' После подачи углового гостями прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил со стороны Роналду. Криштиану, разумеется, недоволен.

15' Роналду на линии штрафной площади получил мяч, не решившись пробить в касание. На замахе он убрал двух соперников, но третий защитник сумел всё-таки отбить мяч на угловой.

14' Система VAR присутствует на этом матче, но после выхода мяча в аут никто не вмешался, так что повода для назначения пенальти по итогам прошлого эпизода не было.

13' Талиска теперь выполнял пас в штрафную площадку по центральной оси, но её прервал защитник. Бразилец апеллирует к судье, показывая, что была игра рукой.

12' Конан в ответной атаке выполнил навес в район 11-метровой отметки на Талиску, который пытался с левой ноги пробить с лёту, но промахнулся по мячу.

11' После прострела с левого фланга аль-Бакави мощно пробивал с ходу с линии штрафной площади, но мяч пролетел над перекладиной.

10' Аль-Амри на чужой половине поля откровенно держал за футболку убегающего от него соперника. Непонятно, почему это просто фол без жёлтой карточки.

9' Первый угловой в матче на левом фланге заработали игроки "Аль-Насра". От флажка последовала подача на дальний край штрафной площади, откуда Роналду выполнял головой скидку в центр, но защитники хозяев там разобрались.

8' Аль-Ганам в своей штрафной площади запаниковал и выбил мяч точно в своего партнёра по команде. Едва не было игры рукой, но обошлось для "Аль-Файха".