Тур: 23.
0:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
21'
1:0
18
Паулиньо
III
27
Мадаш
Султан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
18 ПаулиньоПолузащитник
-
27 Мадаш СултанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Павков МиланНападающий
-
Главный тренер: Рашович Вук
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
-
78 Ладжами АлиЗащитник
-
27 Кашиш МаджедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
История личных встреч
Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Файха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нвакаеме Энтони
|8 (2)
|0.36
|Паулиньо Жозе
|5
|0.23
|Мадаш Султан
|4
|0.18
|Трайковски Александар
|2
|0.09
|Руис Виктор III
|2 (2)
|0.09
|Павков Милан
|1
|0.05
|Рикардо Риллер
|1
|0.05
|Зидан Сауд
|1
|0.05
|Аль-Халаф Осама
|0
|0
|Аль-Мутаири Бандер
|0
|0
|Аль-Шуваиш Хусейн
|0
|0
|Аль-Заган Али
|0
|0
|Аль-Сафари Абдулрахман
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|16 (2)
|0.7
|Роналду Криштиану
|11 (4)
|0.48
|Гариб Абдуррахман
|4
|0.17
|Густаво Диас
|4
|0.17
|Яхья Айман
|4
|0.17
|Абубакар Венсан
|4
|0.17
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.09
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.04
|Маду Абдулла
|1
|0.04
|Маран Мохаммад
|1
|0.04
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.04
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Карточки
Аль-Файха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Жозе
|5
|0
|Рикардо Риллер
|5
|0
|Аль-Халаф Осама
|4
|0
|Стойкович Владимир
|3
|0
|Зидан Сауд
|3
|0
|Абусабаан Мохаммед
|2
|0
|Аль-Шуваиш Хусейн
|2
|0
|Аль-Бакави Мохаммед
|2
|0
|Руис Виктор III
|2
|0
|Мадаш Султан
|2
|0
|Аль-Мутаири Бандер
|2
|0
|Аль-Хайбари Сами
|2
|0
|Аль-Сафари Абдулрахман
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Фридж Мослем
|1
|0
|Маджраши Мохаммед Яхья
|1
|0
|Аль-Кайдхи Моханад
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Талиска Андерсон
|2
|1
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Конан Гислен
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Аль-Хассан Али
|3
|0
|Альваро Гонсалес Соберон
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Файха
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
2
Аль-Файха
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
12
23
Аль-Файха
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
17
25
Голы по времени матча
Забито
11
26
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
5
19%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
36%
10
43%
76-90
Пропущено
20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90
Забито
25
49
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
8%
3
6%
1-15
2
8%
9
18%
16-30
7
28%
9
18%
31-45
5
20%
7
14%
46-60
2
8%
5
10%
61-75
7
28%
15
31%
76-90
Пропущено
33
12
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
2
6%
2
17%
1-15
4
12%
3
25%
16-30
11
33%
0
0%
31-45
2
6%
2
17%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
9
27%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Файха
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Файха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Файха - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Файха 3:2
Аль-Файха - Абха 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Дамак - Аль-Файха 1:1 Аль-Файха - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Файха 2:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Файха 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Файха - Аль-Батин 2:2 Аль-Фатех - Аль-Файха 0:2 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Аль-Халидж - Аль-Файха 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Файха - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Адаль - Аль-Файха 2:1 Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0
Результаты матчей
Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
4
5 раз 23%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
46
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
74
110
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
184
813
157
120
913
120
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|43 - 7
|53
|2.
|0:0 Заявка
|23
|16
|5
|2
|49 - 12
|53
|3.
|22
|14
|5
|3
|46 - 20
|47
|4.
|Заявка
|22
|13
|6
|3
|41 - 20
|45
|5.
|0:1 Заявка
|23
|10
|6
|7
|30 - 28
|36
|6.
|Заявка
|22
|11
|2
|9
|37 - 30
|35
|7.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 28
|28
|8.
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|31 - 34
|27
|9.
|1:0 Заявка
|23
|8
|3
|12
|27 - 37
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|29 - 35
|26
|11.
|1:0 Заявка
|22
|7
|5
|10
|19 - 26
|26
|12.
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|25 - 33
|25
|13.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|18 - 31
|22
|14.
|22
|5
|2
|15
|15 - 35
|17
|15.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|17 - 44
|17
|16.
|0:1 Заявка
|23
|3
|3
|17
|16 - 49
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|12
|9
|2
|1
|27 - 6
|29
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 2
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 16
|19
|6.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 18
|18
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|18 - 14
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|10.
|1:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|11.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 21
|11
|16.
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|2.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 5
|24
|3.
|0:1 Заявка
|12
|7
|3
|2
|18 - 13
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 11
|22
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|9.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|10.
|1:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 14
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|12.
|1:0 Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 19
|9
|13.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 17
|5
|15.
|11
|1
|0
|10
|2 - 21
|3
|16.
|0:1 Заявка
|12
|0
|2
|10
|5 - 26
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|16 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|Хамдалла Абдерразак
|15
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Аль-Фатех
|Аль-Бураикан Фирас
|11 (3)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 7
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|7
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 3
|Аль-Таи
|Фай Коллинс
|6
|Аль-Адаль
|Хамди Халид
|6
Прогнозы на матч Аль-Файха 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Файха
4.2% (5)
Ничья
2.5% (3)
Аль-Наср Эр-Рияд
93.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
54.46% (61)
Меньше
45.54% (51)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
32.5% (39)
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
28.3% (34)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
10% (12)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
6.7% (8)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
6.7% (8)
1:0 Аль-Файха
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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