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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 23.
Аль-Файха
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 22
Аль-Файха 4.5% (1)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 95.5% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Файха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.70
9.80
1.26
Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Файха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нвакаеме Энтони 8 (2) 0.38
Паулиньо Жозе 5 0.24
Sultan Madash 4 0.19
Трайковски Александар 2 0.1
Руис Виктор III 2 (2) 0.1
Павков Милан 1 0.05
Рикардо Риллер 1 0.05
Saud Zidan 1 0.05
Osama Al Khalaf 0 0
Bander Al-Mutairi 0 0
Husein Al Shuwaish 0 0
Ali Al-Zaqan 0 0
Abdulrahman Al-Safar 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.73
Роналду Криштиану 11 (4) 0.5
Гариб Абдуррахман 4 0.18
Густаво Диас 4 0.18
Яхья Айман 4 0.18
Абубакар Венсан 4 0.18
Аль-Наджи Сами 2 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Маду Абдулла 1 0.05
Маран Мохаммад 1 0.05
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.05
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Файха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 5 0
Рикардо Риллер 5 0
Osama Al Khalaf 4 0
Стойкович Владимир 3 0
Saud Zidan 3 0
Mohammed Abusabaan 2 0
Husein Al Shuwaish 2 0
Mohammed Al Baqawi 2 0
Руис Виктор III 2 0
Sultan Madash 2 0
Bander Al-Mutairi 2 0
Sami Al Khaibari 2 0
Abdulrahman Al-Safar 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Moslem Freej 1 0
Mohammed Yahya Majrashi 1 0
Аль-Кайдхи Моханад 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Талиска Андерсон 2 1
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Альваро Гонсалес Соберон 2 0
Маду Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Яхья Айман 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Файха
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
2
Аль-Файха
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

12
23
Аль-Файха
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Аль-Наср Эр-Рияд
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

17
25

Голы по времени матча

Забито

11
26
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
5
19%
16-30
4
36%
6
23%
31-45
1
9%
4
15%
46-60
1
9%
4
15%
61-75
2
18%
5
19%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
0
0%
1
4%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
36%
10
43%
76-90

Пропущено

20
7
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
1
5%
2
29%
16-30
8
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
20%
1
14%
61-75
5
25%
2
29%
76-90

Забито

25
49
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
8%
3
6%
1-15
2
8%
9
18%
16-30
7
28%
9
18%
31-45
5
20%
7
14%
46-60
2
8%
5
10%
61-75
7
28%
15
31%
76-90

Пропущено

33
12
17 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
2
6%
2
17%
1-15
4
12%
3
25%
16-30
11
33%
0
0%
31-45
2
6%
2
17%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
9
27%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Файха
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Файха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Файха - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Файха 3:2
Аль-Файха - Абха 2:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Файха 1:1 Дамак - Аль-Файха 1:1 Аль-Файха - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Файха 2:0 Аль-Файха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Файха 3:0 Аль-Раед Бурайда - Аль-Файха 2:4 Аль-Файха - Аль-Батин 2:2 Аль-Фатех - Аль-Файха 0:2 Аль-Файха - Аль-Таи 2:1 Аль-Халидж - Аль-Файха 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Файха - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Адаль - Аль-Файха 2:1 Аль-Файха - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0

Результаты матчей

Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 18%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
4
1 раз 5%
2
6 раз 27%
4
5 раз 23%
0
4 раза 18%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аль-Файха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
7
4
1
10
2.5
6
5
1
10
3.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
18
4
8
13
1.5
15
7
1
20
2.5
9
13
1
20
3.5
6
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 22 16 5 1 43 - 7 53
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 22 16 4 2 49 - 12 52
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 21 13 6 2 41 - 17 45
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 21 13 5 3 43 - 20 44
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 22 10 6 6 30 - 27 36
6.
Аль-Фатех
 Заявка 22 11 2 9 37 - 30 35
7.
Дамак
 Заявка 22 7 7 8 26 - 28 28
8.
Аль-Таи
 Заявка 22 8 3 11 31 - 34 27
9.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 22 7 5 10 29 - 35 26
10.
Аль-Файха
 Заявка 21 6 6 9 25 - 33 24
11.
Абха
 Заявка 22 7 3 12 26 - 37 24
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 21 6 5 10 18 - 26 23
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 22 5 7 10 18 - 31 22
14.
Аль-Халидж
 22 5 2 15 15 - 35 17
15.
Аль-Адаль
 Заявка 22 4 5 13 17 - 44 17
16.
Аль-Батин
 Заявка 22 3 3 16 16 - 48 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 11 9 2 0 23 - 7 29
2.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 2 1 21 - 2 26
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 8 2 1 24 - 6 26
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 11 7 2 2 22 - 9 23
5.
Аль-Фатех
 Заявка 12 6 1 5 19 - 16 19
6.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 4 5 2 13 - 14 17
7.
Аль-Таи
 Заявка 11 5 1 5 18 - 14 16
8.
Дамак
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
9.
Абха
 Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10.
Аль-Иттифак
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
11.
Аль-Халидж
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Аль-Файха
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 11 3 2 6 15 - 21 11
15.
Аль-Адаль
 Заявка 11 3 2 6 9 - 21 11
16.
Аль-Батин
 Заявка 11 3 1 7 11 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 12 7 3 2 18 - 13 24
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 11 7 2 2 26 - 5 23
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 10 6 4 0 19 - 8 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Аль-Фатех
 Заявка 10 5 1 4 18 - 14 16
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
8.
Дамак
 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Аль-Файха
 Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
11.
Абха
 Заявка 11 3 0 8 12 - 19 9
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
13.
Аль-Адаль
 Заявка 11 1 3 7 8 - 23 6
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 1 2 8 5 - 17 5
15.
Аль-Халидж
 11 1 0 10 2 - 21 3
16.
Аль-Батин
 Заявка 11 0 2 9 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 16 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Хамдалла Абдерразак 15
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 3
Аль-Таи Фай Коллинс 6
Аль-Адаль Хамди Халид 6
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 10 минут.



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  • 14 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 22
    Аль-Файха 4.5% (1)
    X 0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд 95.5% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Файха
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.70
    9.80
    1.26
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    Прогнозы на матч Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Файха
    3.7% (1)
    Ничья
    3.7% (1)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    92.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (14)
    Меньше
    46.15% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (14)
    Нет
    46.15% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    37% (10)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    29.6% (8)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    11.1% (3)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.4% (2)
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