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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 30778 Главный судья: Писарро Валентин
Севилья
2:2
Конец матча
Сельта
0'
6' Желтая карточка
Гуйе Папе
13' Желтая карточка
Перес Карлес
19' Вторая желтая карточка
Гуйе Папе
1:0
43' Гол
Эн-Несири Юссеф
43' Желтая карточка
Эн-Несири Юссеф
45' Желтая карточка
Серви Франко
63' Желтая карточка
Навас Хесус
2:0
81' Гол
Акунья Маркос
83' Желтая карточка
Теллес Алекс
2:1
89' Гол
Родригес Мигель
2:2
90' Гол
Пасьенса Гонсало
90' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
90' Красная карточка
Акунья Маркос
90'+7

Ход матча

6'
Гуйе Папе
 
13'
 
Перес Карлес
19'
Гуйе Папе
 
43'
Эн-Несири Юссеф
(Сусо Хесус)
1:0
43'
Эн-Несири Юссеф
 
45'
 
Серви Франко
46'
 
Де ла Торре Лука
Серви Франко
61'
Торрес Оливер
Ламела Эрик
 
61'
 
Пасьенса Гонсало
Тапия Ренато
63'
Навас Хесус
 
73'
Монтьель Гонсало
Сусо Хесус
 
77'
 
Ларсен Йорген
Сеферович Харис
77'
 
Оскар Родригес
Пейнадо Франсиско
77'
 
Родригес Мигель
Перес Карлес
78'
Мир Рафа
Эн-Несири Юссеф
 
78'
Теллес Алекс
Хиль Бриан
 
81'
Акунья Маркос
2:0
83'
Теллес Алекс
 
89'
2:1
Родригес Мигель
(Ларсен Йорген)
90'
2:2
Пасьенса Гонсало
(Мальо Уго)
90'
Монтьель Гонсало
 
90'
Акунья Маркос
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 130
Севилья 78.5% (102)
X 16.2% (21)
Сельта 5.4% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
19
Акунья
Маркос
20
Фернандо
Режес
18
Гуйе
Папе
7
Сусо
Хесус
17
Ламела
Эрик
25
Хиль
Бриан
15
Эн-Несири
Юссеф
13
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
4
Нуньес
Унай
17
Галан
Хави
7
Перес
Карлес
14
Тапия
Ренато
8
Пейнадо
Франсиско
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
22
Сеферович
Харис
Севилья
4-2-3-1
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Сельта

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

23 матча

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
4:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
2:1
П
4:0
П
2:1
П
2:1
П
0:3
КК
2:2
П
1:1
КК
4:0
П
1:2
П
1:1
П
1:0
П
1:0
П
0:1
П
4:1
П
2:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.17

Среднее время на гол

43
77

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.09

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

41
26

Голов в среднем за матч

1.78
1.13

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эн-Несири Юссеф 7 0.25
Ламела Эрик 4 0.14
Акунья Маркос 3 0.11
Торрес Оливер 3 0.11
Гудель Неманья 3 0.11
Мир Рафа 3 0.11
Кармона Хосе Анхель 2 0.07
Окампос Лукас 2 (1) 0.07
Сусо Хесус 1 0.04
Хиль Бриан 1 0.04
Ракитич Иван 1 (1) 0.04
Рекик Карим 1 0.04
Салас Кике 1 0.04
Ньянзу Танги 1 0.04
Гуйе Папе 0 0
Иско Аларкон 0 0
Теллес Алекс 0 0
Гомес Алехандро Папу 0 0
Хордан Хоан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Дольберг Каспер 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 12 (2) 0.43
Вейга Габриэль 9 0.32
Перес Карлес 2 0.07
Ларсен Йорген 2 0.07
Сеферович Харис 2 0.07
Оскар Родригес 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 0.07
Айду Джозеф 2 0.07
Родригес Мигель 1 0.04
Серви Франко 0 0
Галан Хави 0 0
Де ла Торре Лука 0 0
Мальо Уго 0 0
Солари Аугусто 0 0
Пейнадо Франсиско 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акунья Маркос 8 2
Ламела Эрик 7 1
Хорхе Сампаоли 7 1
Монтьель Гонсало 6 1
Гуйе Папе 4 2
Кармона Хосе Анхель 5 1
Гудель Неманья 6 0
Хордан Хоан 6 0
Иско Аларкон 5 0
Окампос Лукас 5 0
Теллес Алекс 5 0
Ракитич Иван 3 1
Гомес Алехандро Папу 4 0
Навас Хесус 4 0
Эн-Несири Юссеф 4 0
Фернандо Режес 2 1
Дилейни Томас 3 0
Баде Луак 3 0
Ньянзу Танги 1 1
Салас Кике 1 1
Буну Яссин 2 0
Маркан Маркос 2 0
Хиль Бриан 2 0
Хулен Лопетеги 2 0
Альварес Карлос 1 0
Рекик Карим 1 0
Торрес Оливер 1 0
Сусо Хесус 1 0
Дмитрович Марко 1 0
Мир Рафа 1 0
Ромеро Иван 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Унай 6 0
Тапия Ренато 4 1
Вейга Габриэль 4 1
Оскар Родригес 5 0
Перес Карлес 5 0
Аспас Яго 4 0
Мальо Уго 4 0
Айду Джозеф 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Пасьенса Гонсало 2 1
Галан Хави 3 0
Пейнадо Франсиско 3 0
Серви Франко 1 1
Марчесин Агустин 2 0
Де ла Торре Лука 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Сеферович Харис 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Карлос Карвалхал 1 0

Результаты матчей

Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

9
6
Севилья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
0% (0)
29% (4)
Сельта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
9

Волевые поражения

11
17
Севилья
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Сельта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
13

Волевые поражения

20
23

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
7
37%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
4
27%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90

Забито

16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
25%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Пропущено

25
17
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
4
24%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
6
24%
4
24%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
7
28%
2
12%
76-90

Забито

35
35
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
5
14%
4
11%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
10
29%
8
23%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
8
23%
61-75
7
20%
6
17%
76-90

Пропущено

42
40
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
4
10%
7
18%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
5
12%
6
15%
31-45
8
19%
8
20%
46-60
7
17%
5
13%
61-75
12
29%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1
Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1
Сельта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0
Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2

Результаты матчей

Севилья
Сельта

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Севилья
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
5
9
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
8
20
1.5
8
20
2
26
2.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
9.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
11.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
9.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
10.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Ларсен Йорген создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Галан Хави из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Контроль мяча: Севилья: 29%, Сельта: 71%.
  • 95'
    УДАЛЕНИЕ! - Акунья Маркос удален за устное оскорбление в адрес судьи
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Пасьенса Гонсало из команды Сельта забивает головой!
  • 94'
    Мальо Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Севилья 78.5% (102)
    X 16.2% (21)
    Сельта 5.4% (7)
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