Тур: 28. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Зрители: 30778 Главный судья: Писарро Валентин
0'
6' Желтая карточкаГуйе Папе
13' Желтая карточкаПерес Карлес
19' Вторая желтая карточкаГуйе Папе
1:0
43' ГолЭн-Несири Юссеф
43' Желтая карточкаЭн-Несири Юссеф
45' Желтая карточкаСерви Франко
63' Желтая карточкаНавас Хесус
2:0
81' ГолАкунья Маркос
83' Желтая карточкаТеллес Алекс
2:1
89' ГолРодригес Мигель
2:2
90' ГолПасьенса Гонсало
90' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
90' Красная карточкаАкунья Маркос
90'+7
Ход матча
6'
13'
19'
43'
1:0
43'
45'
63'
81'
2:0
83'
89'
2:1
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 2
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Навас
Хесус
22
Баде
Луак
18
Гуйе
Папе
17
Ламела
Эрик
25
Хиль
Бриан
13
Вильяр
Иван
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ламела ЭрикПолузащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
-
12 Мир РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Гарсия РаульНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Сельта
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
23 матча
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.2%
13%
34.8%
12 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.17
Среднее время на гол
43
77
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.09
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
41
26
Голов в среднем за матч
1.78
1.13
Тотал матчей
2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эн-Несири Юссеф
|7
|0.25
|Ламела Эрик
|4
|0.14
|Акунья Маркос
|3
|0.11
|Торрес Оливер
|3
|0.11
|Гудель Неманья
|3
|0.11
|Мир Рафа
|3
|0.11
|Кармона Хосе Анхель
|2
|0.07
|Окампос Лукас
|2 (1)
|0.07
|Сусо Хесус
|1
|0.04
|Хиль Бриан
|1
|0.04
|Ракитич Иван
|1 (1)
|0.04
|Рекик Карим
|1
|0.04
|Салас Кике
|1
|0.04
|Ньянзу Танги
|1
|0.04
|Гуйе Папе
|0
|0
|Иско Аларкон
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Гомес Алехандро Папу
|0
|0
|Хордан Хоан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Дольберг Каспер
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|12 (2)
|0.43
|Вейга Габриэль
|9
|0.32
|Перес Карлес
|2
|0.07
|Ларсен Йорген
|2
|0.07
|Сеферович Харис
|2
|0.07
|Оскар Родригес
|2
|0.07
|Пасьенса Гонсало
|2
|0.07
|Айду Джозеф
|2
|0.07
|Родригес Мигель
|1
|0.04
|Серви Франко
|0
|0
|Галан Хави
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|Мальо Уго
|0
|0
|Солари Аугусто
|0
|0
|Пейнадо Франсиско
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акунья Маркос
|8
|2
|Ламела Эрик
|7
|1
|Хорхе Сампаоли
|7
|1
|Монтьель Гонсало
|6
|1
|Гуйе Папе
|4
|2
|Кармона Хосе Анхель
|5
|1
|Гудель Неманья
|6
|0
|Хордан Хоан
|6
|0
|Иско Аларкон
|5
|0
|Окампос Лукас
|5
|0
|Теллес Алекс
|5
|0
|Ракитич Иван
|3
|1
|Гомес Алехандро Папу
|4
|0
|Навас Хесус
|4
|0
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0
|Фернандо Режес
|2
|1
|Дилейни Томас
|3
|0
|Баде Луак
|3
|0
|Ньянзу Танги
|1
|1
|Салас Кике
|1
|1
|Буну Яссин
|2
|0
|Маркан Маркос
|2
|0
|Хиль Бриан
|2
|0
|Хулен Лопетеги
|2
|0
|Альварес Карлос
|1
|0
|Рекик Карим
|1
|0
|Торрес Оливер
|1
|0
|Сусо Хесус
|1
|0
|Дмитрович Марко
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Ромеро Иван
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Унай
|6
|0
|Тапия Ренато
|4
|1
|Вейга Габриэль
|4
|1
|Оскар Родригес
|5
|0
|Перес Карлес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Мальо Уго
|4
|0
|Айду Джозеф
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|1
|Галан Хави
|3
|0
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|Серви Франко
|1
|1
|Марчесин Агустин
|2
|0
|Де ла Торре Лука
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Сеферович Харис
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сельта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
9
6
Севилья
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
0% (0)
29% (4)
Сельта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
9
Волевые поражения
11
17
Севилья
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
21% (6)
32% (9)
Сельта
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
13
Волевые поражения
20
23
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
1
5%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
7
37%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
6
32%
4
27%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
2
9%
16-30
2
12%
3
13%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90
Забито
16
20
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
4
25%
2
10%
1-15
3
19%
3
15%
16-30
3
19%
5
25%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
6
30%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Пропущено
25
17
7 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
4
24%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
6
24%
4
24%
46-60
5
20%
2
12%
61-75
7
28%
2
12%
76-90
Забито
35
35
20 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
5
14%
4
11%
1-15
5
14%
5
14%
16-30
10
29%
8
23%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
8
23%
61-75
7
20%
6
17%
76-90
Пропущено
42
40
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
4
10%
7
18%
1-15
6
14%
4
10%
16-30
5
12%
6
15%
31-45
8
19%
8
20%
46-60
7
17%
5
13%
61-75
12
29%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кадис - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 2:0 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 2:1
Севилья - Фенербахче 2:0 Атлетико М - Севилья 6:1 Севилья - Осасуна 2:3 ПСВ - Севилья 2:0 Райо Вальекано - Севилья 1:1 Севилья - ПСВ 3:0 Севилья - Мальорка 2:0 Барселона - Севилья 3:0 Севилья - Эльче 3:0 Осасуна - Севилья 2:1 Севилья - Кадис 1:0 Алавес - Севилья 0:1 Жирона - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 2:1 Линарес - Севилья 0:5 Сельта - Севилья 1:1
Сельта
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Сельта - Альмерия 2:2 Эспаньол - Сельта 1:3 Сельта - Райо Вальекано 3:0 Осасуна - Сельта 0:0
Сельта - Вальядолид 3:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Бетис - Сельта 3:4 Сельта - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Эспаньол - Сельта 3:1 Сельта - Севилья 1:1 Герника - Сельта 0:3 Брентфорд - Сельта 1:3 Сельта - Боавишта 1:1 Альгар - Сельта 1:6 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Осасуна 1:2
Результаты матчей
Севилья
Сельта
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 57%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
3:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 54%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
1
14 раз 50%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
2
3 раза 11%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Севилья
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
68
59
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
212
311
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
820
820
226
523
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|35 - 26
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|10.
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|22 - 27
|35
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|27
|2
|7
|18
|19 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|15.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|12 - 14
|19
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9