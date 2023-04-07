Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Севилья имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сусо Хесус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Серви Франко получил желтую карточку от судьи

47' Удар от ворот произведет Севилья

46' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Эн-Несири Юссеф из команды Севилья слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

42' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сусо Хесус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Матч возобновлен

40' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Севилья пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Акунья Маркос из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

37' Удар от ворот произведет Севилья

36' Пейнадо Франсиско из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

36' Аспас Яго навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Игра в одни ворота сейчас. Сельта доминирует и владеет мячом

33' Удар от ворот произведет Севилья

32' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Севилья

31' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Сельта

30' Навас Хесус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Удар от ворот произведет Сельта

29' Сусо Хесус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Гудель Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Севилья

26' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.

26' Лоик Баде ошибается в защите.

25' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

23' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

23' Фернандо Режес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

20' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

19' Аспас Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Сельта

18' Хиль Бриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Перес Карлес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Акунья Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.

15' Удар от ворот произведет Сельта

15' Хиль Бриан из команды Севилья наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Сусо Хесус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Перес Карлес получил желтую карточку от судьи

14' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Лоик Баде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе

11' Игрок из команды Севилья делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

10' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Галан Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

8' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гуйе Папе получил желтую карточку от судьи

5' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Лоик Баде ослабляет давление, выбив мяч.

2' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Удар от ворот произведет Сельта

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сельта начинает с центра поля