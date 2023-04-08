Тур: 28. Стадион: Эль-Садар. Главный судья: Гонсалес Пабло
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Барха
Энрике
16
Гомес
Мойсес
17
Будимир
Анте
13
Бадия
Эдгар
26
Нванкво
Джон
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
-
16 Гомес МойсесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Орос АймарПолузащитник
-
34 Муньос ИкерПолузащитник
-
33 Бенито ИкерПолузащитник
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Беккасесе Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Осасуна
Эльче
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.6
Среднее время на гол
77
150
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
99
Бомбардиры внутри турнира
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авила Эсекьель
|7 (2)
|0.25
|Орос Аймар
|3 (1)
|0.11
|Будимир Анте
|2
|0.07
|Гарсия Давид III
|2
|0.07
|Кике Гарсия
|2 (1)
|0.07
|Гарсия Рубен
|1
|0.04
|Гомес Мойсес
|1
|0.04
|Барха Энрике
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Брашанац Дарко
|1
|0.04
|Ибаньес Пабло
|0
|0
|Унаи Гарсия
|0
|0
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Пенья Рубен
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|6 (3)
|0.21
|Бое Лукас
|3
|0.11
|Понсе Эсекель
|3
|0.11
|Кольядо Алекс
|1
|0.04
|Фидель Чавес
|1 (1)
|0.04
|Моренте Тете
|1
|0.04
|Фернандес Хосан
|1
|0.04
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Верду Гонсало
|1
|0.04
|Кармона Хосе Анхель
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
|Бланко Лаутаро
|0
|0
Карточки
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торро Лукас
|9
|0
|Гарсия Давид III
|7
|1
|Авила Эсекьель
|7
|1
|Унаи Гарсия
|6
|1
|Круз Хуан
|6
|0
|Брашанац Дарко
|5
|0
|Орос Аймар
|5
|0
|Гомес Мойсес
|4
|0
|Видаль Начо
|4
|0
|Монкайола Хон
|4
|0
|Эззалзули Абде
|2
|1
|Будимир Анте
|3
|0
|Эррера Серхио
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Пенья Рубен
|1
|1
|Гарсия Рубен
|2
|0
|Айтор Фернандес
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Барха Энрике
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Jagoba Arrasate
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|9
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Бигас Педро
|3
|2
|Маскарель Омар
|6
|0
|Роко Энсо
|4
|1
|Кармона Хосе Анхель
|4
|1
|Милья Пере
|5
|0
|Паласиос Элибельтон
|5
|0
|Диего Гонсалес VII
|5
|0
|Верду Гонсало
|1
|2
|Моренте Тете
|4
|0
|Кина Домингуш
|2
|1
|Фидель Чавес
|3
|0
|Фернандес Хосан
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Пабло Мачин
|2
|0
|Магальян Лисандро
|0
|1
|Шейх Пап
|0
|1
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Кольядо Алекс
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Результаты матчей
Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
7
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эльче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
6
19
Волевые поражения
9
7
Осасуна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Эльче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Сухие победы
8
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
8
19
Волевые поражения
11
14
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Пропущено
14
30
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
0
0%
12
40%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
6
43%
5
17%
76-90
Забито
9
12
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
11%
5
42%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
14%
6
25%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Забито
21
20
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
4
19%
6
30%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
4
19%
4
20%
76-90
Пропущено
28
54
10 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 26
2
7%
6
11%
1-15
4
14%
10
19%
16-30
4
14%
14
26%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
7
25%
9
17%
61-75
7
25%
8
15%
76-90
Результаты последних матчей
Осасуна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0
Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1
Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2
Результаты матчей
Осасуна
Эльче
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Осасуна
Эльче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
67
212
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1512
Больше Меньше
1413
621
423
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|35 - 26
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|36 - 28
|37
|8.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|10.
|0:0 Заявка
|28
|9
|9
|10
|22 - 27
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|33 - 44
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|0:0 Заявка
|28
|2
|8
|18
|19 - 55
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|12.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|14.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|15.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|20.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|0:0 Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 30
|7
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эльче
Исход игры
Осасуна
82.1% (101)
Ничья
16.3% (20)
Эльче
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
21.19% (25)
Меньше
78.81% (93)
Обе команды забьют
Да
34.75% (41)
Нет
65.25% (77)
Популярный счёт
1:0 Осасуна
51.2% (63)
2:1 Осасуна
20.3% (25)
1:1 Ничья
13% (16)
2:0 Осасуна
8.1% (10)
0:0 Ничья
2.4% (3)
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