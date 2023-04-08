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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Осасуна
0:0
Первый тайм: 36'
Эльче
0'
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Нванкво Джон

Ход матча

15'
 
Нванкво Джон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 120
Осасуна 82.5% (99)
X 15.8% (19)
Эльче 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осасуна
Ничья
Эльче
5.20
3.74
5.43
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
19
Ибаньес
Пабло
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
16
Гомес
Мойсес
12
Эззалзули
Абде
17
Будимир
Анте
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
26
Нванкво
Джон
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Осасуна
4-2-3-1
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Эльче

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
П
0:0
П
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Среднее время на гол

77
150

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
99

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.25
Орос Аймар 3 (1) 0.11
Будимир Анте 2 0.07
Гарсия Давид III 2 0.07
Кике Гарсия 2 (1) 0.07
Гарсия Рубен 1 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Барха Энрике 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Брашанац Дарко 1 0.04
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.21
Бое Лукас 3 0.11
Понсе Эсекель 3 0.11
Кольядо Алекс 1 0.04
Фидель Чавес 1 (1) 0.04
Моренте Тете 1 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Верду Гонсало 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 9 0
Гарсия Давид III 7 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Орос Аймар 5 0
Гомес Мойсес 4 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Роко Энсо 4 1
Кармона Хосе Анхель 4 1
Милья Пере 5 0
Паласиос Элибельтон 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Моренте Тете 4 0
Кина Домингуш 2 1
Фидель Чавес 3 0
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Осасуна
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
7
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эльче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
19

Волевые поражения

9
7
Осасуна
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
41% (11)
22% (6)
Эльче
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

8
19

Волевые поражения

11
14

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
25%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Пропущено

14
30
4 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
2
14%
2
7%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
0
0%
12
40%
31-45
2
14%
5
17%
46-60
2
14%
2
7%
61-75
6
43%
5
17%
76-90

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
1
11%
5
42%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
14%
6
25%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Забито

21
20
12 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
4
19%
6
30%
1-15
5
24%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
1
5%
3
15%
61-75
4
19%
4
20%
76-90

Пропущено

28
54
10 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 18
18 Не пропускали 26
2
7%
6
11%
1-15
4
14%
10
19%
16-30
4
14%
14
26%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
7
25%
9
17%
61-75
7
25%
8
15%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0
Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1
Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2

Результаты матчей

Осасуна
Эльче

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
3:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 44%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
1 раз 4%
0
13 раз 48%
1
10 раз 37%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
9
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
6
7
2
12
1.5
2
11
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
12
0.5
Больше Меньше
14
13
6
21
1.5
4
23
1
26
2.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
9.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
10.
Осасуна
 0:0 Заявка 28 9 9 10 22 - 27 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 0:0 Заявка 28 2 8 18 19 - 55 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
11.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 0:0 Заявка 14 6 2 6 12 - 14 20
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 0:0 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
9.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
10.
Осасуна
 0:0 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Эльче
 0:0 Заявка 14 1 4 9 8 - 30 7
19.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • 39'
    Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 39'
    Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • 38'
    Брашанац Дарко получил травму и заменен. Монкайола Хон выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    37'
    Брашанац Дарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Эльче
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    • 36'
      Абде Эззалзули не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      36'
      Барха Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 58%, Эльче: 42%.
    • 35'
      Гарсия Давид III выиграл воздушное противоборство у Бое Лукас.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 34'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 33'
      Фидель Чавес ошибается в защите.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 51.2% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Осасуна 82.5% (99)
    X 15.8% (19)
    Эльче 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Эльче
    5.20
    3.74
    5.43
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Осасуна 0:0 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Эльче

    Исход игры
    Осасуна
    82.1% (101)
    Ничья
    16.3% (20)
    Эльче
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.19% (25)
    Меньше
    78.81% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    34.75% (41)
    Нет
    65.25% (77)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    51.2% (63)
    2:1 Осасуна
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    2:0 Осасуна
    8.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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    Осасуна
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