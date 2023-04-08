Enrique Garcia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Enrique Garcia нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Отличная индивидуальная работа от Абде Эззалзули, гол забит с изяществом.

85' Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Г О О О О Л - Абде Эззалзули из команды Осасуна правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

84' Бенито Икер из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Абде Эззалзули нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Хорошую попытку сделал Pablo Ibanez. Удар в створ, но вратарь начеку

81' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Enrique Garcia

79' Pablo Ibanez нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.

78' Абде Эззалзули создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Удар от ворот произведет Осасуна

76' Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Эльче

74' Абде Эззалзули из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

74' Барха Энрике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Команда Осасуна сравняла счет! Игра продолжается!

72' Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Г О О О О Л - Абде Эззалзули забивает с правой ноги!

71' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Эльче

71' Абде Эззалзули оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Эльче

67' Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

65' Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Осасуна

65' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Эльче

62' Барха Энрике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Эльче

60' Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Абде Эззалзули из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Эльче

55' Паласиос Элибельтон получил желтую карточку от судьи

55' Паласиос Элибельтон наказан за толчок Абде Эззалзули

54' Удар от ворот произведет Эльче

54' Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Бадия Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Рефери не любит споров - именно за это Фидель Чавес сейчас получил желтую

49' Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Санчес Мануэль пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем

49' Барха Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Эльче