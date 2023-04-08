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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 16925 Главный судья: Гонсалес Пабло
Осасуна
2:1
Конец матча
Эльче
0'
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Нванкво Джон
0:1
44' Гол
Моренте Тете
45' Желтая карточка
Бое Лукас
50' Желтая карточка
Фидель Чавес
54' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
1:1
71' Гол
Эззалзули Абде
2:1
84' Гол
Эззалзули Абде
90' Желтая карточка
Орос Аймар
90'+5

Ход матча

15'
 
Нванкво Джон
38'
Монкайола Хон
Брашанац Дарко
 
44'
0:1
Моренте Тете
(Маскарель Омар)
45'
 
Бое Лукас
46'
Орос Аймар
Видаль Начо
 
50'
 
Фидель Чавес
51'
 
Бланко Лаутаро
Фидель Чавес
54'
 
Паласиос Элибельтон
63'
 
Диего Гонсалес
Моренте Тете
67'
Пенья Рубен
Гомес Мойсес
 
71'
Эззалзули Абде
(Барха Энрике)
1:1
79'
Бенито Икер
Барха Энрике
 
79'
Enrique Garcia
Будимир Анте
 
84'
Эззалзули Абде
(Орос Аймар)
2:1
88'
 
Кольядо Алекс
Клерк Карлос
88'
 
Понсе Эсекель
Нванкво Джон
90'
Орос Аймар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Осасуна 82.1% (101)
X 16.3% (20)
Эльче 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Айтор
Фернандес
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
5
Гарсия
Давид
III
20
Санчес
Мануэль
19
Ибаньес
Пабло
8
Брашанац
Дарко
11
Барха
Энрике
16
Гомес
Мойсес
12
Эззалзули
Абде
17
Будимир
Анте
13
Бадия
Эдгар
14
Паласиос
Элибельтон
26
Нванкво
Джон
6
Бигас
Педро
23
Клерк
Карлос
11
Моренте
Тете
21
Маскарель
Омар
20
Гумбау
Херард
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
Осасуна
4-2-3-1
Эльче
4-4-2

История личных встреч

Осасуна
Эльче

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
2:1
П
0:0
П
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.6

Среднее время на гол

77
150

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
99

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 7 (2) 0.25
Эззалзули Абде 3 0.11
Орос Аймар 3 (1) 0.11
Будимир Анте 2 0.07
Гарсия Давид III 2 0.07
Кике Гарсия 2 (1) 0.07
Барха Энрике 1 0.04
Гарсия Рубен 1 0.04
Гомес Мойсес 1 0.04
Брашанац Дарко 1 0.04
Ибаньес Пабло 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Санчес Мануэль 0 0
Пенья Рубен 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 6 (3) 0.21
Бое Лукас 3 0.11
Понсе Эсекель 3 0.11
Моренте Тете 2 0.07
Кольядо Алекс 1 0.04
Фидель Чавес 1 (1) 0.04
Фернандес Хосан 1 0.04
Лирола Поль 1 0.04
Верду Гонсало 1 0.04
Кармона Хосе Анхель 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0
Маскарель Омар 0 0
Бланко Лаутаро 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торро Лукас 9 0
Гарсия Давид III 7 1
Авила Эсекьель 7 1
Унаи Гарсия 6 1
Круз Хуан 6 0
Орос Аймар 6 0
Брашанац Дарко 5 0
Гомес Мойсес 4 0
Видаль Начо 4 0
Монкайола Хон 4 0
Эззалзули Абде 2 1
Будимир Анте 3 0
Эррера Серхио 3 0
Кике Гарсия 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Айтор Фернандес 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Барха Энрике 1 0
Морено Диего 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 6 1
Бигас Педро 3 2
Маскарель Омар 6 0
Паласиос Элибельтон 6 0
Роко Энсо 4 1
Кармона Хосе Анхель 4 1
Милья Пере 5 0
Диего Гонсалес VII 5 0
Верду Гонсало 1 2
Фидель Чавес 4 0
Моренте Тете 4 0
Кина Домингуш 2 1
Фернандес Хосан 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Рохер Марти 2 0
Бадия Эдгар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Фернандес Николас 2 0
Пабло Мачин 2 0
Магальян Лисандро 0 1
Шейх Пап 0 1
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Клерк Карлос 1 0
Лирола Поль 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Кольядо Алекс 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Осасуна
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Эльче
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8
Осасуна
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эльче
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

6
19

Волевые поражения

9
7
Осасуна
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
39% (11)
21% (6)
Эльче
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

8
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

9
19

Волевые поражения

11
15

Голы по времени матча

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
3
21%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
3
33%
76-90

Пропущено

15
32
5 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
2
13%
2
6%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
1
7%
12
38%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
6
40%
6
19%
76-90

Забито

9
12
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
1
11%
5
42%
1-15
4
44%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
14%
6
25%
16-30
4
29%
2
8%
31-45
2
14%
2
8%
46-60
5
36%
7
29%
29%
61-75
1
7%
3
13%
76-90

Забито

23
21
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
13 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
4
17%
6
29%
1-15
5
22%
3
14%
16-30
3
13%
3
14%
31-45
4
17%
2
10%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
5
22%
4
19%
76-90

Пропущено

29
56
11 В 1-м тайме 30
18 Во 2-м тайме 26
11 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 27
2
7%
6
11%
1-15
4
14%
10
18%
16-30
5
17%
14
25%
31-45
4
14%
7
13%
46-60
7
24%
10
18%
61-75
7
24%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0
Осасуна - Сельта 0:0 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1
Эльче
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эльче - Барселона 0:4 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Эльче - Вальядолид 1:1 Мальорка - Эльче 0:1
Эльче - Бетис 2:3 Эльче - Эспаньол 0:1 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Эльче - Вильярреал 3:1 Севилья - Эльче 3:0 Эльче - Осасуна 1:1 Кадис - Эльче 1:1 Эльче - Сельта 0:1 Сеута - Эльче 1:0 Атлетико М - Эльче 2:0 Депортиво Гвадалахара - Эльче 0:3 Генк - Эльче 3:2 Эльче - Лидс 1:2 Эльче - Вест Бромвич 1:0 Алькора - Эльче 0:3 Эльче - Жирона 1:2

Результаты матчей

Осасуна
Эльче

Точный счет

2:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 43%
1
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
0
13 раз 46%
1
11 раз 39%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Эльче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
2
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
12
0.5
Больше Меньше
15
13
7
21
1.5
4
24
1
27
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 28 10 8 10 36 - 28 38
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Эспаньол
 0:0 Заявка 28 6 10 12 33 - 44 28
16.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
17.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
18.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 17 17
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Осасуна заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Осасуна: 62%, Эльче: 38%.
  • Офсайд
    95'
    Монкайола Хон из команды Осасуна в офсайде
  • 95'
    Осасуна пытается что-то создать.
  • 94'
    Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Enrique Garcia выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • 87'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Эльче контролирует мяч.
    • 86'
      Отличная индивидуальная работа от Абде Эззалзули, гол забит с изяществом.
    • 85'
      Орос Аймар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Орос Аймар сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      84'
      Г О О О О Л - Абде Эззалзули из команды Осасуна правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 84'
      Бенито Икер из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 83'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 82'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Абде Эззалзули нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Pablo Ibanez. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 81'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: Осасуна: 63%, Эльче: 37%.
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Бланко Лаутаро из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Pablo Ibanez
    • 79'
      Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Enrique Garcia
    • 79'
      Тактическая замена. Барха Энрике уходит с поля и его заменяет Бенито Икер
    • Офсайд
      79'
      Бланко Лаутаро из команды Эльче в офсайде
    • 79'
      Pablo Ibanez нанес удар головой, но Эдгар Бадия спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      78'
      Барха Энрике из команды Осасуна разыграл угловой с левого угла.
    • 78'
      Маскарель Омар успешно блокирует удар.
    • 78'
      Санчес Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Абде Эззалзули создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 78'
      Шанс! Бигас Педро из команды Эльче пробил головой, но мимо
    • Угловой
      78'
      Диего Гонсалес VII из команды Эльче подал угловой справа.
    • 77'
      Санчес Мануэль из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      75'
      Pablo Ibanez из команды Осасуна заходит слишком далеко, он валит Гумбау Херард.
    • 75'
      Контроль мяча: Осасуна: 64%, Эльче: 36%.
    • 75'
      Орос Аймар выиграл воздушное противоборство у Клерк Карлос.
    • 74'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 74'
      Абде Эззалзули из команды Осасуна наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • Угловой
      74'
      Барха Энрике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 74'
      Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Команда Осасуна сравняла счет! Игра продолжается!
    • 72'
      Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Барха Энрике сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      71'
      Г О О О О Л - Абде Эззалзули забивает с правой ноги!
    • 71'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 71'
      Абде Эззалзули оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 71'
      Осасуна идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Контроль мяча: Осасуна: 63%, Эльче: 37%.
    • 70'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Клерк Карлос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 69'
      Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 68'
      Пенья Рубен выиграл воздушное противоборство у Бое Лукас.
    • 67'
      Тактическая замена. Гомес Мойсес уходит с поля и его заменяет Пенья Рубен
    • 67'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 67'
      Шанс! Будимир Анте из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • 67'
      Монкайола Хон из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 66'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      66'
      Барха Энрике из команды Осасуна разыграл угловой с левого угла.
    • 65'
      Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 65'
      Шанс! Бигас Педро из команды Эльче пробил головой, но мимо
    • 65'
      Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Осасуна: 62%, Эльче: 38%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Гарсия Давид III наказан за толчок Милья Пере
    • 64'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 63'
      Барха Энрике нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 63'
      Паласиос Элибельтон из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Барха Энрике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Клерк Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 60'
      Контроль мяча: Осасуна: 61%, Эльче: 39%.
    • 60'
      Нванкво Джон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Паласиос Элибельтон из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Орос Аймар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      58'
      Орос Аймар наказан за толчок Клерк Карлос
    • 58'
      Абде Эззалзули из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 58'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 57'
      Шанс! Гарсия Давид III из команды Осасуна пробил головой, но мимо
    • Угловой
      57'
      Барха Энрике из команды Осасуна подал угловой справа.
    • Офсайд
      56'
      Бое Лукас из команды Эльче в офсайде
    • 56'
      Контроль мяча: Осасуна: 59%, Эльче: 41%.
    • Желтая карточка
      55'
      Паласиос Элибельтон получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      55'
      Паласиос Элибельтон наказан за толчок Абде Эззалзули
    • 54'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 54'
      Бигас Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 54'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Бадия Эдгар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 52'
      Нванкво Джон из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      51'
      Бое Лукас задерживает мяч рукой
    • 51'
      Гумбау Херард из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Осасуна: 59%, Эльче: 41%.
    • Желтая карточка
      50'
      Рефери не любит споров - именно за это Фидель Чавес сейчас получил желтую
    • Фол, нарушение
      50'
      Монкайола Хон из команды Осасуна заходит слишком далеко, он валит Бое Лукас.
    • 49'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Санчес Мануэль пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем
    • 49'
      Барха Энрике создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Монкайола Хон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Моренте Тете из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Орос Аймар
    • 47'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 46'
      Тактическая замена. Видаль Начо уходит с поля и его заменяет Орос Аймар
    • 46'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Команда Эльче имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Контроль мяча: Осасуна: 56%, Эльче: 44%.
    • 51'
      Санчес Мануэль из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 51'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      51'
      Барха Энрике из команды Осасуна разыграл угловой с левого угла.
    • 50'
      Бигас Педро успешно блокирует удар.
    • 50'
      Pablo Ibanez нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      49'
      Безумный фол. Бое Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Монкайола Хон
    • 48'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Моренте Тете выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Барха Энрике из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 46'
      Pablo Ibanez не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Моренте Тете забивает с правой ноги!
    • 45'
      Маскарель Омар из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 45'
      Команда Эльче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 44'
      Маскарель Омар сделал результативную передачу.
    • 44'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Моренте Тете из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Барха Энрике
    • 42'
      Унаи Гарсия успешно блокирует удар.
    • 42'
      Милья Пере нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Эльче пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Барха Энрике наказан за толчок Паласиос Элибельтон
    • 40'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Брашанац Дарко получил травму и заменен. Монкайола Хон выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      37'
      Брашанац Дарко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 36'
      Абде Эззалзули не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Абде Эззалзули выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      36'
      Барха Энрике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Нванкво Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Осасуна: 58%, Эльче: 42%.
    • 35'
      Гарсия Давид III выиграл воздушное противоборство у Бое Лукас.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 34'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 33'
      Фидель Чавес ошибается в защите.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • 32'
      Барха Энрике оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 32'
      Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Унаи Гарсия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Бигас Педро из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 30'
      Фидель Чавес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Брашанац Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Санчес Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Осасуна: 56%, Эльче: 44%.
    • 30'
      Эльче начинает контратаку
    • 29'
      Нванкво Джон из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      28'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна заходит слишком далеко, он валит Милья Пере.
    • 27'
      Pablo Ibanez из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      27'
      Судья сигнализирует, что Барха Энрике из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Маскарель Омар
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Видаль Начо из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Моренте Тете
    • 25'
      Гарсия Давид III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Осасуна: 62%, Эльче: 38%.
    • 25'
      Pablo Ibanez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Эльче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 23'
      Бое Лукас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 23'
      Фидель Чавес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Нванкво Джон из команды Эльче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Брашанац Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Угловой
      21'
      Барха Энрике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Осасуна контролирует мяч.
    • Офсайд
      20'
      Милья Пере из команды Эльче в офсайде
    • 19'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Осасуна не будет бить пенальти!
    • 16'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      15'
      ПЕНАЛЬТИ! - Нванкво Джон из команды Эльче нарушает правила против Будимир Анте.
    • 15'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Осасуна: 57%, Эльче: 43%.
    • 15'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Гарсия Давид III ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Эльче начинает контратаку
    • 14'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Паласиос Элибельтон из команды Эльче поставил подножку. Пострадал Абде Эззалзули
    • 13'
      Удар от ворот произведет Осасуна
    • 13'
      Бое Лукас нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 13'
      Фидель Чавес из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 12'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      12'
      Гумбау Херард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Моренте Тете нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 11'
      Эльче пытается что-то создать.
    • 10'
      Брашанац Дарко нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Санчес Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Гарсия Давид III выиграл воздушное противоборство у Бое Лукас.
    • 10'
      Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Паласиос Элибельтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Унаи Гарсия выиграл воздушное противоборство у Моренте Тете.
    • 8'
      Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Pablo Ibanez из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Паласиос Элибельтон
    • 7'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Гумбау Херард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Эльче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Удар от ворот произведет Эльче
    • Офсайд
      5'
      Бое Лукас из команды Эльче в офсайде
    • 5'
      Контроль мяча: Осасуна: 58%, Эльче: 42%.
    • Фол, нарушение
      5'
      Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Фидель Чавес
    • 5'
      Фидель Чавес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Гарсия Давид III из команды Осасуна перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      3'
      Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Маскарель Омар
    • 3'
      Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Осасуна пытается что-то создать.
    • 1'
      Барха Энрике пробует нанести удар издали, но Эдгар Бадия держит все под контролем
    • 1'
      Гомес Мойсес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Эльче контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Эльче начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Осасуна 82.1% (101)
    X 16.3% (20)
    Эльче 1.6% (2)
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    Где смотреть матч Осасуна 2:1 Эльче онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 2:1 Эльче

    Исход игры
    Осасуна
    82.1% (101)
    Ничья
    16.3% (20)
    Эльче
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.19% (25)
    Меньше
    78.81% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    34.75% (41)
    Нет
    65.25% (77)
    Популярный счёт
    1:0 Осасуна
    51.2% (63)
    2:1 Осасуна
    20.3% (25)
    1:1 Ничья
    13% (16)
    2:0 Осасуна
    8.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
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