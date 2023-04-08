  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 124
Эспаньол 21% (26)
X 38.7% (48)
Атлетик Б 40.3% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Атлетик Б
4.10
3.85
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пачеко
Фернандо
27
Санчес
Рубен
II
23
Монтес
Сесар
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
15
Грагера
Хосе
20
Эспозито
Эду
7
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Эспаньол
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Эспаньол
Атлетик Б

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.43
Брайтвайт Мартин 9 0.32
Дардер Серхи 4 0.14
Пуадо Хавьер 3 0.11
Эспозито Эду 2 0.07
Оливан Бриан 1 0.04
Ласо Хосе 1 0.04
Грагера Хосе 1 0.04
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.29
Гурусета Горка 6 0.21
Уильямс Иньяки 5 0.18
Уильямс Нико 4 0.14
Весга Микель 3 (2) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.11
Гарсия Рауль 2 0.07
Юри Берчиче 1 0.04
Йерай Альварес 1 0.04
Иньиго Мартинес 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрера Леандро 6 2
Хиль Оскар II 9 0
Винисиус Соуза 6 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 3 1
Серхи Гомес 1 2
Видаль Алеш 4 0
Калеро Фернандо 4 0
Дардер Серхи 3 0
Эспозито Эду 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Монтес Сесар 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Грагера Хосе 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 6 1
Йерай Альварес 5 1
Эррера Андер 3 1
Де Маркос Оскар 4 0
Весга Микель 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Саррага Ойер 4 0
Сансет Ойян 2 1
Гарсия Дани 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гурусета Горка 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

15
5
Эспаньол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

11
16
Эспаньол
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Атлетик Б
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

26
21

Голы по времени матча

Забито

19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
5
26%
4
24%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
6
29%
1
6%
76-90

Забито

16
20
3 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
7
44%
2
10%
61-75
5
31%
3
15%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
2
10%
2
22%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
33%
76-90

Забито

35
37
8 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 12
2
6%
5
14%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
3
9%
8
22%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
12
34%
5
14%
61-75
10
29%
7
19%
76-90

Пропущено

42
27
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
5
12%
5
19%
1-15
8
19%
7
26%
16-30
9
21%
2
7%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
3
7%
7
26%
61-75
11
26%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Эспаньол
Атлетик Б

Точный счет

2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
15 раз 56%
2
9 раз 33%
0
3 раза 11%
0
12 раз 44%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
7
6
7
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
8
5
3
11
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
15
12
9
18
1.5
10
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 28 10 8 10 36 - 28 38
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Эспаньол
 0:0 Заявка 28 6 10 12 33 - 44 28
16.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
17.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
18.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 0:0 Заявка 14 3 5 6 17 - 23 14
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 14 4 5 5 18 - 17 17
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 0:0 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Эспаньол начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 124
    Эспаньол 21% (26)
    X 38.7% (48)
    Атлетик Б 40.3% (50)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Атлетик Б
    4.10
    3.85
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эспаньол 0:0 Атлетик Б онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Эспаньол
    21.1% (26)
    Ничья
    39% (48)
    Атлетик Б
    39.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.17% (35)
    Меньше
    69.83% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.1% (42)
    0:1 Атлетик Б
    18.7% (23)
    1:2 Атлетик Б
    17.9% (22)
    1:0 Эспаньол
    8.9% (11)
    2:1 Эспаньол
    8.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Эспаньол
    Атлетик Б
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     