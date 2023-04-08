Тур: 28. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Мунуэра Хосе
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Монтес
Сесар
15
Грагера
Хосе
20
Эспозито
Эду
10
Дардер
Серхи
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Санчес РубенЗащитник
-
23 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Грагера ХосеПолузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Атлетик Б
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.39
0.94
Среднее время на гол
64
96
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|12 (3)
|0.43
|Брайтвайт Мартин
|9
|0.32
|Дардер Серхи
|4
|0.14
|Пуадо Хавьер
|3
|0.11
|Эспозито Эду
|2
|0.07
|Оливан Бриан
|1
|0.04
|Ласо Хосе
|1
|0.04
|Грагера Хосе
|1
|0.04
|Санчес Рубен II
|0
|0
|Рибаудо Нико
|0
|0
|Видаль Алеш
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|8 (1)
|0.29
|Гурусета Горка
|6
|0.21
|Уильямс Иньяки
|5
|0.18
|Уильямс Нико
|4
|0.14
|Весга Микель
|3 (2)
|0.11
|Беренгер Алекс
|3
|0.11
|Гарсия Рауль
|2
|0.07
|Юри Берчиче
|1
|0.04
|Йерай Альварес
|1
|0.04
|Иньиго Мартинес
|1
|0.04
|Вивиан Даниэль
|1
|0.04
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Муньяин Икер
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрера Леандро
|6
|2
|Хиль Оскар II
|9
|0
|Винисиус Соуза
|6
|1
|Оливан Бриан
|6
|0
|Брайтвайт Мартин
|3
|1
|Серхи Гомес
|1
|2
|Видаль Алеш
|4
|0
|Калеро Фернандо
|4
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Эспозито Эду
|3
|0
|Пуадо Хавьер
|3
|0
|Рибаудо Нико
|3
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Хоселу Санмартин
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Санчес Рубен II
|1
|0
|Грагера Хосе
|1
|0
|Эль Хилали Омар
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юри Берчиче
|6
|1
|Йерай Альварес
|5
|1
|Эррера Андер
|3
|1
|Де Маркос Оскар
|4
|0
|Весга Микель
|4
|0
|Вивиан Даниэль
|4
|0
|Саррага Ойер
|4
|0
|Сансет Ойян
|2
|1
|Гарсия Дани
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Муньяин Икер
|2
|0
|Венседор Унай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гурусета Горка
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Эрнесто Валверде
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
15
5
Эспаньол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Атлетик Б
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
6
Волевые поражения
11
16
Эспаньол
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Атлетик Б
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
26
21
Голы по времени матча
Забито
19
17
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
6
29%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
0
0%
7
39%
61-75
6
29%
1
6%
76-90
Забито
16
20
3 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 20
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
7
44%
2
10%
61-75
5
31%
3
15%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
2
10%
2
22%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
33%
76-90
Забито
35
37
8 В 1-м тайме 21
27 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 12
2
6%
5
14%
1-15
3
9%
8
22%
16-30
3
9%
8
22%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
12
34%
5
14%
61-75
10
29%
7
19%
76-90
Пропущено
42
27
22 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 17
5
12%
5
19%
1-15
8
19%
7
26%
16-30
9
21%
2
7%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
3
7%
7
26%
61-75
11
26%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0
Результаты матчей
Эспаньол
Атлетик Б
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
15 раз 56%
2
9 раз 33%
0
3 раза 11%
0
12 раз 44%
1
5 раз 19%
4
4 раза 15%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
77
67
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
85
311
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1512
918
1017
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|35 - 26
|48
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|0:0 Заявка
|28
|10
|8
|10
|36 - 28
|38
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|27 - 34
|30
|15.
|0:0 Заявка
|28
|6
|10
|12
|33 - 44
|28
|16.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|17.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|18.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|6.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|8.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|15 - 12
|22
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 23
|14
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|7.
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 17
|17
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Эспаньол
21.1% (26)
Ничья
39% (48)
Атлетик Б
39.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
30.17% (35)
Меньше
69.83% (81)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.1% (42)
0:1 Атлетик Б
18.7% (23)
1:2 Атлетик Б
17.9% (22)
1:0 Эспаньол
8.9% (11)
2:1 Эспаньол
8.1% (10)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:2 Атлетик Б
1.6% (2)
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