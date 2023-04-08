Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Удар от ворот произведет Эспаньол

87' Муньяин Икер не смог попасть в створ ударом издали

87' Эррера Андер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

86' Нико Уильямс из команды Атлетик Б перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

84' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Рибаудо Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Удар от ворот произведет Эспаньол

79' Калеро Фернандо получил желтую карточку от судьи

75' Г О О О О Л - Нико Уильямс забивает с правой ноги!

75' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Нико Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

69' Муньяин Икер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс

68' Оооо... вот это был удар! Уильямс Иньяки должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Видаль Алеш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Эспаньол

62' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Рибаудо Нико навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Хорошую попытку сделал Гурусета Горка . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Монтес Сесар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Кабрера Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Эспаньол

54' Гурусета Горка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Грагера Хосе получил желтую карточку от судьи

53' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

52' Удар от ворот произведет Эспаньол

51' Беренгер Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.