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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Эспаньол
1:2
Конец матча
Атлетик Б
0'
21' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
21' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
0:1
22' Гол
Уильямс Иньяки
30' Желтая карточка
Гарсия Дани
44' Желтая карточка
Сансет Ойян
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Брайтвайт Мартин
53' Желтая карточка
Грагера Хосе
59' Желтая карточка
Хиль Оскар II
0:2
75' Гол
Уильямс Нико
78' Желтая карточка
Калеро Фернандо
1:2
90' Гол
Дардер Серхи
90' Желтая карточка
Видаль Алеш
90' Вторая желтая карточка
Видаль Алеш
90' Желтая карточка
Унай Симон
90'+6

Ход матча

21'
 
Де Маркос Оскар
21'
Брайтвайт Мартин
 
22'
0:1
Уильямс Иньяки
(Гарсия Дани)
30'
 
Гарсия Дани
44'
 
Сансет Ойян
45'
Брайтвайт Мартин
 
46'
Видаль Алеш
Санчес Рубен
 
53'
Грагера Хосе
 
57'
Рибаудо Нико
Эспозито Эду
 
59'
Хиль Оскар II
 
69'
 
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
69'
 
Муньяин Икер
Сансет Ойян
75'
0:2
Уильямс Нико
(Гурусета Горка)
77'
Калеро Фернандо
Хиль Оскар II
 
78'
Калеро Фернандо
 
79'
 
Йерай Альварес
Иньиго Мартинес
79'
 
Эррера Андер
Гарсия Дани
83'
Винисиус Соуза
Грагера Хосе
 
83'
Денис Суарес
Пуадо Хавьер
 
89'
 
Паредес Айтор
Де Маркос Оскар
90'
Дардер Серхи
1:2
90'
Видаль Алеш
 
90'
Видаль Алеш
 
90'
 
Унай Симон

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 7
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Эспаньол 21% (26)
X 38.7% (48)
Атлетик Б 40.3% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пачеко
Фернандо
27
Санчес
Рубен
II
23
Монтес
Сесар
4
Кабрера
Леандро
2
Хиль
Оскар
II
15
Грагера
Хосе
20
Эспозито
Эду
7
Пуадо
Хавьер
10
Дардер
Серхи
17
Брайтвайт Мартин
9
Хоселу
Санмартин
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Эспаньол
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Эспаньол
Атлетик Б

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
38.9%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
12 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
П
1:1
П
1:0
П
0:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:0
КК
0:2
КК
1:1
П
3:1
П
1:2
П
3:2
П
0:4
П
3:3
П
3:3
П
2:1
П
2:1
П
2:1
П
1:0
П
1:0
П
1:0
П
1:1
ПД
1:0
КК
1:1
КК
1:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.39
0.94

Среднее время на гол

64
96

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 12 (3) 0.43
Брайтвайт Мартин 9 0.32
Дардер Серхи 5 0.18
Пуадо Хавьер 3 0.11
Эспозито Эду 2 0.07
Оливан Бриан 1 0.04
Ласо Хосе 1 0.04
Грагера Хосе 1 0.04
Санчес Рубен II 0 0
Рибаудо Нико 0 0
Видаль Алеш 0 0
Хиль Оскар II 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 8 (1) 0.29
Гурусета Горка 6 0.21
Уильямс Иньяки 6 0.21
Уильямс Нико 5 0.18
Весга Микель 3 (2) 0.11
Беренгер Алекс 3 0.11
Гарсия Рауль 2 0.07
Юри Берчиче 1 0.04
Йерай Альварес 1 0.04
Иньиго Мартинес 1 0.04
Вивиан Даниэль 1 0.04
Де Маркос Оскар 0 0
Муньяин Икер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Эррера Андер 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиль Оскар II 10 0
Кабрера Леандро 6 2
Винисиус Соуза 6 1
Видаль Алеш 5 1
Оливан Бриан 6 0
Брайтвайт Мартин 4 1
Калеро Фернандо 5 0
Серхи Гомес 1 2
Дардер Серхи 3 0
Эспозито Эду 3 0
Пуадо Хавьер 3 0
Рибаудо Нико 3 0
Лекомт Бенжамен 1 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Хоселу Санмартин 2 0
Монтес Сесар 2 0
Грагера Хосе 2 0
Диего Мартинез 1 0
Денис Суарес 1 0
Лосано Поль 1 0
Санчес Рубен II 1 0
Эль Хилали Омар 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юри Берчиче 6 1
Йерай Альварес 5 1
Де Маркос Оскар 5 0
Эррера Андер 3 1
Сансет Ойян 3 1
Гарсия Дани 4 0
Весга Микель 4 0
Вивиан Даниэль 4 0
Саррага Ойер 4 0
Гарсия Рауль 2 0
Муньяин Икер 2 0
Унай Симон 2 0
Венседор Унай 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гурусета Горка 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Эрнесто Валверде 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Атлетик Б
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

16
5
Эспаньол
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Атлетик Б
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

11
16
Эспаньол
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Атлетик Б
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

27
21

Голы по времени матча

Забито

20
19
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
0
0%
2
11%
1-15
2
10%
5
26%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
5
25%
4
21%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Пропущено

23
19
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
13%
3
16%
1-15
4
17%
5
26%
16-30
6
26%
1
5%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
1
4%
7
37%
61-75
6
26%
2
11%
76-90

Забито

16
20
3 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 21
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
7
44%
2
10%
61-75
5
31%
3
15%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 7
2
10%
2
22%
1-15
5
24%
2
22%
16-30
3
14%
1
11%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
33%
76-90

Забито

36
39
8 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 12
2
6%
5
13%
1-15
3
8%
9
23%
16-30
3
8%
8
21%
31-45
5
14%
4
10%
46-60
12
33%
6
15%
61-75
11
31%
7
18%
76-90

Пропущено

44
28
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 18
5
11%
5
18%
1-15
9
20%
7
25%
16-30
9
20%
2
7%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
4
9%
7
25%
61-75
11
25%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Жирона - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Сельта 1:3 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Вальядолид - Эспаньол 2:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Эльче - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Эспаньол - Осасуна 1:1 Альмерия - Эспаньол 3:1 Эспаньол - Бетис 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Эспаньол - Жирона 2:2 Эспаньол - Сельта 3:1 Барселона - Эспаньол 1:1 Атлетико Пасо - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Мехелен 1:1 Эспаньол - Торино 0:1 Ринкон - Эспаньол 0:3 Эспаньол - Вильярреал 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Осасуна 1:1 Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3
Атлетик Б - Барселона 0:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0

Результаты матчей

Эспаньол
Атлетик Б

Точный счет

2:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
4:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
16 раз 57%
2
9 раз 32%
0
3 раза 11%
0
12 раз 43%
1
5 раз 18%
2
4 раза 14%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
7
6
8
1.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
9
5
3
11
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
3
0.5
Больше Меньше
16
12
9
19
1.5
11
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 28 15 6 7 36 - 26 51
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 0:1 Заявка 28 7 9 12 27 - 35 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 14 7 4 3 16 - 12 25
6.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 124
    Эспаньол 21% (26)
    X 38.7% (48)
    Атлетик Б 40.3% (50)
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    Где смотреть матч Эспаньол 1:2 Атлетик Б онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эспаньол 1:2 Атлетик Б

    Исход игры
    Эспаньол
    21% (26)
    Ничья
    38.7% (48)
    Атлетик Б
    40.3% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (35)
    Меньше
    70.09% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    65.81% (77)
    Нет
    34.19% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.9% (42)
    0:1 Атлетик Б
    19.4% (24)
    1:2 Атлетик Б
    17.7% (22)
    1:0 Эспаньол
    8.9% (11)
    2:1 Эспаньол
    8.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:2 Атлетик Б
    1.6% (2)
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