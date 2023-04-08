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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Мелеро Марио
Реал Сосьедад
1:0
Второй тайм: 53'
Хетафе
0'
5' Желтая карточка
Гевара Андер
20' Желтая карточка
Милья Луис
0:0
44' Не забитый пенальти
Оярсабаль Микель
1:0
45' Гол
Оярсабаль Микель

Ход матча

5'
Гевара Андер
 
20'
 
Милья Луис
44'
Оярсабаль Микель
0:0
45'
Оярсабаль Микель
1:0
46'
Ильяраменди Асьер
Гевара Андер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 85.1% (103)
X 13.2% (16)
Хетафе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Хетафе
6.20
6.80
6.48
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Горосабел
Андони
24
Ле
Норман
Робен
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
16
Гевара
Андер
8
Мерино
Микель
23
Браис
Мендес
10
Оярсабаль
Микель
14
Кубо
Такефуса
13
Сория
Давид
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
6
Дуарте
Домингуш
22
Дамиан
Суарес
9
Порту
Кристиан
20
Максимович
Неманья
5
Милья
Луис
17
Мунир
Эль-Хаддади
19
Майораль
Борха
10
Унал
Энес
Реал Сосьедад
4-4-2
Хетафе
5-3-2

История личных встреч

Реал Сосьедад
Хетафе

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:2
П
2:1
П
1:0
П
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
0:1
П
1:2
П
2:2
П
2:0
П
2:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1
П
0:4

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.17

Среднее время на гол

76
77

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

1.17
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

76
82

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 9 0.32
Браис Мендес 7 0.25
Кубо Такефуса 5 0.18
Оярсабаль Микель 3 (1) 0.11
Барренечеа Андер 2 0.07
Мерино Микель 1 0.04
Сильва Давид 1 0.04
Субименди Мартин 1 0.04
Субельдия Игор 1 0.04
Ильяраменди Асьер 1 0.04
Фернандес Карлос 1 0.04
Исак Александр 1 0.04
Умар Садик 1 0.04
Чо Мохамед-Али 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Унал Энес 13 (4) 0.46
Майораль Борха 6 0.21
Аленья Карлес 2 0.07
Мунир Эль-Хаддади 2 0.07
Альварес Гастон 2 0.07
Дамиан Суарес 1 0.04
Иглесиас Хуан 1 0.04
Дуарте Домингуш 0 0
Порту Кристиан 0 0
Дьене Даконам 0 0
Мата Хайме 0 0
Арамбарри Мауро 0 0
Альдерете Омар 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субименди Мартин 10 0
Мерино Микель 5 1
Браис Мендес 6 0
Ариц Элустондо 4 1
Фернандес Карлос 5 0
Субельдия Игор 5 0
Сорлот Александр 4 0
Ле Норман Робен 4 0
Сильва Давид 3 0
Ильяраменди Асьер 3 0
Рико Диего 3 0
Барренечеа Андер 3 0
Горосабел Андони 2 0
Кубо Такефуса 2 0
Гевара Андер 2 0
Наварро Роберто 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Чо Мохамед-Али 1 0
Каррикабуру Хон 1 0
Марин Пабло 1 0
Сола Алекс 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Домингуш 9 1
Аленья Карлес 9 1
Дьене Даконам 7 0
Милья Луис 5 1
Альварес Гастон 5 1
Порту Кристиан 4 1
Альдерете Омар 5 0
Арамбарри Мауро 3 1
Унал Энес 4 0
Мунир Эль-Хаддади 4 0
Майораль Борха 4 0
Анхилери Фабрисио 2 1
Митрович Стефан 3 0
Дамиан Суарес 3 0
Мата Хайме 3 0
Вильяр Гонсало 3 0
Иглесиас Хуан 3 0
Альгобия Анхель 3 0
Амави Жордан 1 1
Кике Санчес Флорес 2 0
Сория Давид 1 0
Максимович Неманья 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
9
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
10

Волевые поражения

18
14
Реал Сосьедад
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Хетафе
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

22
23

Голы по времени матча

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
20%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Пропущено

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Забито

20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
15%
3
18%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

35
29
21 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
6
17%
4
14%
1-15
9
26%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
7
20%
5
17%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
3
9%
10
34%
76-90

Пропущено

26
32
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
12%
6
19%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
6
23%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2
Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Хетафе

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
5
4
9
1.5
6
8
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
2
11
2
12
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
18
9
10
17
1.5
8
19
3
24
2.5
1
26
1
26
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 28 15 6 7 36 - 26 51
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 28 11 7 10 38 - 29 40
8.
Осасуна
 Заявка 28 10 8 10 24 - 28 38
9.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
10.
Сельта
 Заявка 28 9 9 10 36 - 39 36
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 28 8 8 12 33 - 44 32
14.
Хетафе
 0:1 Заявка 28 7 9 12 27 - 35 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 28 6 9 13 34 - 46 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 28 2 7 19 20 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 14 7 4 3 16 - 12 25
6.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
7.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
8.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
9.
Осасуна
 Заявка 14 7 1 6 14 - 15 22
10.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
11.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
12.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
13.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
14.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
15.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
16.
Севилья
 Заявка 14 5 4 5 18 - 18 19
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 14 3 4 7 18 - 25 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 14 5 4 5 20 - 18 19
7.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
8.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 14 4 4 6 15 - 23 16
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 0:1 Заявка 14 2 5 7 11 - 19 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 14 1 3 10 9 - 32 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Севилья Акунья Маркос 2 8
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.4% пользователей.
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    Прогнозы 121
    Реал Сосьедад 85.1% (103)
    X 13.2% (16)
    Хетафе 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Хетафе
    6.20
    6.80
    6.48
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    85.1% (103)
    Ничья
    13.2% (16)
    Хетафе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.04% (41)
    Меньше
    64.96% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (52)
    Нет
    55.56% (65)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    31.4% (38)
    1:0 Реал Сосьедад
    30.6% (37)
    2:0 Реал Сосьедад
    20.7% (25)
    1:1 Ничья
    9.9% (12)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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