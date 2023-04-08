Тур: 28. Стадион: Аноэта. Главный судья: Мелеро Марио
1:0
Второй тайм: 53'
0'
5' Желтая карточкаГевара Андер
20' Желтая карточкаМилья Луис
0:0
44' Не забитый пенальтиОярсабаль Микель
1:0
45' ГолОярсабаль Микель
Ход матча
5'
20'
44'
0:0
45'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Пачеко
Хон
12
Муньос
Айхен
21
Сильва
Давид
16
Гевара
Андер
23
Браис
Мендес
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Пачеко ХонЗащитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
- Вратарь
-
15 Рико ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
27 Конде ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Флорес Кике Санчес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Хетафе
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
60%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.8%
39.1%
26.1%
8 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.17
Среднее время на гол
76
77
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
1.17
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
76
82
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|9
|0.32
|Браис Мендес
|7
|0.25
|Кубо Такефуса
|5
|0.18
|Оярсабаль Микель
|3 (1)
|0.11
|Барренечеа Андер
|2
|0.07
|Мерино Микель
|1
|0.04
|Сильва Давид
|1
|0.04
|Субименди Мартин
|1
|0.04
|Субельдия Игор
|1
|0.04
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.04
|Фернандес Карлос
|1
|0.04
|Исак Александр
|1
|0.04
|Умар Садик
|1
|0.04
|Чо Мохамед-Али
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Унал Энес
|13 (4)
|0.46
|Майораль Борха
|6
|0.21
|Аленья Карлес
|2
|0.07
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.07
|Альварес Гастон
|2
|0.07
|Дамиан Суарес
|1
|0.04
|Иглесиас Хуан
|1
|0.04
|Дуарте Домингуш
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Дьене Даконам
|0
|0
|Мата Хайме
|0
|0
|Арамбарри Мауро
|0
|0
|Альдерете Омар
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субименди Мартин
|10
|0
|Мерино Микель
|5
|1
|Браис Мендес
|6
|0
|Ариц Элустондо
|4
|1
|Фернандес Карлос
|5
|0
|Субельдия Игор
|5
|0
|Сорлот Александр
|4
|0
|Ле Норман Робен
|4
|0
|Сильва Давид
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|3
|0
|Рико Диего
|3
|0
|Барренечеа Андер
|3
|0
|Горосабел Андони
|2
|0
|Кубо Такефуса
|2
|0
|Гевара Андер
|2
|0
|Наварро Роберто
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
|Каррикабуру Хон
|1
|0
|Марин Пабло
|1
|0
|Сола Алекс
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Домингуш
|9
|1
|Аленья Карлес
|9
|1
|Дьене Даконам
|7
|0
|Милья Луис
|5
|1
|Альварес Гастон
|5
|1
|Порту Кристиан
|4
|1
|Альдерете Омар
|5
|0
|Арамбарри Мауро
|3
|1
|Унал Энес
|4
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0
|Майораль Борха
|4
|0
|Анхилери Фабрисио
|2
|1
|Митрович Стефан
|3
|0
|Дамиан Суарес
|3
|0
|Мата Хайме
|3
|0
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|Иглесиас Хуан
|3
|0
|Альгобия Анхель
|3
|0
|Амави Жордан
|1
|1
|Кике Санчес Флорес
|2
|0
|Сория Давид
|1
|0
|Максимович Неманья
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Хетафе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
9
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Хетафе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
10
Волевые поражения
18
14
Реал Сосьедад
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
Хетафе
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
52% (14)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
22
23
Голы по времени матча
Забито
15
12
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
3
20%
1
8%
1-15
4
27%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Пропущено
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
3
25%
2
12%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
3
25%
3
18%
61-75
3
25%
3
18%
76-90
Забито
20
17
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
3
15%
3
18%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
1
5%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
4
27%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
35
29
21 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 10
7 Не забивали 9
6
17%
4
14%
1-15
9
26%
3
10%
16-30
6
17%
5
17%
31-45
7
20%
5
17%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
3
9%
10
34%
76-90
Пропущено
26
32
12 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 17
3
12%
6
19%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
6
19%
31-45
3
12%
6
19%
46-60
5
19%
6
19%
61-75
6
23%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Эльче 2:0 Реал Сосьедад - Рома 0:0 Мальорка - Реал Сосьедад 1:1
Рома - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Кадис 0:0 Валенсия - Реал Сосьедад 1:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Эспаньол - Реал Сосьедад 2:3 Реал Сосьедад - Вальядолид 0:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:1 Оланчо - Реал Сосьедад 1:1 Альмерия - Реал Сосьедад 0:2 Логроньес УД - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Депортиво Кория - Реал Сосьедад 0:5
Хетафе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Реал Хаэн - Хетафе 2:3 Хетафе - Севилья 2:0 Кадис - Хетафе 2:2
Хетафе - Жирона 3:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Хетафе - Валенсия 1:0 Хетафе - Райо Вальекано 1:1 Атлетико М - Хетафе 1:1 Хетафе - Бетис 0:1 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Эспаньол 1:2 Севилья - Хетафе 2:1 Леванте - Хетафе 3:2 Хетафе - Мальорка 2:0 Диосесано - Хетафе 0:2 Хетафе - Чивас Гвадалахара 0:1 Вальядолид - Хетафе 1:0 Сан-Роке Лепе - Хетафе 2:3 Альмерия - Хетафе 1:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Хетафе
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
7 раз 26%
2
7 раз 26%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
95
49
68
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
68
211
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
189
1017
819
324
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|Заявка
|27
|18
|5
|4
|57 - 21
|59
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|1:0 Заявка
|28
|15
|6
|7
|36 - 26
|51
|5.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|34 - 24
|44
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|0:1 Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 35
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|32 - 9
|31
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|1:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|0:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 19
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:0 Хетафе
Исход игры
Реал Сосьедад
85.1% (103)
Ничья
13.2% (16)
Хетафе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.04% (41)
Меньше
64.96% (76)
Обе команды забьют
Да
44.44% (52)
Нет
55.56% (65)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
31.4% (38)
1:0 Реал Сосьедад
30.6% (37)
2:0 Реал Сосьедад
20.7% (25)
1:1 Ничья
9.9% (12)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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