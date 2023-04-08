Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Хорошую попытку сделал Анхель Альгобиа. Удар в створ, но вратарь начеку

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Анхель Альгобиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Г О О О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

48' Хорошую попытку сделал Браис Мендес . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Порту Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сильва Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Игрок из команды Реал Сосьедад делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' СПАСЕНО - Оярсабаль Микель пробил пенальти, но Давид Сория отбивает!

43' После проверки VAR судья изменил решение - Реал Сосьедад пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Мерино Микель пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

41' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Матч возобновлен

36' Оярсабаль Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Оярсабаль Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Мунир Эль-Хаддади выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Милья Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Хон Пачеко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Хетафе

27' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хон Пачеко из команды Реал Сосьедад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Унал Энес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Кубо Такефуса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Браис Мендес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

16' Дьене Даконам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Браис Мендес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Муньос Айхен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Унал Энес нанес удар головой, но Алекс Ремиро спокойно отбил мяч.

6' Дамиан Суарес из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Дамиан Суарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Максимович Неманья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Ле Норман Робен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Мерино Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля