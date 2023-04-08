Начо с левого края выполнял прострельную передачу в штрафную соперника, однако этот прострельный пас был заблокирован, а мяч направился в аут, за пределы поля.

МОМЕНТИЩЕ! Винисиус слева ворвался в штрафную соперника. Нанес он выстрел в дальний от себя правый угол, и каким-то чудом мяч не юркнул в сетку! Едва-едва не закрутил мяч в ворота игрок "Реала"!

Получил Родриго мяч на правом фланге, попытался ткнуть мяч на ход Бензема, но защитник "Вильярреала" сыграл грамотно, выбив сферу за пределы поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАУ ТОРРЕС! 1:0! Давил, давил "Реал", и мяч в ворота соперника отправил! Винисиус с левого края выполнил передачу на Асенсио. Тот продлил полет мяча в штрафную, и сфера, угодив в Пау Торреса, влетела в сетку! Автогол!

И ведь не скажешь же, что "Реал" не наиграл на этот гол. Команда долгое время давила на ворота соперника и смогла отправить мяч в сетку. Чем ответит "субмарина"?

Парехо заработал для своей команды угловой удар. С левого края мяч прилетел прямо в руки голкиперу "Реала" Тибо Куртуа, уверенно сыгравшему в рамке.

МОМЕНТ! Бензема слева вышел на ворота Рейны. Нанес Карим удар по рамке соперника, но свою команду ценой собственного здоровья выручил футболист, сыграв в створе!

11' Алаба фолит в центре поля. Снова мяч отбирают защитники "Вильярреала" у своего соперника. Мне кажется, что такие отрезки только дробят игру.

9' На правом фланге получил удар по ногам Винисиус от соперника. Многовато нарушений на первых минутах встречи. "Вильярреал" действует как-то грубовато.

8' Сегодня немало в Мадриде фанатов пришло на стадионе, чтобы поболеть за свою команду. Уже совсем скоро в первом четвертьфинальном матче ЛЧ играть "Реалу" с "Челси". Ждать решающих матчей турнира остается недолго.

7' Себальос сейчас сфолил в центре поля, уложив соперника на газон. Судья останавливает матч. Фиксируется арбитром очередная остановка.

6' Родриго едва не сыграл на перехвате у штрафной "Вильярреала", который решил поперекатывать мяч на своей половине поля. Повезло, что мяч не достался мадридцам.

4' МОМЕНТ! Новый угловой разыгрывает "королевский клуб". Идет подача с правого края на Рюдигера, который пробивает в левый от себя угол, и мяч прилетает в руки голкиперу, а чуть позже уже определяет офсайд лайнсмен.

3' Идет вперед мадридская команда. Первый угловой на правом фланге зарабатывают хозяева. Асенсио выполняет навес в центр штрафной, и от головы защитника мяч снова за пределы поля уходит. На угловой.