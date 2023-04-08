Тур: 28. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Альберола Хавьер
1:0
Первый тайм: 18'
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Васкес
Лукас
21
Родриго
23
Манди
Аисса
39
Террац
Рамон
11
Чуквезе
Саму
21
Пино
Йереми
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
26 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
21 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гарсия КарлоПолузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Вильярреал
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
29 матчей
51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
2.36
1.73
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
21
15
Голов в среднем за матч
1.4
1.07
Среднее время на гол
64
84
Всего голов
54
41
Голов в среднем за матч
1.86
1.41
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
48
63
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|14 (5)
|0.52
|Винисиус Жуниор
|8
|0.3
|Вальверде Федерико
|7
|0.26
|Асенсио Марко
|6
|0.22
|Родриго
|5 (1)
|0.19
|Модрич Лука
|4 (1)
|0.15
|Милитао Эдер
|4
|0.15
|Васкес Лукас
|3
|0.11
|Кроос Тони
|2
|0.07
|Алаба Давид
|1
|0.04
|Родригес Альваро
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Тчуамени Орельен
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Начо Фернандес
|0
|0
|Себальос Дани
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|6 (1)
|0.22
|Моралес Луис
|6
|0.22
|Чуквезе Саму
|4
|0.15
|Баэна Алехандро
|4
|0.15
|Пино Йереми
|3
|0.11
|Джексон Николас
|3
|0.11
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.07
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.07
|Коклен Франсис
|1
|0.04
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.04
|Фойт Хуан
|1
|0.04
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|8
|0
|Модрич Лука
|6
|0
|Начо Фернандес
|5
|0
|Карвахаль Даниэль
|4
|0
|Себальос Дани
|4
|0
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Алаба Давид
|3
|0
|Милитао Эдер
|3
|0
|Кроос Тони
|1
|1
|Менди Ферлан
|2
|0
|Диас Мариано
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бензема Карим
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Асенсио Марко
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Тчуамени Орельен
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|11
|1
|Торрес Пау II
|9
|0
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|Морено Альберто
|5
|0
|Морено Херард
|4
|0
|Фойт Хуан
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Тригерос Мануэль
|2
|1
|Джексон Николас
|2
|1
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Рейна Пепе
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Моралес Луис
|2
|0
|Ло Чельсо Джовани
|2
|0
|Ману Морланес
|0
|1
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Чуквезе Саму
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Вильярреал
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
4
Реал Мадрид
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
21
19
Реал Мадрид
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Вильярреал
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
19% (5)
56% (15)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
24
23
Голы по времени матча
Забито
32
14
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
4
13%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
9
28%
1
7%
31-45
2
6%
2
14%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
9
28%
7
50%
76-90
Пропущено
9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
6
40%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
2
8%
6
32%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
7
37%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
57
33
27 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
9
16%
2
6%
1-15
5
9%
2
6%
16-30
13
23%
5
15%
31-45
4
7%
8
24%
46-60
9
16%
2
6%
61-75
17
30%
30%
14
42%
76-90
Пропущено
21
25
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 17
4
19%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
19%
9
36%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1
Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Вильярреал
Точный счет
1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
76
67
112
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
95
59
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
189
189
1215
918
324
423
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|27
|23
|2
|2
|53 - 9
|71
|2.
|0:0 Заявка
|28
|18
|6
|4
|57 - 21
|60
|3.
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|43 - 19
|54
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|37 - 26
|51
|5.
|0:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|34 - 24
|45
|6.
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|34 - 27
|45
|7.
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|38 - 29
|40
|8.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|24 - 28
|38
|9.
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|32 - 31
|37
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|36 - 39
|36
|11.
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|42 - 42
|34
|12.
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|22 - 27
|33
|13.
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 44
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|27 - 36
|30
|15.
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|21 - 40
|28
|16.
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|20 - 44
|28
|17.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|29 - 32
|27
|18.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|34 - 46
|27
|19.
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|32 - 47
|27
|20.
|Заявка
|28
|2
|7
|19
|20 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|27 - 2
|35
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|32 - 9
|32
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 11
|27
|4.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|19 - 10
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|17 - 12
|25
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|7.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 18
|23
|9.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|14 - 15
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 10
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 13
|21
|12.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 11
|21
|13.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|12 - 13
|20
|14.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|15.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 16
|20
|16.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 18
|19
|17.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|18.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 19
|18
|19.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 25
|13
|20.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|0
|2
|26 - 7
|36
|2.
|0:0 Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 12
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 8
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 15
|21
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
|7.
|0:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|8.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|9.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 13
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 26
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|14.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|17 - 23
|10
|16.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 21
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|8 - 31
|8
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|8 - 19
|6
|19.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 32
|6
|20.
|Заявка
|13
|0
|4
|9
|11 - 29
|4
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- — Вылет в Сегунду
|Барселона
|Левандовски Роберт
|17 (6)
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|14 (3)
|Хетафе
|Унал Энес
|13 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|12 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|12 (3)
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 11
|Севилья
|Кармона Хосе Анхель
|2 9
|Райо Вальекано
|Катена Алехандро
|1 10
|Севилья
|Акунья Маркос
|2 8
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
92.7% (127)
Ничья
4.4% (6)
Вильярреал
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.86% (73)
Меньше
38.14% (45)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
29.2% (40)
2:0 Реал Мадрид
24.1% (33)
3:1 Реал Мадрид
10.9% (15)
1:0 Реал Мадрид
8% (11)
3:0 Реал Мадрид
3.6% (5)
3:2 Реал Мадрид
2.9% (4)
4:0 Реал Мадрид
2.2% (3)
2:3 Вильярреал
1.5% (2)
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