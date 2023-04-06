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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Альберола Хавьер
Реал Мадрид
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 51
Реал Мадрид 94.1% (48)
X 2% (1)
Вильярреал 3.9% (2)
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Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вильярреал
6.35
4.74
6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Вильярреал

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

29 матчей

51.7%
34.5%
13.8%
15 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

КК
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

2.36
1.73

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

21
15

Голов в среднем за матч

1.4
1.07

Среднее время на гол

64
84

Всего голов

54
41

Голов в среднем за матч

1.86
1.41

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
13
Больше 45%
Меньше 55%
16
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 14 (5) 0.52
Винисиус Жуниор 8 0.3
Вальверде Федерико 7 0.26
Асенсио Марко 6 0.22
Родриго 5 (1) 0.19
Модрич Лука 4 (1) 0.15
Милитао Эдер 4 0.15
Васкес Лукас 3 0.11
Кроос Тони 2 0.07
Алаба Давид 1 0.04
Родригес Альваро 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Тчуамени Орельен 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Азар Эден 0 0
Начо Фернандес 0 0
Себальос Дани 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 6 (1) 0.22
Моралес Луис 6 0.22
Чуквезе Саму 4 0.15
Баэна Алехандро 4 0.15
Пино Йереми 3 0.11
Джексон Николас 3 0.11
Парехо Даниэль 2 (2) 0.07
Данджума Арно 2 (1) 0.07
Коклен Франсис 1 0.04
Ло Чельсо Джовани 1 0.04
Фойт Хуан 1 0.04
Педраса Альфонсо 0 0
Террац Рамон 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 8 0
Модрич Лука 6 0
Начо Фернандес 5 0
Карвахаль Даниэль 4 0
Себальос Дани 4 0
Камавинга Эдуардо 4 0
Алаба Давид 3 0
Милитао Эдер 3 0
Кроос Тони 1 1
Менди Ферлан 2 0
Диас Мариано 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Родриго 2 0
Бензема Карим 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Асенсио Марко 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 11 1
Торрес Пау II 9 0
Альбиоль Рауль 6 0
Морено Альберто 5 0
Морено Херард 4 0
Фойт Хуан 4 0
Пино Йереми 4 0
Тригерос Мануэль 2 1
Джексон Николас 2 1
Парехо Даниэль 3 0
Рейна Пепе 2 0
Коклен Франсис 2 0
Моралес Луис 2 0
Ло Чельсо Джовани 2 0
Ману Морланес 0 1
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Чуквезе Саму 1 0
Террац Рамон 1 0
Унаи Эмери 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Вильярреал
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
8% (1)
77% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
4
Реал Мадрид
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Вильярреал
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

21
19
Реал Мадрид
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
30% (8)
30% (8)
Вильярреал
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
19% (5)
56% (15)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

24
23

Голы по времени матча

Забито

32
14
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
4
13%
2
14%
1-15
3
9%
1
7%
16-30
9
28%
1
7%
31-45
2
6%
2
14%
46-60
5
16%
1
7%
61-75
9
28%
7
50%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
6
40%
31-45
2
22%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
20%
0
0%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
2
8%
6
32%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
8
32%
7
37%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
3
25%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

57
33
27 В 1-м тайме 9
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 10
3 Не забивали 10
9
16%
2
6%
1-15
5
9%
2
6%
16-30
13
23%
5
15%
31-45
4
7%
8
24%
46-60
9
16%
2
6%
61-75
17
30%
30%
14
42%
76-90

Пропущено

21
25
10 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 17
4
19%
3
12%
1-15
2
10%
3
12%
16-30
4
19%
9
36%
31-45
3
14%
4
16%
46-60
2
10%
6
24%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Барселона - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0
Реал Мадрид - Эспаньол 3:1 Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3
Вильярреал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вильярреал - Реал Сосьедад 2:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Вильярреал - Андерлехт 0:1 Вильярреал - Бетис 1:1
Андерлехт - Вильярреал 1:1 Альмерия - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хетафе 2:1 Мальорка - Вильярреал 4:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Эльче - Вильярреал 3:1 Вильярреал - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Жирона 1:0 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Сельта - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 2:1 Картахена - Вильярреал 1:5 Вильярреал - Валенсия 2:1 Гуйхуэло - Вильярреал 1:2 Наполи - Вильярреал 2:3 Астон Вилла - Вильярреал 0:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вильярреал

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
5 раз 19%
0
3 раза 11%
4
3 раза 11%
6
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
4
1.5
7
6
6
7
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
5
9
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
18
9
18
9
1.5
12
15
9
18
2.5
3
24
4
23
3.5
1
26
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 27 23 2 2 53 - 9 71
2.
Реал Мадрид
 Заявка 27 18 5 4 57 - 21 59
3.
Атлетико М
 Заявка 27 16 6 5 43 - 19 54
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 27 14 6 7 35 - 26 48
5.
Бетис
 Заявка 27 13 6 8 34 - 27 45
6.
Вильярреал
 Заявка 27 13 5 9 34 - 24 44
7.
Атлетик Б
 Заявка 27 10 7 10 36 - 28 37
8.
Райо Вальекано
 Заявка 27 9 10 8 32 - 31 37
9.
Сельта
 Заявка 27 9 8 10 34 - 37 35
10.
Осасуна
 Заявка 27 9 8 10 22 - 27 35
11.
Жирона
 Заявка 27 9 7 11 42 - 42 34
12.
Мальорка
 Заявка 27 9 6 12 22 - 27 33
13.
Севилья
 Заявка 27 8 7 12 31 - 42 31
14.
Хетафе
 Заявка 27 7 9 11 27 - 34 30
15.
Кадис
 Заявка 27 6 10 11 21 - 40 28
16.
Вальядолид
 Заявка 27 8 4 15 20 - 44 28
17.
Валенсия
 Заявка 27 7 6 14 29 - 32 27
18.
Эспаньол
 Заявка 27 6 9 12 33 - 44 27
19.
Альмерия
 Заявка 27 7 6 14 32 - 47 27
20.
Эльче
 Заявка 27 2 7 18 19 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 2 0 27 - 2 35
2.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 4 0 32 - 9 31
3.
Атлетико М
 Заявка 14 8 3 3 26 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 13 8 2 3 19 - 10 26
5.
Бетис
 Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
6.
Жирона
 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
7.
Альмерия
 Заявка 14 7 2 5 21 - 18 23
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 6 4 3 15 - 12 22
9.
Мальорка
 Заявка 14 6 4 4 13 - 10 22
10.
Валенсия
 Заявка 14 6 3 5 21 - 13 21
11.
Атлетик Б
 Заявка 14 6 3 5 18 - 11 21
12.
Райо Вальекано
 Заявка 13 5 5 3 18 - 14 20
13.
Сельта
 Заявка 14 5 5 4 21 - 16 20
14.
Вальядолид
 Заявка 13 6 2 5 12 - 13 20
15.
Осасуна
 Заявка 13 6 1 6 12 - 14 19
16.
Хетафе
 Заявка 14 5 4 5 16 - 16 19
17.
Севилья
 Заявка 13 5 3 5 16 - 16 18
18.
Кадис
 Заявка 14 4 6 4 14 - 19 18
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
20.
Эльче
 Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 14 12 0 2 26 - 7 36
2.
Реал Мадрид
 Заявка 14 9 1 4 25 - 12 28
3.
Атлетико М
 Заявка 13 8 3 2 17 - 8 27
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
5.
Бетис
 Заявка 14 6 3 5 15 - 15 21
6.
Вильярреал
 Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
7.
Райо Вальекано
 Заявка 14 4 5 5 14 - 17 17
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 4 4 5 18 - 17 16
9.
Осасуна
 Заявка 14 3 7 4 10 - 13 16
10.
Сельта
 Заявка 13 4 3 6 13 - 21 15
11.
Эспаньол
 Заявка 14 3 5 6 16 - 21 14
12.
Севилья
 Заявка 14 3 4 7 15 - 26 13
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
14.
Хетафе
 Заявка 13 2 5 6 11 - 18 11
15.
Жирона
 Заявка 13 2 4 7 17 - 23 10
16.
Кадис
 Заявка 13 2 4 7 7 - 21 10
17.
Вальядолид
 Заявка 14 2 2 10 8 - 31 8
18.
Валенсия
 Заявка 13 1 3 9 8 - 19 6
19.
Эльче
 Заявка 13 1 3 9 8 - 30 6
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 4 9 11 - 29 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 17 (6)
Реал Мадрид Бензема Карим 14 (3)
Хетафе Унал Энес 13 (3)
Сельта Аспас Яго 12 (3)
Бетис Иглесиас Борха 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Баэна Алехандро 1 11
Севилья Кармона Хосе Анхель 2 9
Райо Вальекано Катена Алехандро 1 10
Хетафе Дуарте Домингуш 1 9
Хетафе Аленья Карлес 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 апреля 2023, осталось 1 день 22 часа 21 минуту.

    Главный судья: Альберола Хавьер

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.4% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Реал Мадрид 94.1% (48)
    X 2% (1)
    Вильярреал 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Вильярреал
    6.35
    4.74
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал

    Исход игры
    Реал Мадрид
    94.1% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Вильярреал
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.22% (30)
    Меньше
    38.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.1% (27)
    Нет
    44.9% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    29.4% (15)
    2:1 Реал Мадрид
    27.5% (14)
    3:1 Реал Мадрид
    13.7% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    7.8% (4)
    3:2 Реал Мадрид
    3.9% (2)
    3:0 Реал Мадрид
    3.9% (2)
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    Реал Мадрид
    Вильярреал
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