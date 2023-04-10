Тур: 2.
0:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
24
Рафаэль
Йорк
11
Ринг
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraНападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
24 Рафаэль ЙоркНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
37 Torre Rafael
-
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ринг ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
-
28 Victor Blixt
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Гефле
Хельсинборг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 14 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
8.3%
58.4%
8 побед 2 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
1.09
Среднее время на гол
53
82
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
2.36
1.38
Среднее время на гол
38
65
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
2
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
45
72
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1
Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0 Форвард - Гефле 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Кальмар - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0