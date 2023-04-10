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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Гефле
0:0
Второй тайм: 53'
Хельсинборг
0'
41' Желтая карточка
Аспгрен Кристоффер

Ход матча

13'
 
Хеллман Эмиль
Виделль Каспер
32'
Sebastian Friman
Рафаэль Йорк
 
39'
 
Victor Blixt
Рогне Томас
41'
Аспгрен Кристоффер
 
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Хельсинборг
3.35
3.35
3.85
Все Коэффициенты
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
12
Эдквист
Адриан
6
Лундин
Оскар
8
Лундин
Антон
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
24
Рафаэль
Йорк
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
16
Ervin
Gigovac
10
Йенссон
Расмус
15
Amin
Al-Hamawi
11
Ринг
Эрик
Гефле
3-4-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Хельсинборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 14 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
8 побед 2 ничьи 14 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
А
2:3
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
5:1
КШ
3:1
А
2:2
А
1:4
А
2:0
А
3:0
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
1.09

Среднее время на гол

53
82

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
1.38

Среднее время на гол

38
65

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

45
72

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1
Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0 Форвард - Гефле 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Кальмар - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Гефле
Ничья
Хельсинборг
3.35
3.35
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гефле 0:0 Хельсинборг онлайн

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