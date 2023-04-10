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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Гефле
1:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
41' Желтая карточка
Аспгрен Кристоффер
61' Желтая карточка
Ройсхенберг Мартин
72' Желтая карточка
Лундин Антон
73' Желтая карточка
Victor Blixt
1:0
80' Гол
Antonio Yakoub
86' Желтая карточка
Эдквист Адриан
90'+7
13
Уоллиндер
Робин
16
Kevin
Persson
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
19
Аспгрен
Кристоффер
12
Эдквист
Адриан
6
Лундин
Оскар
8
Лундин
Антон
44
Iu
Ranera
11
Энглунд
Лео
24
Рафаэль
Йорк
1
Йоэльссон
Калле
5
Хольст
Фредерик
3
Виделль
Каспер
4
Рогне
Томас
22
Simon
Bengtsson
27
Benjamin
Acquah
25
Хелльборг
Адам
16
Ervin
Gigovac
10
Йенссон
Расмус
15
Amin
Al-Hamawi
11
Ринг
Эрик
Гефле
3-4-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Гефле
Хельсинборг

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 14 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
8.3%
58.4%
8 побед 2 ничьи 14 побед

История матчей

С
3:0
С
1:1
С
2:1
С
1:1
А
2:3
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:2
А
5:1
КШ
3:1
А
2:2
А
1:4
А
2:0
А
3:0
А
3:1
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
1.09

Среднее время на гол

53
82

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

2.36
1.38

Среднее время на гол

38
65

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

45
72

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Треллеборг - Гефле 0:1 Гефле - Юргорден 0:0 Гефле - Васалунд 2:3 Гефле - Hudiksvall 2:1
Гефле - Сандвикен Берген 1:1 Гефле - Сандвикенс АЙК 2:1 Гефле - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сундсвалль - Гефле 1:1 Гефле - Браге 2:1 Гефле - Васалунд 1:1 Мутала - Гефле 5:1 Гефле - Умео 1:0 Соллентуна - Гефле 0:1 Гефле - Эребру Сюрианска 2:0 Фрей - Гефле 3:3 Гефле - Карлштад 3:1 Питео - Гефле 1:4 Ханинге - Гефле 0:2 Гефле - Сильвия 6:0 Форвард - Гефле 1:3
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Хельсинборг - Эстер 0:1 Хельсинборг - АИК 0:3 Хельсинборг - Кальмар 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Кальмар - Хельсинборг 4:1 Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Онсала - Хельсинборг 0:5 Хельсингор - Хельсинборг 0:1 Йёнчёпинг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Ангелхолм - Хельсинборг 2:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:3 Ramloesa Soedra - Хельсинборг 0:9 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 АИК - Хельсинборг 2:0 Кальмар - Хельсинборг 2:0
  • 75'
    Лундин Антон уходит с поля. Antonio Yakoub выходит вместо него
  • 75'
    Iu Ranera уходит с поля. Oskar Karlsson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Victor Blixt получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    72'
    Лундин Антон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    61'
    Ройсхенберг Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Аспгрен Кристоффер получил желтую карточку от судьи
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