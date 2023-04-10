Тур: 27. Стадион: Корнаредо. Зрители: 4882
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаХайдари Альбиан
1:0
22' ГолШтеффен Ренато
61' Желтая карточкаГёртлер Лукас
63' Желтая карточкаШтеффен Ренато
85' Желтая карточкаФалльци Альберт
90' Желтая карточкаКинтилья Хорди
90' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
1:1
90' ПенальтиАколо Чадрак
90'+7
Ход матча
13'
22'
61'
63'
85'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 9
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
423 Количество передач 397
-
53 Владение мячом, % 47
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
27
Бабич
Борис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Думбия УсманЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Лугано
Санкт-Галлен
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
37 матчей
48.6%
16.2%
35.2%
18 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
22
Голов в среднем за матч
2.05
1.22
Среднее время на гол
43
73
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.39
1.42
Среднее время на гол
64
63
Всего голов
64
49
Голов в среднем за матч
1.73
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
52
67
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|13 (4)
|0.48
|Штеффен Ренато
|4
|0.15
|Алиседа Игнасио
|4
|0.15
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0.11
|Саббатини Хонатан
|3
|0.11
|Циглер Рето
|2
|0.07
|Думбия Усман
|2
|0.07
|Бабич Борис
|2
|0.07
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Маю Хишам
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.04
|Бислими Уран
|1
|0.04
|Махмуд Хадж
|1
|0.04
|Мацек Роман
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|9 (3)
|0.33
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.3
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.26
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.22
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.11
|Стильхарт Базиль
|3
|0.11
|Карлен Грегори
|3
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Шмидт Исаак
|2
|0.07
|Гиндо Дауда
|1
|0.04
|Christian Witzig
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.04
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|8
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Маю Хишам
|3
|1
|Штеффен Ренато
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Саббатини Хонатан
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Махмуд Хадж
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Циглер Рето
|1
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|1
|Шмидт Исаак
|5
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Matej Maglica
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|2
|Гийемено Джереми
|4
|0
|Латте Лат Эммануэль
|4
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Даяку Леон
|2
|1
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Санкт-Галлен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
13
13
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
17
22
Лугано
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
30
35
Голы по времени матча
Забито
22
27
14 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
18%
5
19%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
7
32%
8
30%
30%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
3
11%
76-90
Пропущено
18
24
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
7
29%
29%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
10%
5
22%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
9
45%
3
13%
76-90
Пропущено
19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
5
26%
1
7%
1-15
3
16%
4
29%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
1
5%
1
7%
76-90
Забито
42
50
24 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
6
14%
10
20%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
12
29%
13
26%
31-45
0
0%
11
22%
46-60
5
12%
4
8%
61-75
13
31%
6
12%
76-90
Пропущено
37
38
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
5
14%
8
21%
1-15
7
19%
8
21%
16-30
6
16%
4
11%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
8
22%
6
16%
61-75
7
19%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1
Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0 Лугано - Винтертур 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Арбедо - Санкт-Галлен 0:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1
Результаты матчей
Лугано
Санкт-Галлен
Точный счет
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лугано
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
85
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
58
68
211
410
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
252
Больше Меньше
234
1116
1413
324
621
126
324
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|14 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 8
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 8