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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4882
Лугано
1:1
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
13' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
1:0
22' Гол
Штеффен Ренато
61' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
63' Желтая карточка
Штеффен Ренато
85' Желтая карточка
Фалльци Альберт
90' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
90' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
1:1
90' Пенальти
Аколо Чадрак
90'+7

Ход матча

13'
Хайдари Альбиан
 
22'
Штеффен Ренато
(Алиседа Игнасио)
1:0
36'
 
Фалльци Альберт
Matej Maglica
46'
 
Жеббель Виллем
Карлен Грегори
55'
Бислими Уран
Бабич Борис
 
59'
Фаччинетти Микаэль
Валенсуэла Мильтон
 
59'
Боттани Маттиа
Эспиноса Джон
 
61'
 
Гёртлер Лукас
63'
Штеффен Ренато
 
73'
 
Аколо Чадрак
Гийемено Джереми
74'
 
Кройхи Алессандро
Patrick Sutter
79'
Эль-Амин Амура Мохамед
Алиседа Игнасио
 
82'
 
Noha Ndombasi
Christian Witzig
85'
 
Фалльци Альберт
90'
 
Кинтилья Хорди
90'
Фаччинетти Микаэль
 
90'
1:1
Аколо Чадрак

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 9
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 423 Количество передач 397
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Саипи
Амир
20
Думбия
Усман
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
6
Эспиноса
Джон
23
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
77
Мацек
Роман
31
Алиседа
Игнасио
11
Штеффен
Ренато
27
Бабич
Борис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
23
Карлен
Грегори
9
Гийемено
Джереми
22
Латте
Лат
Эммануэль
Лугано
3-4-1-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Санкт-Галлен

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.2%
36.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

37 матчей

48.6%
16.2%
35.2%
18 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.5%
27%
32.5%
15 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

43.2%
27%
29.8%
16 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
2:3
К
4:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
3:3
С
3:1
С
1:3
С
3:2
С
1:0
С
0:2
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
0:2
С
0:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
3:3
С
3:1
С
2:0
КШ
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:0
ТМС
1:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.05
1.22

Среднее время на гол

43
73

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.39
1.42

Среднее время на гол

64
63

Всего голов

64
49

Голов в среднем за матч

1.73
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
67

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 13 (4) 0.48
Штеффен Ренато 4 0.15
Алиседа Игнасио 4 0.15
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0.11
Саббатини Хонатан 3 0.11
Циглер Рето 2 0.07
Думбия Усман 2 0.07
Бабич Борис 2 0.07
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Боттани Маттиа 1 0.04
Маю Хишам 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Де Кейрос Ноа 1 0.04
Бислими Уран 1 0.04
Махмуд Хадж 1 0.04
Мацек Роман 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 9 (3) 0.33
Латте Лат Эммануэль 8 0.3
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.26
Аколо Чадрак 6 (1) 0.22
Фон Моос Юлиан 3 0.11
Стильхарт Базиль 3 0.11
Карлен Грегори 3 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.11
Шмидт Исаак 2 0.07
Гиндо Дауда 1 0.04
Christian Witzig 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Matej Maglica 1 (1) 0.04
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 8 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Маю Хишам 3 1
Штеффен Ренато 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Саббатини Хонатан 3 0
Думбия Усман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Махмуд Хадж 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Циглер Рето 1 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Мацек Роман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 1
Шмидт Исаак 5 2
Кинтилья Хорди 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Matej Maglica 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Ати-Зиги Лоуренс 1 2
Гийемено Джереми 4 0
Латте Лат Эммануэль 4 0
Christian Witzig 4 0
Даяку Леон 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0

Результаты матчей

Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Санкт-Галлен
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

13
13
Лугано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Санкт-Галлен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

17
22
Лугано
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Санкт-Галлен
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
41% (11)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
48% (13)
37% (10)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

30
35

Голы по времени матча

Забито

22
27
14 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
18%
5
19%
1-15
3
14%
3
11%
16-30
7
32%
8
30%
30%
31-45
0
0%
6
22%
46-60
4
18%
2
7%
61-75
4
18%
3
11%
76-90

Пропущено

18
24
7 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
0
0%
7
29%
29%
1-15
4
22%
4
17%
16-30
3
17%
2
8%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
6
33%
4
17%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
2
10%
5
22%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
5
25%
5
22%
31-45
0
0%
5
22%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
9
45%
3
13%
76-90

Пропущено

19
14
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
5
26%
1
7%
1-15
3
16%
4
29%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
2
11%
4
29%
46-60
5
26%
2
14%
61-75
1
5%
1
7%
76-90

Забито

42
50
24 В 1-м тайме 29
18 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
6
14%
10
20%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
12
29%
13
26%
31-45
0
0%
11
22%
46-60
5
12%
4
8%
61-75
13
31%
6
12%
76-90

Пропущено

37
38
18 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 23
5
14%
8
21%
1-15
7
19%
8
21%
16-30
6
16%
4
11%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
8
22%
6
16%
61-75
7
19%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1
Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Фиорентина - Лугано 6:1 Лугано - Фрайбург-2 3:0 Лугано - Монца 1:0 Лугано - Винтертур 3:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Санкт-Галлен 1:1
Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Арбедо - Санкт-Галлен 0:5 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1

Результаты матчей

Лугано
Санкт-Галлен

Точный счет

1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
2
5 раз 36%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
1:0
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 52%
2
8 раз 30%
0
2 раза 7%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лугано
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
1.5
Больше Меньше
8
5
1
13
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
6
8
2
11
2.5
4
10
1
12
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
23
4
11
16
1.5
14
13
3
24
2.5
6
21
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 26 15 9 2 60 - 19 54
2.
Серветт
 27 9 13 5 34 - 34 40
3.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
4.
Лугано
 27 9 9 9 40 - 39 36
5.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
6.
Грасcхоппер
 26 9 7 10 40 - 42 34
7.
Люцерн
 26 8 9 9 37 - 37 33
8.
Цюрих
 27 6 12 9 28 - 40 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 26 6 8 12 22 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 10 3 0 38 - 7 33
2.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 13 5 4 4 12 - 21 19
8.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
2.
Люцерн
 13 5 4 4 21 - 19 19
3.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 13 2 5 6 16 - 22 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 14 (4)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 8
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Лугано 1:1 Санкт-Галлен онлайн

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