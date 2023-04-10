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  3. Норвегия: Типпелиген
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 15104 Главный судья: Эскас Эспен
Русенборг
1:0
Конец матча
Викинг
0'
45' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
45' Желтая карточка
Ингасон Кристаль-Мани
45' Желтая карточка
Паттинама Шейн
1:0
58' Гол
Перейра Адриан
66' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
66' Желтая карточка
Трипич Златко
70' Желтая карточка
Djibril Diop
77' Вторая желтая карточка
Паттинама Шейн
80' Желтая карточка
Хенриксен Маркус
89' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
90'+7
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
15
Samuel
Rogers
23
Йенссен
Ульрик
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
18
Morten
Bjoerlo
7
Хенриксен
Маркус
19
Перейра
Адриан
17
Торвальдссон
Исак
80
Ингасон
Кристаль-Мани
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Djibril
Diop
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Русенборг
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Викинг

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

37 матчей

51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.2%
40.5%
16.3%
16 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:0
Т
4:1
Т
1:1
К
3:1
Т
2:1
Т
5:0
Т
3:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
0:2
Т
4:0
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:4
ТМК
4:2
Т
1:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
0:0
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
4:1
ТМС
4:0
Т
3:2
Т
0:0
ТМС
3:2
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:0
ТМС
1:5
Т
0:1
Т
2:0
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.73
1.23

Среднее время на гол

32
73

Всего голов

29
10

Голов в среднем за матч

1.32
0.67

Среднее время на гол

68
135

Всего голов

70
37

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34

Среднее время на гол

47
90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0
Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0
Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      50'
      Shayne Pattynama получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      49'
      Ингасон Кристаль-Мани получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      48'
      Isak Snaer Thorvaldsson получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Русенборг 1:0 Викинг онлайн

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