Тур: 1. Стадион: Леркендаль. Зрители: 15104 Главный судья: Эскас Эспен
0'
45' Желтая карточкаТорвальдссон Исак
45' Желтая карточкаИнгасон Кристаль-Мани
45' Желтая карточкаПаттинама Шейн
1:0
58' ГолПерейра Адриан
66' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
66' Желтая карточкаТрипич Златко
70' Желтая карточкаDjibril Diop
77' Вторая желтая карточкаПаттинама Шейн
80' Желтая карточкаХенриксен Маркус
89' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
90'+7
Ход матча
45'
58'
1:0
66'
70'
77'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоПолузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Садику АгонНападающий
-
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Русенборг
Викинг
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
16 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
37 матчей
51.4%
29.7%
18.9%
19 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.2%
40.5%
16.3%
16 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.2%
35.1%
21.7%
16 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
27
Голов в среднем за матч
2.73
1.23
Среднее время на гол
32
73
Всего голов
29
10
Голов в среднем за матч
1.32
0.67
Среднее время на гол
68
135
Всего голов
70
37
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
14
Больше 38%
Меньше 62%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
Среднее время на гол
47
90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0
Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Русенборг - Стабек 1:1 Русенборг - Левангер 2:0 Русенборг - Тромсё 1:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Дьерв - Русенборг 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 3:2 Мольде - Русенборг 2:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Русенборг - Волеренга 3:0 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Русенборг - Ранхейм 2:1 Русенборг - Лиллестрём 3:1 Хёугесунн - Русенборг 2:1
Викинг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0
Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4 Дьерв - Викинг 2:2 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Викинг - Лиллестрём 0:3