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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Хёдд
0:0
Второй тайм: 65'
Рёуфосс
0'
31' Желтая карточка
Peder Neersveen
45' Желтая карточка
Adrian Olsen Teigen
47' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm

Ход матча

31'
Peder Neersveen
 
45'
 
Adrian Olsen Teigen
46'
Isak Gabriel Skotheim
Robin Hjelmeseth
 
47'
Marius Svanberg Alm
 
Лучшие коэффициенты
Хёдд
Ничья
Рёуфосс
3.35
3.71
3.60
Все Коэффициенты
1
Ole-Monrad
Alme
21
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
4
Peder
Neersveen
32
Sander
Sundnes
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
11
Torbjoern
Kallevaag
24
Erlend
Hellevik
Larsen
9
Скривен
Альфред
7
Robin
Hjelmeseth
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
25
Erik
Froeysa
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Adrian
Olsen
Teigen
4
Sivert
Westerlund
21
Magnus
Fagernes
9
Хельмерсен
Андреас
Хёдд
3-5-2
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Хёдд
Рёуфосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2
Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3 Хёдд - Берум 0:0 Альта - Хёдд 1:1
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2
Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0 Гроруд - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Marius Svanberg Alm получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Robin Hjelmeseth уходит с поля. Isak Gabriel Skotheim выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Adrian Olsen Teigen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Peder Nersveen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хёдд
Ничья
Рёуфосс
3.35
3.71
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хёдд 0:0 Рёуфосс онлайн

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