Тур: 1. Стадион: Hoeddvoll Stadion.
0'
31' Желтая карточкаPeder Neersveen
45' Желтая карточкаAdrian Olsen Teigen
47' Желтая карточкаMarius Svanberg Alm
1:0
70' Гол в свои воротаSivert Westerlund
90'+8
Ход матча
31'
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
19 Mirza Mulac
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
27 Simen Hagboe
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Хёдд
Рёуфосс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Результаты последних матчей
Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2
Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3 Хёдд - Берум 0:0 Альта - Хёдд 1:1
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2
Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0 Гроруд - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:2