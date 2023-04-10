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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Хёдд
1:0
Конец матча
Рёуфосс
0'
31' Желтая карточка
Peder Neersveen
45' Желтая карточка
Adrian Olsen Teigen
47' Желтая карточка
Marius Svanberg Alm
1:0
70' Гол в свои ворота
Sivert Westerlund
90'+8
1
Ole-Monrad
Alme
21
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
4
Peder
Neersveen
32
Sander
Sundnes
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
11
Torbjoern
Kallevaag
24
Erlend
Hellevik
Larsen
9
Скривен
Альфред
7
Robin
Hjelmeseth
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
25
Erik
Froeysa
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Haakon
Butli
Hammer
22
Adrian
Olsen
Teigen
4
Sivert
Westerlund
21
Magnus
Fagernes
9
Хельмерсен
Андреас
Хёдд
3-5-2
Рёуфосс
3-5-2

История личных встреч

Хёдд
Рёуфосс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Хёдд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2
Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3 Хёдд - Берум 0:0 Альта - Хёдд 1:1
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2
Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0 Гроруд - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:2
  • Желтая карточка
    47'
    Marius Svanberg Alm получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Robin Hjelmeseth уходит с поля. Isak Gabriel Skotheim выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Adrian Olsen Teigen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Peder Nersveen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хёдд 1:0 Рёуфосс онлайн

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