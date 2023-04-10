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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Варберг БоИС
0:0
Второй тайм: 67'
Эльфсборг
0'
39' Желтая карточка
Eliton Junior
63' Желтая карточка
Линднер Йоаким

Ход матча

39'
Eliton Junior
 
59'
 
Ондрейка Якоб
Бернхардссон Александер
63'
Линднер Йоаким
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Эльфсборг
6.60
4.90
3.80
Все Коэффициенты
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
12
Vilmer
Roennberg
20
Сильверхолт
Оливер
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
5
Vinicius
Nogueira
10
Лушаку
Исмет
17
Аль-Хамлави
Ассад
11
Eliton
Junior
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Варберг БоИС
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Эльфсборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:3
А
4:1
А
0:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
0:0
А
3:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
63

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1
Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    63'
    Линднер Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Бернхардссон Александер уходит с поля. Jacob Ondrejka выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Eliton Junior получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варберг БоИС
Ничья
Эльфсборг
6.60
4.90
3.80
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