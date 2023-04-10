Тур: 2. Стадион: Varberg Energi Arena.
0:0
Второй тайм: 67'
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
10
Лушаку
Исмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушаку ИсметНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Leo Jansson
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-
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-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Варберг БоИС
Эльфсборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
63
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1
Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2