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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 3000
Варберг БоИС
0:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
39' Желтая карточка
Eliton Junior
63' Желтая карточка
Линднер Йоаким
74' Желтая карточка
Vinicius Nogueira
90' Желтая карточка
Ле Ру Люк
90'+4

Ход матча

39'
Eliton Junior
 
59'
 
Ондрейка Якоб
Бернхардссон Александер
63'
Линднер Йоаким
 
69'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
70'
Альфонси Оливер
Транберг Робин
 
70'
Карлссон Виктор
Лушаку Исмет
 
74'
Vinicius Nogueira
 
82'
Yassine El Ouatki
Vilmer Roennberg
 
82'
Oemuer Pektas
Аль-Хамлави Ассад
 
88'
 
Лав Джек Купер
Оккельс Йеппе
88'
 
Besfort Zeneli
Michael Baidoo
90'
Ле Ру Люк
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 9
  • 4 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 265 Количество передач 484
  • 35 Владение мячом, % 65
1
Ольссон
Давид
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
12
Vilmer
Roennberg
20
Сильверхолт
Оливер
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
5
Vinicius
Nogueira
10
Лушаку
Исмет
17
Аль-Хамлави
Ассад
11
Eliton
Junior
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
Варберг БоИС
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Варберг БоИС
Эльфсборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

А
0:3
А
4:1
А
0:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
0:0
А
3:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
63

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Варберг БоИС - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
АИК - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вестерос 0:2 Варберг БоИС - Эстерсунд 1:0 Астрио - Варберг БоИС 0:2 Варберг БоИС - Варбергс 1:2 Варберг БоИС - Твакер 1:2 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Хельсинборг - Варберг БоИС 1:3 Хаммарбю - Варберг БоИС 5:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1
Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Сириус 3:0 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 Эльфсборг - Мальмё 3:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Eliton Junior получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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