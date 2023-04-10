Тур: 2.
Ход матча
15
Эдлунд
Олле
10
Jaheem
Burke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Jaheem BurkeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Троне ФилипНападающий
-
-
31 Max Larsson
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
28 Erion Sadiku
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Вестерос
Эргрюте
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Тотал матчей
2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
65
Результаты последних матчей
Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2
Варберг БоИС - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1
Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1