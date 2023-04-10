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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Вестерос
0:0
Второй тайм: 70'
Эргрюте
0'
29' Желтая карточка
Свенссон Уильям
37' Желтая карточка
Полсон Дэниел

Ход матча

29'
 
Свенссон Уильям
37'
 
Полсон Дэниел
69'
 
Johannes Selven
Нюх Мубаарак
69'
 
Дротт Джонатан
Дальквист Хампус
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эргрюте
2.40
3.74
5.70
Все Коэффициенты
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
15
Эдлунд
Олле
8
Daniel
Ask
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
15
Дальквист
Исак
14
Полсон
Дэниел
23
Hady
Saleh
Karim
17
Дальквист
Хампус
11
Noah
Christoffersson
21
Нюх
Мубаарак
Вестерос
3-4-3
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Эргрюте

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
65

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2
Варберг БоИС - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1
Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1
  • Второй тайм
  • 69'
    Дальквист Хампус уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 69'
    Нюх Мубаарак уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Полсон Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Свенссон Уильям получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Эргрюте
2.40
3.74
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вестерос 0:0 Эргрюте онлайн

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