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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Вестерос
0:0
Конец матча
Эргрюте
0'
29' Желтая карточка
Свенссон Уильям
37' Желтая карточка
Полсон Дэниел
77' Желтая карточка
Дротт Джонатан
78' Желтая карточка
Эдлунд Олле
90'+7
1
Фагерстрём
Антон
2
Herman
Magnusson
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
15
Эдлунд
Олле
8
Daniel
Ask
22
Patric
Aaslund
6
Йоханссон
Саймон
16
Anders
Hellblom
10
Jaheem
Burke
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
15
Дальквист
Исак
14
Полсон
Дэниел
23
Hady
Saleh
Karim
17
Дальквист
Хампус
11
Noah
Christoffersson
21
Нюх
Мубаарак
Вестерос
3-4-3
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Вестерос
Эргрюте

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:3
С
2:1
С
2:0
С
0:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
65

Результаты последних матчей

Вестерос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Браге - Вестерос 1:2 Вестерос - Сандвикен Берген 5:2 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 1:2 Вестерос - Эстерсунд 2:2
Варберг БоИС - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Васалунд - Вестерос 2:1 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 АИК - Вестерос 1:1 Вестерос - Сирианска Эскильстуна 2:0 Браге - Вестерос 0:2 Вестерос - Далкурд 4:1 Ландскруна - Вестерос 1:0 Вестерос - Норрбю 3:2 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Эребру - Вестерос 5:2 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Эстерсунд - Вестерос 2:2 Карлштад - Вестерос 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1
Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Полсон Дэниел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Свенссон Уильям получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерос 0:0 Эргрюте онлайн

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