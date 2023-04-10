Тур: 1. Стадион: Consto Arena.
0'
28' Желтая карточкаТокстад Кристоффер
53' Желтая карточкаSander Eng Strand
53' Желтая карточкаОвенстад Мартин
Ход матча
23
Янсен
Квинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
14 Keerat Singh
-
Главный тренер: Kevin Nicol
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Lars Kilen
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
История личных встреч
Мьёндален
Осане
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
2.25
Среднее время на гол
51
40
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
65
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0
Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4
Осане
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1
Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1 Скейд - Осане 2:0 Осане - Фредрикстад 4:3