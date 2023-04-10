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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Мьёндален
0:0
Конец матча
Осане
0'
27' Желтая карточка
Токстад Кристоффер
52' Желтая карточка
Овенстад Мартин
52' Желтая карточка
Sander Eng Strand
90' Желтая карточка
Ольсен Мейнхард
90' Желтая карточка
Sindre Austevoll
90'+10
1
Thomas
Kinn
11
Ольсен
Мейнхард
23
Янсен
Квинт
4
Хансен
Адриан
Александер
5
Эверби
Сиверт
7
Овенстад
Мартин
8
Свеен
Оле
10
Скистад
Эрик
Ставас
27
Токстад
Кристоффер
20
Kristian
Lien
17
Brinder
Singh
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
8
Emil
Sildnes
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
7
Mats
Selmer
Thornes
15
Sander
Eng
Strand
28
Mame
Mor
Ndiaye
20
Stian
Nygaard
I
Мьёндален
4-3-3
Осане
3-5-2

История личных встреч

Мьёндален
Осане

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
1:4
ПД
2:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
2.25

Среднее время на гол

51
40

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0
Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Согндаль 0:4
Осане
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1
Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1 Скейд - Осане 2:0 Осане - Фредрикстад 4:3
  • 68'
    Mats Selmer Thornes уходит с поля. Didrik Fredriksen выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Sander Eng Strand получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Овенстад Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    27'
    Токстад Кристоффер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 0:0 Осане онлайн

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