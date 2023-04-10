Тур: 1. Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr.
0'
26' Желтая карточкаRuben Kristensen Alte
27' Желтая карточкаLucas Larade
0:1
32' ГолСолли Сиверт
0:2
43' ГолСолли Сиверт
Ход матча
27'
32'
0:1
43'
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Педру СамуэлНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Дьерв
Ранхейм
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2.4
2
Среднее время на гол
37
45
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0
Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2
Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2
Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0 Ранхейм - Осане 3:3 Гроруд - Ранхейм 2:1 Бранн - Ранхейм 5:0