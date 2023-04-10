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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Дьерв
0:2
Второй тайм: 69'
Ранхейм
0'
26' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
27' Желтая карточка
Lucas Larade
0:1
32' Гол
Солли Сиверт
0:2
43' Гол
Солли Сиверт
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
18
Andre
Rosmer
Richstad
19
Iman
Mafi
14
Вильсон
Петер
8
Угланн
Микаэль
92
Френдеруп
Никлас
23
Henrik
Kristiansen
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
4
Sondre
Klingen
Langaas
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
11
Солли
Сиверт
20
Kristoffer
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
Дьерв
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

История личных встреч

Дьерв
Ранхейм

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:4
ПД
5:0
ПД
1:6
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2.4
2

Среднее время на гол

37
45

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0
Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1 Дьерв - Будё-Глимт 0:2
Ранхейм
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2
Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Ранхейм - Левангер 3:2 Ранхейм - Бьясен 0:1 Ранхейм - Нардо 3:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Русенборг-2 2:2 Старт - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Стабек - Ранхейм 3:2 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Ранхейм - Санднес 1:2 Русенборг - Ранхейм 2:1 Согндаль - Ранхейм 2:0 Ранхейм - Осане 3:3 Гроруд - Ранхейм 2:1 Бранн - Ранхейм 5:0
  • Второй тайм
  • 68'
    Угланн Микаэль уходит с поля. Samuel Pedro выходит вместо него
  • 68'
    Torje Wichne уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 60'
    Бюэ Бендик уходит с поля. Simon Marklund выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Ruben Kristensen Alte сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Солли Сиверт бьет в цель!
  • 32'
    Бюэ Бендик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Солли Сиверт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Lucas Larade получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ruben Kristensen Alte получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Ранхейм
3.15
9.50
4.05
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Где смотреть матч Дьерв 0:2 Ранхейм онлайн

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