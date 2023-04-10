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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Вернаму
0:1
Второй тайм: 57'
Мьельбю
0'
18' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
0:1
27' Гол
Брорссон Арвид

Ход матча

18'
 
Густавссон Йеспер
27'
0:1
Брорссон Арвид
46'
Бастос Марко
Адеми Альбион
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Мьельбю
9.50
4.10
3.20
Все Коэффициенты
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
3
Берг
Виктор
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
8
Адеми
Альбион
35
Лундин
Александер
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
26
Перссон
Ноа
16
Йоханссон
Александр
11
Штоль
Адам
Вернаму
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
Мьельбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
2:1
А
1:1
ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
78

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0
Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4
  • Второй тайм
  • 57'
    Берг Виктор уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Адеми Альбион уходит с поля. Бастос Марко выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Брорссон Арвид бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Густавссон Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Вернаму.
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Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Мьельбю
9.50
4.10
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:1 Мьельбю онлайн

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