Тур: 2. Стадион: Финнведсваллен.
Ход матча
27'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
20
Винст
Фредди
29
Эйле
Ноа
26
Перссон
Ноа
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Штоль АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Моро МамудоНападающий
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-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Вернаму
Мьельбю
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
78
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0
Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4