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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
Вернаму
0:1
Конец матча
Мьельбю
0'
18' Желтая карточка
Густавссон Йеспер
0:1
27' Гол
Брорссон Арвид
90' Желтая карточка
Эрикссон Виктор
90' Желтая карточка
Seedy Jagne
90'+10

Ход матча

18'
 
Густавссон Йеспер
27'
0:1
Брорссон Арвид
46'
Бастос Марко
Адеми Альбион
 
57'
Evaldo Neto
Берг Виктор
 
57'
Терн Симон
Винст Фредди
 
63'
 
Фенгер Макс
Брорссон Арвид
78'
 
Seedy Jagne
Йоханссон Александр
78'
 
Моро Мамудо
Штоль Адам
78'
 
Elliot Stroud
Перссон Ноа
78'
Бечирович Эдвин
Энгвалль Густав
 
84'
Albin Lohikangas
Ларссон Виктор
 
90'
 
Лёфквист Дэвид
Йоханссон Херман
90'
Эрикссон Виктор
 
90'
 
Seedy Jagne

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 685 Количество передач 344
  • 67 Владение мячом, % 33
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
9
Йоханссон
Оскар
18
Оливейра
Вендерсон
3
Берг
Виктор
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
8
Адеми
Альбион
35
Лундин
Александер
29
Эйле
Ноа
5
Рослер
Колин
24
Петтерссон
Том
14
Йоханссон
Херман
7
Густафссон
Виктор
22
Густавссон
Йеспер
3
Брорссон
Арвид
26
Перссон
Ноа
16
Йоханссон
Александр
11
Штоль
Адам
Вернаму
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Вернаму
Мьельбю

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

А
2:1
А
1:1
ТМК
0:2
С
4:0
С
1:0
ТМС
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
78

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:2
Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2 ГАИС - Вернаму 3:1
Мьельбю
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мьельбю - Варберг БоИС 2:2 Мьельбю - Ландскруна 3:3 Мьельбю - Хаммарбю 1:0 Кальмар - Мьельбю 0:0
Мьельбю - Сириус 3:2 Оскаршамнс АИК - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Далкурд 1:0 Кальмар - Мьельбю 4:1 Хельсинборг - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Олимпик Ташкент 1:0 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Мьельбю - Варберг БоИС 4:1 Кальмар - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Хаммарбю 0:3 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Вернаму - Мьельбю 2:1 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Гётеборг 1:4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Брорссон Арвид бьет в цель!
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