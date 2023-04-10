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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
Эстер
4:2
Второй тайм: 65'
Треллеборг
0'
0:1
10' Гол
Filip Bohman
23' Желтая карточка
Filip Bohman
1:1
24' Пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
2:1
41' Гол
Вестермарк Йеспер
3:1
43' Гол
Сёдерберг Никлас
45' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
45' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
3:2
48' Гол
Дхайни Мухаммед-Али
4:2
55' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
1
Прекович
Милое
17
Adam
Herdonsson
4
Хедлунд
Себастьян
2
Стенберг
Джон
33
Варманен
Тату
8
Хейкссон
Алекс
18
Люнг
Даниэль
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
19
Карлссон
Тобиас
5
Abel
Ogwuche
23
Бедварссон
Бедвар
20
Дхайни
Мухаммед-Али
26
Бркич
Харис
10
Саид
Мохаммед
11
Liam
Olausson
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
Эстер
4-2-3-1
Треллеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Эстер
Треллеборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
1:1
ТМК
3:3
С
0:1
С
4:1
ПД
0:0
ПД
1:3
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
11

Голов в среднем за матч

0.57
1.38

Среднее время на гол

157
65

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1.07
1.27

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
71

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1
Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Онсала 1:0
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2
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    Эстер
    Ничья
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