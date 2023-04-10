Тур: 2.
5:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолFilip Bohman
23' Желтая карточкаFilip Bohman
1:1
24' ПенальтиБергмарк-Виберг Адам
2:1
41' ГолВестермарк Йеспер
3:1
43' ГолСёдерберг Никлас
45' Желтая карточкаХедлунд Себастьян
45' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
3:2
48' ГолДхайни Мухаммед-Али
4:2
55' ГолБергмарк-Виберг Адам
87' Желтая карточкаКосица Дзенис
5:2
90' ГолAhmed Bonnah
90'+5
Ход матча
10'
0:1
23'
24'
41'
43'
48'
55'
87'
90'
5:2
18
Люнг
Даниэль
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриПолузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
История личных встреч
Эстер
Треллеборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
0.57
1.38
Среднее время на гол
157
65
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1.07
1.27
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
71
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1
Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0 Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Треллеборг - Гефле 0:1 Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Онсала 1:0
Хельсинборг - Треллеборг 1:3 Кальмар - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2