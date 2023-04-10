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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Мосс
0:0
Второй тайм: 70'
Старт
0'
37' Желтая карточка
Marius Andresen2
40' Желтая карточка
Aksel Baran Potur
64' Желтая карточка
Вормгор Вито

Ход матча

37'
Marius Andresen2
 
40'
Aksel Baran Potur
 
64'
 
Викстёль Рольф
Робстад Хенрик
64'
 
Вормгор Вито
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Старт
4.10
4.04
3.60
Все Коэффициенты
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
4
Гйесдал
Хенрик
3
Странде
Кристиан
25
Хуссейн
Адан
Абадала
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
21
Шеквист
Сандер
Хансен
8
Mathias
Grundetjern
7
Дервискадич
Эмир
16
Страннегорд
Том
30
Fabian
Oestigaard
Ness
99
Лане
Джек
40
Sindre
Osestad
Мосс
4-3-3
Старт
3-5-2

История личных встреч

Мосс
Старт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
0:3
А
4:0
А
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
60

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3
Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0 Эрн-Хортен - Мосс 3:1 Мосс - Нутодден 3:1 Квик-Халден - Мосс 1:0
Старт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1
Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5 Старт - Гроруд 5:0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    64'
    Вормгор Вито получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Робстад Хенрик уходит с поля. Викстёль Рольф выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Aksel Baran Potur получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Marius Andresen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Мосс.
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Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Старт
4.10
4.04
3.60
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Где смотреть матч Мосс 0:0 Старт онлайн

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