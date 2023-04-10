Тур: 1. Стадион: КФУМ Арена.
0'
29' Желтая карточкаТум Исаак
0:1
57' ГолТум Исаак
1:1
59' ГолThomas Klemetsen Jakobsen
80' Желтая карточкаPetter Nosakhare Dahl
90' Желтая карточкаХовен Андреас
90'+7
Ход матча
29'
57'
0:1
59'
90'
11
Нджиэ
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
32 Mathias Oren
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-
Главный тренер: Tore Andre Flo
История личных встреч
КФУМ
Согндаль
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Среднее время на гол
41
60
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
0.83
Среднее время на гол
32
108
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2.4
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
37
81
Результаты последних матчей
КФУМ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3
КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0 Старт - КФУМ 3:2 КФУМ - Брюне 3:3 Конгсвингер - КФУМ 3:1 КФУМ - Мьёндален 3:0 Скейд - КФУМ 1:5
Согндаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2