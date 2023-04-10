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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
КФУМ
1:1
Конец матча
Согндаль
0'
29' Желтая карточка
Тум Исаак
0:1
57' Гол
Тум Исаак
1:1
59' Гол
Thomas Klemetsen Jakobsen
80' Желтая карточка
Petter Nosakhare Dahl
90' Желтая карточка
Ховен Андреас
90'+7
12
Andreas
Vedeler
16
Jonas
Lange
Hjorth
5
Akinsola
Akinyemi
20
Ayoub
Aleesami
14
Haakon
Hoseth
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
22
Petter
Nosakhare
Dahl
10
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
11
Нджиэ
Мусса
1
Фей
Рензе
17
Martin
Andre
Sjoelstad
4
Daniel
Arrocha
3
Mansour
Gueye
II
11
Ховен
Андреас
7
Йоунссон
Йоунатан
15
Kristoffer
Nessoe
20
Тум
Исаак
27
Sondre
Oerjasaeter
30
Erik
Flataker
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
КФУМ
4-3-3
Согндаль
4-4-2

История личных встреч

КФУМ
Согндаль

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:2
К
1:1
ТПМ
1:0
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

2.17
1.5

Среднее время на гол

41
60

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
0.83

Среднее время на гол

32
108

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2.4
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

37
81

Результаты последних матчей

КФУМ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0 КФУМ - Люн 4:3
КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0 Старт - КФУМ 3:2 КФУМ - Брюне 3:3 Конгсвингер - КФУМ 3:1 КФУМ - Мьёндален 3:0 Скейд - КФУМ 1:5
Согндаль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2
Осане - Согндаль 1:1 Согндаль - Форд 8:2 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Силькеборг 2:3 Согндаль - Ольборг 3:5 Согндаль - Хёдд 0:0 Согндаль - Флоро 9:0 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Согндаль - Старт 1:2 Гроруд - Согндаль 2:0 Согндаль - Стйордалс Блинк 6:1 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Согндаль - Ранхейм 2:0 Брюне - Согндаль 3:3 Согндаль - Скейд 0:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      29'
      Тум Исаак получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ 1:1 Согндаль онлайн

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