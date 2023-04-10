Тур: 1. Стадион: Брине.
1:1
Второй тайм: 70'
0'
1:0
4' ГолSigurd Groenli
37' Желтая карточкаAxel Kryger
1:1
57' ГолХолме Фредрик
65' Желтая карточкаSigurd Groenli
Ход матча
4'
1:0
37'
57'
1:1
65'
26
Axel
Kryger
24
Jens
Huseboe
14
Eirik
Saunes
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Eirik SaunesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диа МамадуНападающий
-
23 Paul Ullenes
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Брюне
Конгсвингер
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0
Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3 Брюне - Согндаль 3:3 Стабек - Брюне 2:2 Брюне - Рёуфосс 5:0 Ранхейм - Брюне 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4
Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2