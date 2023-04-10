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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Брюне
2:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
1:0
4' Гол
Sigurd Groenli
37' Желтая карточка
Axel Kryger
1:1
57' Гол
Joacim Holtan
66' Желтая карточка
Sigurd Groenli
72' Желтая карточка
Abel William Stensrud
78' Желтая карточка
Martin Hellan
82' Желтая карточка
Andreas Dybevik
2:1
90' Гол
Диа Мамаду
90'+8
99
Igor
Spiridonov
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
2
Ротихеуг
Оливер
7
Sigurd
Groenli
4
Christian
Landu
Landu
8
Andreas
Dybevik
14
Eirik
Saunes
10
Robert
Undheim
11
Abel
William
Stensrud
1
Стрёмберг
Август
10
Герсон
Ларс
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
21
Daniel
Lysgaard
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
16
Martin
Hellan
8
Моберг
Вегар
18
Joacim
Holtan
Брюне
3-5-2
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Брюне
Конгсвингер

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
0:2
А
0:2
А
1:0
А
1:0
А
2:1
А
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Осане - Брюне 2:2 Брюне - Дьерв 1:1 Старт - Брюне 2:0 Стабек - Брюне 5:0
Хонка - Брюне 2:2 Брюне - Викинг 0:2 Хёугесунн - Брюне 2:0 Брюне - Санднес 3:0 Брюне - Мандалскамератене 5:1 Брюне - Санднес 0:2 Осане - Брюне 1:2 Брюне - Мьёндален 2:1 Фредрикстад - Брюне 1:3 Брюне - Скейд 0:3 Тромсдален - Брюне 0:1 КФУМ - Брюне 3:3 Брюне - Согндаль 3:3 Стабек - Брюне 2:2 Брюне - Рёуфосс 5:0 Ранхейм - Брюне 1:1
Конгсвингер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4
Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0 Осане - Конгсвингер 1:2
  • 81'
    Abel William Stensrud уходит с поля. Диа Мамаду выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Martin Hellan получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Jens Huseboe уходит с поля. Балдвинссон Рогви выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Abel William Stensrud получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    66'
    Sigurd Groenli получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Холме Фредрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Axel Kryger получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Robert Undheim сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Sigurd Groenli бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюне 2:1 Конгсвингер онлайн

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