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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Damian Sylwestrzak
Ягеллония
0:0
Второй тайм: 67'
Лехия Гданьск
0'
24' Желтая карточка
Де Кампс Юри
41' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
43' Желтая карточка
Малоча Марио
0:0
45' Не забитый пенальти
Имас Хесус
48' Желтая карточка
Паздан Михал
1
Аломерович
Златан
72
Скшипчак
Матеуш
4
Пуэрто
Исраэль
2
Паздан
Михал
14
Пржикрыл
Томаш
16
Сачек
Михал
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
27
Вдовик
Бартломей
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
12
Куцяк
Душан
3
Кастегрен
Хенрик
23
Малоча
Марио
97
Абу-Ханна
Джоэл
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
8
Де
Кампс
Юри
30
Фризенбихлер
Кевин
28
Пайшау
Флавиу
33
Терраццино
Марко
9
Зволински
Лукаш
Ягеллония
3-5-2
Лехия Гданьск
4-2-3-1

История личных встреч

Ягеллония
Лехия Гданьск

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 21 победа

43 матча

34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.2%
41.9%
27.9%
13 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
2:0
К
0:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
3:3
ЭГА
4:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
ЭГА
4:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
1:1
КП
2:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:2
КП
2:2
Э
0:1
Э
2:1
К
1:1
Э
1:2
К
0:0
Э
1:2
Э
2:0
К
1:1
К
1:2
Э
0:0
OE
3:1
ТМС
0:0
OE
2:0
К
0:1

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.27
1.19

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Среднее время на гол

51
76

Всего голов

65
51

Голов в среднем за матч

1.51
1.19

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40

Среднее время на гол

59
75

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 11 0.41
Гуаль Марк 10 (2) 0.37
Нене III 4 0.15
Mateusz Kowalski 2 0.07
Черных Фёдор 1 (1) 0.04
Купиш Томаш 1 0.04
Пржикрыл Томаш 1 0.04
Jakub Lewicki 1 0.04
Паздан Михал 1 0.04
Скшипчак Матеуш 1 0.04
Бортничук Мачей 1 0.04
Wojciech Laski 1 0.04
Вдовик Бартломей 0 0
Настич Боян 0 0
Сачек Михал 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зволински Лукаш 9 (2) 0.33
Пайшау Флавиу 7 (3) 0.26
Гаёс Мацей 3 0.11
Налепа Михал 2 0.07
Дурмуш Илкай 1 0.04
Кубицки Ярослав 1 0.04
Малоча Марио 1 0.04
Петшак Рафаль 0 0
Конрадо 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0

Карточки

Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 8 1
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Пуэрто Исраэль 7 0
Скшипчак Матеуш 3 1
Имас Хесус 4 0
Гуаль Марк 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Паздан Михал 2 0
Настич Боян 2 0
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 7 0
Де Кампс Юри 5 0
Кубицки Ярослав 5 0
Штек Давид 5 0
Малоча Марио 3 1
Гаёс Мацей 4 0
Куцяк Душан 3 0
Зволински Лукаш 3 0
Конрадо 3 0
Кастегрен Хенрик 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Bassekou Diabate 3 0
Клеменс Кристиан 2 0
Фризенбихлер Кевин 2 0
Дурмуш Илкай 2 0
Абу-Ханна Джоэл 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Терраццино Марко 1 0
Бухалик Михал 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Dominik Pila 1 0

Результаты матчей

Ягеллония
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Лехия Гданьск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
7
Ягеллония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Лехия Гданьск
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
11

Волевые поражения

12
10
Ягеллония
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Лехия Гданьск
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

20
17

Голы по времени матча

Забито

24
14
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
2
8%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90

Пропущено

19
25
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
6
32%
6
24%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
3
16%
7
28%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
2
17%
6
43%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
1
7%
76-90

Забито

36
28
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
14%
2
7%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
7
19%
2
7%
31-45
4
11%
5
18%
46-60
8
22%
6
21%
61-75
7
19%
10
36%
76-90

Пропущено

35
39
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 17
3
9%
5
13%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
7
20%
9
23%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
8
23%
4
10%
61-75
8
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4

Результаты матчей

Ягеллония
Лехия Гданьск

Точный счет

1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 46%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ягеллония
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
6
8
5
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
16
10
11
15
1.5
5
21
2
24
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 26 19 4 3 52 - 19 61
2.
Легия
 26 16 7 3 42 - 27 55
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 27 12 8 7 42 - 39 44
5.
Варта Познань
 27 10 8 9 30 - 25 38
6.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
7.
Висла Плоцк
 27 10 6 11 37 - 35 36
8.
Пяст
 27 10 6 11 29 - 27 36
9.
Краковия
 27 9 8 10 31 - 28 35
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 26 9 6 11 27 - 30 33
12.
Корона Кельце
 27 8 7 12 29 - 38 31
13.
Заглембе Любин
 27 8 7 12 24 - 38 31
14.
Шлёнск
 27 7 10 10 25 - 35 31
15.
Ягеллония
 0:0 27 6 13 8 36 - 35 31
16.
Гурник Забже
 27 7 8 12 33 - 40 29
17.
Лехия Гданьск
 0:0 27 7 6 14 25 - 42 27
18.
Медзь
 26 4 7 15 25 - 41 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
5.
Краковия
 13 6 4 3 16 - 8 22
6.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
7.
Ягеллония
 0:0 14 6 3 5 24 - 19 21
8.
Корона Кельце
 13 6 2 5 14 - 13 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
10.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
11.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
12.
Лехия Гданьск
 0:0 13 4 4 5 12 - 16 16
13.
Пяст
 13 4 3 6 14 - 14 15
14.
Варта Познань
 13 3 6 4 15 - 14 15
15.
Радомьяк Радом
 13 4 2 7 13 - 17 14
16.
Медзь
 13 3 5 5 14 - 18 14
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 14 2 5 7 9 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 7 3 3 18 - 12 24
2.
Легия
 13 7 3 3 16 - 14 24
3.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
4.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
5.
Погонь Щецин
 14 6 4 4 22 - 21 22
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 13 5 4 4 14 - 13 19
10.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
11.
Гурник Забже
 13 4 3 6 16 - 18 15
12.
Шлёнск
 13 3 4 6 9 - 16 13
13.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
14.
Лехия Гданьск
 0:0 14 3 2 9 13 - 26 11
15.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
16.
Ягеллония
 0:0 13 0 10 3 12 - 16 10
17.
Висла Плоцк
 13 2 3 8 17 - 25 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Ягеллония Имас Хесус 11 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Ягеллония Гуаль Марк 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 9
Шлёнск Вердаска Диогу 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Гурник Забже Янжа Эрик 10
Шлёнск Ольсен Патрик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Имас Хесус пробил пенальти, но не смог забить!
Лучшие коэффициенты
Ягеллония
Ничья
Лехия Гданьск
3.70
3.70
5.90
Все Коэффициенты
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