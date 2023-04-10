Тур: 27. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Damian Sylwestrzak
0:0
Второй тайм: 67'
0'
24' Желтая карточкаДе Кампс Юри
41' Желтая карточкаКастегрен Хенрик
43' Желтая карточкаМалоча Марио
0:0
45' Не забитый пенальтиИмас Хесус
48' Желтая карточкаПаздан Михал
Ход матча
24'
41'
43'
45'
0:0
48'
16
Сачек
Михал
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
10 Camilo Mena
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Dominik Pila
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
Ягеллония
Лехия Гданьск
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 21 победа
43 матча
34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.2%
41.9%
27.9%
13 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
27.9%
23.3%
48.8%
12 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.27
1.19
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Среднее время на гол
51
76
Всего голов
65
51
Голов в среднем за матч
1.51
1.19
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
22
Больше 51%
Меньше 49%
21
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
Среднее время на гол
59
75
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|11
|0.41
|Гуаль Марк
|10 (2)
|0.37
|Нене III
|4
|0.15
|Mateusz Kowalski
|2
|0.07
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.04
|Купиш Томаш
|1
|0.04
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.04
|Jakub Lewicki
|1
|0.04
|Паздан Михал
|1
|0.04
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.04
|Бортничук Мачей
|1
|0.04
|Wojciech Laski
|1
|0.04
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зволински Лукаш
|9 (2)
|0.33
|Пайшау Флавиу
|7 (3)
|0.26
|Гаёс Мацей
|3
|0.11
|Налепа Михал
|2
|0.07
|Дурмуш Илкай
|1
|0.04
|Кубицки Ярослав
|1
|0.04
|Малоча Марио
|1
|0.04
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Карточки
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|8
|1
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Пуэрто Исраэль
|7
|0
|Скшипчак Матеуш
|3
|1
|Имас Хесус
|4
|0
|Гуаль Марк
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Паздан Михал
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|7
|0
|Де Кампс Юри
|5
|0
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Малоча Марио
|3
|1
|Гаёс Мацей
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Зволински Лукаш
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кастегрен Хенрик
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Bassekou Diabate
|3
|0
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|Дурмуш Илкай
|2
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
8% (1)
38% (5)
Лехия Гданьск
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
7
Ягеллония
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Лехия Гданьск
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
11
Волевые поражения
12
10
Ягеллония
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Лехия Гданьск
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
20
17
Голы по времени матча
Забито
24
14
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
2
8%
2
14%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
6
25%
1
7%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
5
21%
3
21%
61-75
5
21%
4
29%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
5%
3
12%
1-15
3
16%
4
16%
16-30
6
32%
6
24%
31-45
1
5%
2
8%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
3
16%
7
28%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
2
17%
6
43%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
2
13%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
1
6%
3
21%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
5
31%
1
7%
76-90
Забито
36
28
17 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
5
14%
2
7%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
7
19%
2
7%
31-45
4
11%
5
18%
46-60
8
22%
6
21%
61-75
7
19%
10
36%
76-90
Пропущено
35
39
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 17
3
9%
5
13%
1-15
4
11%
7
18%
16-30
7
20%
9
23%
31-45
5
14%
6
15%
46-60
8
23%
4
10%
61-75
8
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1
Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0 Варта Познань - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0
Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Лехия Гданьск - Градец Кралове 0:3 Лехия Гданьск - Црвена Звезда 1:3 Лехия Гданьск - Петролул Плоешти 0:2 Лехия Гданьск - Картузия 5:1 Лехия Гданьск - Гурник Забже 2:1 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4
Результаты матчей
Ягеллония
Лехия Гданьск
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 46%
2:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
2:2
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
0:3
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
1
11 раз 42%
0
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ягеллония
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
85
310
211
112
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
310
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
1610
1115
521
224
323
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|4
|3
|52 - 19
|61
|2.
|26
|16
|7
|3
|42 - 27
|55
|3.
|27
|13
|8
|6
|38 - 25
|47
|4.
|27
|12
|8
|7
|42 - 39
|44
|5.
|27
|10
|8
|9
|30 - 25
|38
|6.
|27
|10
|8
|9
|32 - 31
|38
|7.
|27
|10
|6
|11
|37 - 35
|36
|8.
|27
|10
|6
|11
|29 - 27
|36
|9.
|27
|9
|8
|10
|31 - 28
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|26
|9
|6
|11
|27 - 30
|33
|12.
|27
|8
|7
|12
|29 - 38
|31
|13.
|27
|8
|7
|12
|24 - 38
|31
|14.
|27
|7
|10
|10
|25 - 35
|31
|15.
|0:0
|27
|6
|13
|8
|36 - 35
|31
|16.
|27
|7
|8
|12
|33 - 40
|29
|17.
|0:0
|27
|7
|6
|14
|25 - 42
|27
|18.
|26
|4
|7
|15
|25 - 41
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|12
|1
|0
|34 - 7
|37
|2.
|13
|9
|4
|0
|26 - 13
|31
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|16 - 8
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|7.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|9.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|11.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|12.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|12 - 16
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|14.
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|13 - 17
|14
|16.
|13
|3
|5
|5
|14 - 18
|14
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|14
|2
|5
|7
|9 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|3
|3
|18 - 12
|24
|2.
|13
|7
|3
|3
|16 - 14
|24
|3.
|13
|6
|6
|1
|18 - 11
|24
|4.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|22 - 21
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|9.
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|10.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|11.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|9 - 16
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|0:0
|14
|3
|2
|9
|13 - 26
|11
|15.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|16.
|0:0
|13
|0
|10
|3
|12 - 16
|10
|17.
|13
|2
|3
|8
|17 - 25
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|11 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|10 (4)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9
|Гурник Забже
|Янжа Эрик
|10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|10