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  3. Швеция: Аллсвенскан
Тур: 2. Стадион: .
АИК
0:2
Второй тайм: 68'
Норрчёпинг
0'
0:1
30' Гол
Нюман Кристоффер
0:2
40' Гол
Траустасон Арнор
45' Желтая карточка
Сигурдссон Арнор
49' Желтая карточка
Хаммерсхёй-Мистрати Вито

Ход матча

30'
0:1
Нюман Кристоффер
(Marcus Baggesen)
40'
0:2
Траустасон Арнор
(Эрикссон Антон)
45'
 
Сигурдссон Арнор
46'
Фараж Омар
Дурмаз Джимми
 
49'
 
Хаммерсхёй-Мистрати Вито
64'
Бьорнстрем Аксель
Оума Эрик
 
64'
Taha Ayari
Магаши Абдуссалам
 
65'
 
Хазени Кристоффер
Хаммерсхёй-Мистрати Вито

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Норрчёпинг
5.30
9.50
5.00
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
10
Дурмаз
Джимми
8
Хуссейн
Билаль
14
Магаши
Абдуссалам
25
Оума
Эрик
7
Фишер
Виктор
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
8
Сигурдссон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
АИК
3-5-2
Норрчёпинг
4-2-3-1

История личных встреч

АИК
Норрчёпинг

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

33 матча

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:4
А
1:0
А
1:0
А
2:0
А
2:2
А
1:4
А
0:2
А
0:0
А
2:0
А
3:3
А
1:0
А
0:0
ТМК
2:0
А
6:0
А
4:1
ТМК
4:1
А
1:2
А
2:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0
А
2:4
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
2:2
А
5:2
ТМС
0:1
А
0:1
А
3:0
ШК
1:2
А
2:0
ТМС
3:2
А
1:2

Голы

Всего голов

36
21

Голов в среднем за матч

1.89
1.5

Среднее время на гол

47
60

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.67
1.21

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

54
74

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1
АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0
Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Сигурдссон Арнор получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Anton Eriksson сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Траустасон Арнор бьет в цель!
  • 30'
    Marcus Baggesen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Норрчёпинг
5.30
9.50
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 0:2 Норрчёпинг онлайн

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