Тур: 2. Стадион: Френдс Арена.
0:2
Второй тайм: 68'
0'
0:1
30' ГолНюман Кристоффер
0:2
40' ГолТраустасон Арнор
45' Желтая карточкаСигурдссон Арнор
49' Желтая карточкаХаммерсхёй-Мистрати Вито
Ход матча
30'
40'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
-
17 Тиль ВенсанНападающий
- Нападающий
-
45 Taha Ayari
-
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
АИК
Норрчёпинг
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
22.7%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
33 матча
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
54.5%
30.3%
15.2%
18 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
21
Голов в среднем за матч
1.89
1.5
Среднее время на гол
47
60
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.67
1.21
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
54
74
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1
АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2 АИК - Хельсинборг 2:0
Норрчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Норрчёпинг - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:0
Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2 Мальмё - Норрчёпинг 2:1