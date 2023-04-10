Тур: 1. Стадион: Oester Hus Arena.
0'
1:0
20' ГолРамсланн Мартин
1:1
23' ГолСтейринг Пер-Магнус
25' Красная карточкаTorje Naustdal
38' Желтая карточкаHerman Kleppa
2:1
64' ГолAnders Hiim
3:1
66' ГолMatias Belli Moldskred
4:1
86' ГолХейланн Томми
90'+8
Ход матча
20'
1:0
23'
25'
38'
64'
2:1
66'
86'
21
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
13 Tord Flolid
-
-
19 Daniel Braut
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Hayder Altai
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Санднес
Скейд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Результаты последних матчей
Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0
Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Санднес - Старт 3:5
Скейд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0
Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3 Мьёндален - Скейд 1:0