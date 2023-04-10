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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Санднес
4:1
Конец матча
Скейд
0'
1:0
20' Гол
Рамсланн Мартин
1:1
23' Гол
Стейринг Пер-Магнус
25' Красная карточка
Torje Naustdal
38' Желтая карточка
Herman Kleppa
2:1
64' Гол
Anders Hiim
3:1
66' Гол
Matias Belli Moldskred
4:1
86' Гол
Хейланн Томми
90'+8
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
3
Espen
Hammer
Berger
21
Anders
Hiim
8
Matias
Belli
Moldskred
17
Ingvald
Halgunset
18
Gullbrandur
Oeregaard
25
Endre
Osenbroch
9
Рамсланн
Мартин
26
Artan
Memedov
12
Видтун-Нильсен
Симен
29
Боянг
Сулайман
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
16
Эффьом
Максвелл
9
Будусон
Джонни
6
Erik
Nordengen
Санднес
4-3-3
Скейд
4-3-3

История личных встреч

Санднес
Скейд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Результаты последних матчей

Санднес
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0
Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1 Санднес - Гроруд 2:4 Ранхейм - Санднес 1:2 Санднес - Бранн 0:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Санднес - Старт 3:5
Скейд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0
Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3 Мьёндален - Скейд 1:0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Erik Nordengen уходит с поля. Hayder Altai выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Herman Kleppa получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      УДАЛЕНИЕ! - Torje Naustdal увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Стейринг Пер-Магнус бьет в цель!
    • 20'
      Anders Hiim сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Рамсланн Мартин бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санднес 4:1 Скейд онлайн

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