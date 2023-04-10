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  3. Норвегия: Первый дивизион
Тур: 1. Стадион: .
Кристиансунд
0:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
49' Гол
Haavard Aasheim
57' Желтая карточка
Ярл Себастиан
59' Желтая карточка
Ludvig Begby
90' Желтая карточка
Stian Stray Molde
90'+9
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
19
Коли
Алиу
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
23
Heine
Bruseth
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
15
Mikkel
Rakneberg
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
1
Haavar
Jenssen
17
Tage
Johansen
26
Mads
Nielsen
II
2
Бьоркстрем
Тим
5
Simen
Rafn
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
11
Riki
Alba
Кристиансунд
3-5-2
Фредрикстад
3-5-2

История личных встреч

Кристиансунд
Фредрикстад

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:4

Голы

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
60

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1
Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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