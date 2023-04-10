Тур: 1. Стадион: Nordmore Stadion.
0:1
Конец матча
0'
0:1
49' ГолHaavard Aasheim
57' Желтая карточкаЯрл Себастиан
59' Желтая карточкаLudvig Begby
90' Желтая карточкаStian Stray Molde
90'+9
Ход матча
49'
0:1
57'
59'
86'
19
Коли
Алиу
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мава МозесНападающий
-
24 David Agbo
-
13 Marius Olsen
-
-
25 Isaac Annan
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
10 Лима ЛукасНападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Mikail Maden
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Кристиансунд
Фредрикстад
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
60
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Ландскруна - Кристиансунд 0:1
Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4 Стрёмсгодсет - Кристиансунд 4:1
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0
Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 5:2