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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Винтертур
1:2
Конец матча
Люцерн
0'
6' Желтая карточка
Lars Villiger
0:1
26' Гол
Шадер Софьян
49' Желтая карточка
Дрэгер Мохамед
51' Желтая карточка
Бека Исмаил
0:2
60' Гол
Соргич Деян
77' Желтая карточка
Фрыдек Мартин
1:2
78' Гол
Лтайеф Сайфалла
80' Желтая карточка
Granit Lekaj
84' Желтая карточка
Severin Ottiger
90' Желтая карточка
Белоко Стефан
90' Желтая карточка
Лтайеф Сайфалла
90'

Ход матча

6'
 
Lars Villiger
26'
0:1
Шадер Софьян
(Lars Villiger)
46'
Лтайеф Сайфалла
Родригес Франсиско
 
46'
 
Дрэгер Мохамед
Дьямбу Мамади
49'
 
Дрэгер Мохамед
51'
 
Бека Исмаил
57'
 
Абубакар-Анкра Асума
Lars Villiger
57'
 
Соргич Деян
Шадер Софьян
60'
0:2
Соргич Деян
(Фрыдек Мартин)
63'
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
 
63'
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
 
75'
Крьезиу Хекуран
Noe Holenstein
 
75'
Буркарт Нишан
Ди Джусто Маттео
 
77'
 
Фрыдек Мартин
78'
Лтайеф Сайфалла
(Michael Goncalves)
1:2
78'
 
Leny Meyer
Шюрпф Паскаль
80'
Granit Lekaj
 
84'
 
Severin Ottiger
90'
 
Белоко Стефан
90'
Лтайеф Сайфалла
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 440 Количество передач 336
  • 55 Владение мячом, % 45
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
23
Granit
Lekaj
3
Шеттин
Тобиас
44
Родригес
Франсиско
III
16
Арнольд
Ремо
22
Noe
Holenstein
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Ардаис
Хоакин
9
Буэсс
Роман
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
15
Дьямбу
Мамади
69
Шадер
Софьян
27
Lars
Villiger
11
Шюрпф
Паскаль
Винтертур
4-3-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Винтертур
Люцерн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
0:6
ТМК
2:1
ТМК
0:1
ТМК
1:3
ТМК
2:4
ТМК
1:2
ТМК
3:1
ТМК
2:4
ТМК
3:0
ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ММ(
5:1

Голы

Всего голов

1
17

Голов в среднем за матч

0.5
1.42

Среднее время на гол

180
63

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
4.5

Среднее время на гол

46
20

Всего голов

24
26

Голов в среднем за матч

1.71
1.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

52
48

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 5 (1) 0.19
Буэсс Роман 4 (2) 0.15
Ди Джусто Маттео 4 0.15
Ардаис Хоакин 2 0.07
Родригес Франсиско III 2 0.07
Зайлер Штефан 1 0.04
Камбери Флориан 1 0.04
Буркарт Нишан 1 0.04
Samuel Ballet 1 0.04
Лтайеф Сайфалла 1 0.04
Noe Holenstein 1 0.04
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 9 (5) 0.33
Соргич Деян 5 0.19
Шюрпф Паскаль 3 0.11
Фрыдек Мартин 3 0.11
Абубакар-Анкра Асума 3 0.11
Шадер Софьян 3 0.11
Дрэгер Мохамед 3 0.11
Бурч Марко 3 0.11
Белоко Стефан 2 0.07
Дорн Пиус 1 0.04
Яшари Ардон 1 0.04
Гентнер Кристиан 1 0.04
Кадак Якуб 1 0.04
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.04
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Lars Villiger 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Granit Lekaj 6 0
Арнольд Ремо 6 0
Диаби Сулейман 5 0
Michael Goncalves 5 0
Thibault Corbaz 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Манзамби Нефтали 1 0
Лтайеф Сайфалла 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Белоко Стефан 9 0
Фрыдек Мартин 5 1
Шадер Софьян 3 2
Майер Макс 4 1
Яшари Ардон 4 1
Бека Исмаил 5 0
Дорн Пиус 4 0
Шюрпф Паскаль 2 1
Мюллер Мариус 3 0
Бурч Марко 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Severin Ottiger 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Люцерн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

8
7
Винтертур
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
9

Волевые поражения

6
14
Винтертур
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Люцерн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
14

Волевые поражения

14
21

Голы по времени матча

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
23%
2
8%
1-15
3
23%
6
25%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
23%
7
29%
29%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
4%
3
16%
1-15
7
30%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
6
26%
5
26%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

25
18
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
3
17%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
4
16%
7
39%
76-90

Забито

23
40
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
3
13%
4
10%
1-15
5
22%
8
20%
16-30
4
17%
6
15%
31-45
6
26%
9
23%
46-60
2
9%
6
15%
61-75
3
13%
7
18%
76-90

Пропущено

48
37
25 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
5
10%
6
16%
1-15
13
27%
5
14%
16-30
7
15%
7
19%
31-45
8
17%
2
5%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
10
21%
12
32%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1
Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0
Люцерн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1
Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1

Результаты матчей

Винтертур
Люцерн

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
13 раз 93%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
1:0
6 раз 22%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
20 раз 74%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
3
1
12
1.5
6
8
1
12
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
21
6
1
26
1.5
10
17
1
26
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 27 9 13 5 34 - 34 40
3.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
4.
Лугано
 27 9 9 9 40 - 39 36
5.
Люцерн
 27 9 9 9 39 - 38 36
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 27 6 12 9 28 - 40 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 27 6 8 13 23 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Симани Денис 1 8
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    91'
    Сайфалла Лтайеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Белоко Стефан получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    84'
    Severin Ottiger получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    80'
    Гранит Лекай получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Шюрпф Паскаль уходит с поля. Leny Meyer выходит вместо него
  • 78'
    Michael Goncalves сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Lars Villiger сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Софьян Чейдер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      6'
      Lars Villiger получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 1:2 Люцерн онлайн

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