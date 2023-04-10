Тур: 27. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
6' Желтая карточкаLars Villiger
0:1
26' ГолШадер Софьян
49' Желтая карточкаДрэгер Мохамед
51' Желтая карточкаБека Исмаил
0:2
60' ГолСоргич Деян
77' Желтая карточкаФрыдек Мартин
1:2
78' ГолЛтайеф Сайфалла
80' Желтая карточкаGranit Lekaj
84' Желтая карточкаSeverin Ottiger
90' Желтая карточкаБелоко Стефан
90' Желтая карточкаЛтайеф Сайфалла
90'
Ход матча
26'
0:1
49'
51'
60'
0:2
77'
78'
80'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
440 Количество передач 336
-
55 Владение мячом, % 45
25
Шмид
Янник
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
69
Шадер
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
33 Leny Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Винтертур
Люцерн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
7.1%
50%
42.9%
1 победа 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
17
Голов в среднем за матч
0.5
1.42
Среднее время на гол
180
63
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
4.5
Среднее время на гол
46
20
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.71
1.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
52
48
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.19
|Буэсс Роман
|4 (2)
|0.15
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.15
|Ардаис Хоакин
|2
|0.07
|Родригес Франсиско III
|2
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.04
|Камбери Флориан
|1
|0.04
|Буркарт Нишан
|1
|0.04
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.04
|Noe Holenstein
|1
|0.04
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|9 (5)
|0.33
|Соргич Деян
|5
|0.19
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.11
|Фрыдек Мартин
|3
|0.11
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.11
|Шадер Софьян
|3
|0.11
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.11
|Бурч Марко
|3
|0.11
|Белоко Стефан
|2
|0.07
|Дорн Пиус
|1
|0.04
|Яшари Ардон
|1
|0.04
|Гентнер Кристиан
|1
|0.04
|Кадак Якуб
|1
|0.04
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.04
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|10
|1
|Granit Lekaj
|6
|0
|Арнольд Ремо
|6
|0
|Диаби Сулейман
|5
|0
|Michael Goncalves
|5
|0
|Thibault Corbaz
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Симани Денис
|8
|1
|Белоко Стефан
|9
|0
|Фрыдек Мартин
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Майер Макс
|4
|1
|Яшари Ардон
|4
|1
|Бека Исмаил
|5
|0
|Дорн Пиус
|4
|0
|Шюрпф Паскаль
|2
|1
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Люцерн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
8
7
Винтертур
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Люцерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
9
Волевые поражения
6
14
Винтертур
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Люцерн
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
14
Волевые поражения
14
21
Голы по времени матча
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
3
23%
2
8%
1-15
3
23%
6
25%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
3
23%
7
29%
29%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Пропущено
23
19
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
4%
3
16%
1-15
7
30%
2
11%
16-30
2
9%
5
26%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
6
26%
5
26%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
25
18
15 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
4
16%
3
17%
1-15
6
24%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
4
16%
7
39%
76-90
Забито
23
40
12 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
3
13%
4
10%
1-15
5
22%
8
20%
16-30
4
17%
6
15%
31-45
6
26%
9
23%
46-60
2
9%
6
15%
61-75
3
13%
7
18%
76-90
Пропущено
48
37
25 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
5
10%
6
16%
1-15
13
27%
5
14%
16-30
7
15%
7
19%
31-45
8
17%
2
5%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
10
21%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:1
Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1 Винтертур - Сьон 1:0
Люцерн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1
Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3 Фрайбург - Люцерн 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Люцерн - Базель 0:2 Люцерн - Винтертур 1:1
Результаты матчей
Винтертур
Люцерн
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
13 раз 93%
0
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
1:0
6 раз 22%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
20 раз 74%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
1
11 раз 41%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
113
112
68
112
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
216
126
1017
126
522
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|15 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 8