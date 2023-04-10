Тур: 27. Стадион: Стад де Суиз.
2:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаРибейро Томас
0:0
38' Не забитый пенальтиИттен Седрик
43' Желтая карточкаШабани Меритан
46' Желтая карточкаРидер Фабиан
54' Желтая карточкаСеко Аюму
72' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:0
73' ГолЗесигер Седрик
81' Желтая карточкаБолла Бендегуз
2:0
89' ГолНсаме Жан-Пьер
90'+4
Ход матча
35'
38'
0:0
43'
46'
54'
72'
73'
1:0
81'
89'
2:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
498 Количество передач 307
-
64 Владение мячом, % 36
27
Lewin
Blum
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Dion Kacuri
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
История личных встреч
Янг Бойз
Грасcхоппер
35 матчей
82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.7%
40%
23 победы 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 17 побед
55 матчей
52.7%
20%
27.3%
29 побед 11 ничьих 15 побед
Первый тайм
41.8%
38.2%
20%
23 победы 21 ничья 11 побед
Второй тайм
47.3%
21.8%
30.9%
26 побед 12 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
2.31
1.73
Среднее время на гол
38
52
Всего голов
43
27
Голов в среднем за матч
1.65
0.93
Среднее время на гол
54
96
Всего голов
110
72
Голов в среднем за матч
2
1.31
Тотал матчей
2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 84%
Меньше 16%
9
37
Больше 67%
Меньше 33%
18
26
Больше 47%
Меньше 53%
29
12
Больше 22%
Меньше 78%
43
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
53
Среднее время на гол
45
68
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|15 (1)
|0.56
|Иттен Седрик
|14 (4)
|0.52
|Элиа Мешак
|7
|0.26
|Ридер Фабиан
|6 (1)
|0.22
|Фасснахт Кристиан
|5
|0.19
|Имери Кастриот
|3
|0.11
|Канга Вилфрид
|3
|0.11
|Зесигер Седрик
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Монтейро Джоэл
|1
|0.04
|Угриниц Филип
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Нгамалё Николя
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Ррудхани Донат
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.3
|Дадашов Ренат
|7 (2)
|0.26
|Шеттине Гильерме
|6
|0.22
|Герц Кристиан
|3
|0.11
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.11
|Болла Бендегуз
|2
|0.07
|Пушич Петар
|2
|0.07
|Рибейро Томас
|2
|0.07
|Шабани Меритан
|2
|0.07
|Giotto Morandi
|1 (1)
|0.04
|Francis Momoh
|1
|0.04
|Феррейра Филипе
|1
|0.04
|Dion Kacuri
|1
|0.04
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зесигер Седрик
|9
|1
|Ридер Фабиан
|7
|0
|Lewin Blum
|7
|0
|Ниассе Шейх
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Иттен Седрик
|3
|1
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|Фасснахт Кристиан
|3
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|0
|Элиа Мешак
|1
|1
|Али Мохамед
|2
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Масейрас Кентен
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Угриниц Филип
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|9
|0
|Секо Аюму
|5
|1
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Абраши Амир
|5
|0
|Герц Кристиан
|5
|0
|Болла Бендегуз
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шмидт Доминик II
|4
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Шабани Меритан
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
9
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Грасcхоппер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
10
Волевые поражения
20
19
Янг Бойз
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Грасcхоппер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
23
28
Голы по времени матча
Забито
37
15
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
6
16%
1
7%
1-15
6
16%
2
13%
16-30
4
11%
4
27%
31-45
4
11%
5
33%
46-60
7
19%
2
13%
61-75
10
27%
1
7%
76-90
Пропущено
8
23
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
13%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
38%
5
22%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
13%
5
22%
76-90
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
7
29%
29%
61-75
7
32%
2
8%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
59
39
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
9
15%
4
10%
1-15
10
17%
5
13%
16-30
5
8%
10
26%
31-45
7
12%
8
21%
46-60
11
19%
9
23%
61-75
17
29%
3
8%
76-90
Пропущено
20
43
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 23
2
10%
5
12%
1-15
2
10%
7
16%
16-30
5
25%
7
16%
31-45
4
20%
7
16%
46-60
4
20%
7
16%
61-75
3
15%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0
Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1
Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Грасcхоппер
Точный счет
3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
1
14 раз 54%
2
6 раз 23%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
94
310
49
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
310
310
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
233
Больше Меньше
242
1610
1016
1214
422
620
224
323
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|15 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Санкт-Галлен
|Гийемено Джереми
|9 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 8