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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Янг Бойз
2:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
35' Желтая карточка
Рибейро Томас
0:0
38' Не забитый пенальти
Иттен Седрик
43' Желтая карточка
Шабани Меритан
46' Желтая карточка
Ридер Фабиан
54' Желтая карточка
Секо Аюму
72' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:0
73' Гол
Зесигер Седрик
81' Желтая карточка
Болла Бендегуз
2:0
89' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+4

Ход матча

35'
 
Рибейро Томас
38'
Иттен Седрик
0:0
43'
 
Шабани Меритан
46'
Miguel Chaiwa
Lewin Blum
 
46'
 
Хара Теруки
Кассама Элизеу
46'
Ридер Фабиан
 
54'
 
Секо Аюму
58'
Угриниц Филип
Ридер Фабиан
 
58'
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
 
59'
 
Пушич Петар
Шабани Меритан
59'
 
Герц Кристиан
Шеттине Гильерме
71'
Ррудхани Донат
Фасснахт Кристиан
 
72'
Зесигер Седрик
 
73'
Зесигер Седрик
(Лаупер Сандро)
1:0
81'
 
Болла Бендегуз
81'
 
Dion Kacuri
Рибейро Томас
85'
 
Феррейра Филипе
Дадашов Ренат
89'
Нсаме Жан-Пьер
2:0
90'
Монтейро Джоэл
Элиа Мешак
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 498 Количество передач 307
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Расьоппи
Антони
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
30
Лаупер
Сандро
29
Имери
Кастриот
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
1
Морейра
Андре
25
Кассама
Элизеу
41
Лоосли
Ноа
14
Рибейро
Томас
77
Болла
Бендегуз
8
Giotto
Morandi
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
23
Шабани
Меритан
95
Шеттине
Гильерме
27
Дадашов
Ренат
Янг Бойз
4-3-1-2
Грасcхоппер
4-3-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Грасcхоппер

35 матчей

82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.7%
40%
23 победы 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.3%
14.3%
11.4%
26 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 17 побед

55 матчей

52.7%
20%
27.3%
29 побед 11 ничьих 15 побед

Первый тайм

41.8%
38.2%
20%
23 победы 21 ничья 11 побед

Второй тайм

47.3%
21.8%
30.9%
26 побед 12 ничьих 17 побед

История матчей

С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

2.31
1.73

Среднее время на гол

38
52

Всего голов

43
27

Голов в среднем за матч

1.65
0.93

Среднее время на гол

54
96

Всего голов

110
72

Голов в среднем за матч

2
1.31

Тотал матчей

2.5
54
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 84%
Меньше 16%
9
37
Больше 67%
Меньше 33%
18
26
Больше 47%
Меньше 53%
29
12
Больше 22%
Меньше 78%
43
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
53

Среднее время на гол

45
68

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 15 (1) 0.56
Иттен Седрик 14 (4) 0.52
Элиа Мешак 7 0.26
Ридер Фабиан 6 (1) 0.22
Фасснахт Кристиан 5 0.19
Имери Кастриот 3 0.11
Канга Вилфрид 3 0.11
Зесигер Седрик 2 0.07
Гарсия Улиссес 1 0.04
Монтейро Джоэл 1 0.04
Угриниц Филип 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Нгамалё Николя 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Ррудхани Донат 0 0
Бенито Лорис 0 0
Lewin Blum 0 0
Фон Балльмоос Давид 0 0
Лефор Жордан 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.3
Дадашов Ренат 7 (2) 0.26
Шеттине Гильерме 6 0.22
Герц Кристиан 3 0.11
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.11
Болла Бендегуз 2 0.07
Пушич Петар 2 0.07
Рибейро Томас 2 0.07
Шабани Меритан 2 0.07
Giotto Morandi 1 (1) 0.04
Francis Momoh 1 0.04
Феррейра Филипе 1 0.04
Dion Kacuri 1 0.04
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зесигер Седрик 9 1
Ридер Фабиан 7 0
Lewin Blum 7 0
Ниассе Шейх 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Иттен Седрик 3 1
Лустенбергер Фабиан 3 0
Фасснахт Кристиан 3 0
Нсаме Жан-Пьер 3 0
Элиа Мешак 1 1
Али Мохамед 2 0
Сьерро Венсан 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Масейрас Кентен 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Угриниц Филип 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Аменда Орель 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 9 0
Секо Аюму 5 1
Лоосли Ноа 3 2
Шеттине Гильерме 6 0
Рибейро Томас 6 0
Абраши Амир 5 0
Герц Кристиан 5 0
Болла Бендегуз 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шмидт Доминик II 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Шабани Меритан 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Грасcхоппер
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
9
Янг Бойз
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Грасcхоппер
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
10

Волевые поражения

20
19
Янг Бойз
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Грасcхоппер
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
38% (10)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

23
28

Голы по времени матча

Забито

37
15
16 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
6
16%
1
7%
1-15
6
16%
2
13%
16-30
4
11%
4
27%
31-45
4
11%
5
33%
46-60
7
19%
2
13%
61-75
10
27%
1
7%
76-90

Пропущено

8
23
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
1
13%
1
4%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
3
38%
5
22%
31-45
3
38%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
1
13%
5
22%
76-90

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
18%
7
29%
29%
61-75
7
32%
2
8%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
3
15%
46-60
4
33%
4
20%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

59
39
24 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
9
15%
4
10%
1-15
10
17%
5
13%
16-30
5
8%
10
26%
31-45
7
12%
8
21%
46-60
11
19%
9
23%
61-75
17
29%
3
8%
76-90

Пропущено

20
43
9 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 23
2
10%
5
12%
1-15
2
10%
7
16%
16-30
5
25%
7
16%
31-45
4
20%
7
16%
46-60
4
20%
7
16%
61-75
3
15%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Базель - Янг Бойз 2:4 Серветт - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Базель 3:0 Янг Бойз - Сьон 4:0
Винтертур - Янг Бойз 1:1 Тун - Янг Бойз 0:5 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Янг Бойз - Флора Таллин 4:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Вадуц 0:0 Янг Бойз - Тун 2:0 Янг Бойз - Пушкаш-Академия 3:0 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Дармштадт - Янг Бойз 2:0 Янг Бойз - Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 1:5
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1
Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Аугсбург - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Люцерн 0:0 Грасcхоппер - Альтах 4:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Грасcхоппер

Точный счет

3:0
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
4:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
3 раза 23%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
3:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 27%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
0
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
3 раза 12%
1
14 раз 54%
2
6 раз 23%
0
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
7
6
9
4
2.5
3
10
4
9
3.5
1
12
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
3
10
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
3
0.5
Больше Меньше
24
2
16
10
1.5
10
16
12
14
2.5
4
22
6
20
3.5
2
24
3
23
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 27 9 13 5 34 - 34 40
3.
Санкт-Галлен
 27 9 9 9 49 - 39 36
4.
Лугано
 27 9 9 9 40 - 39 36
5.
Люцерн
 27 9 9 9 39 - 38 36
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 27 6 12 9 28 - 40 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 27 6 8 13 23 - 48 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Санкт-Галлен
 13 6 6 1 24 - 13 24
3.
Серветт
 13 6 6 1 18 - 12 24
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
9.
Люцерн
 13 3 5 5 16 - 18 14
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
4.
Лугано
 13 4 4 5 19 - 20 16
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 13 3 5 5 12 - 20 14
8.
Санкт-Галлен
 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 13 1 4 8 10 - 25 7
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Санкт-Галлен Гийемено Джереми 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Симани Денис 1 8
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 8
Весь список
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    • 46'
      Кассама Элизеу уходит с поля. Хара Теруки выходит вместо него
    • 46'
      Lewin Blum уходит с поля. Miguel Chaiwa выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Шабани Меритан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Иттен Седрик пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      35'
      Рибейро Томас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер онлайн

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